Kazanmayı öğrenmek

Belediye Derincespor, teknik direktör değişikliğinden sonra ilk kez taraftarının önünde maça çıktı.

Cumartesi günü rakip grupta iddialı takımlar arasında bulunan Ispartaspor’du.

Doğrusu Taner Gülleri’nin takıma nasıl bir katkı yapacağını merak ediyorduk.

Maç başladıktan sonra sahada çok iyi bir Derincespor vardı.

3-0 gibi net bir skorla kazanılan bir maç.

Umarım takımın bu kazanma alışkanlığı devam eder

MURAT AYDIN’A AYIP EDİLDİ

Kulüp yönetimi veya sahibinin protokol kapısına personel görevlendirmemesi bir hatadır. Ayrıca gelir veya gelmez Protokolde ilçenin mülki amirleri ve spor paydaşlarının ünvanları, isimleri her zaman olmalıdır.

KASKF başkanımız Murat Aydın protokol listesinde ismi olmadığı için özel güvenlik personeli tarafından içeri alınmaması sebebi ile Belediye Derincespor – Isparta 32 Spor müsabakasının ancak 7. dakikasında tribündeki yerimi alabildim.

Siyasi parti temsilcileri ve yanında gelenlerin kalabalık bir şekilde içeri girerken isimlerinin kontrol edilmemesi sebebiyle Murat Aydın kapıdan dönüp gitti.

Bu sırada kulüp başkanı ve kulüp sahibi devreye girse de Murat Başkanı ikna edemediler.

TEKNİK HEYETİN DOKUNUŞU

Yeni oluşan teknik heyet futbolcuları doğru yerde kullanarak yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Karaman FK yenilgisinden sonra tedirginlik yaşansa da, henüz her şey bitmedi dercesine oynadı Isparta müsabakasını.

9. dakikada orta sahada basmadık yer bırakmayan Alperen Pak’ın penaltı vuruşu ile öne geçen Belediye Derincespor, ilk yarıyı kontrollü bir şekilde tamamladı.

Rakibi ancak 45. dakikada uzaktan bir şut atabildi.

… … …

Alperen ikinci golde rakip stoper Eyüp Delibalta’ya baskı yaptı topu adeta sökerek aldı, Ege Özkayımoğlu’na al da at dedi, 51. dakikada skor 2-0 oldu.

Rahatlayan Belediye Derincespor, Alperen Pak’ın müthiş mücadelesi ile orta sahada direnci hiç düşürmedi.

Taner Gülleri ön libero bölgesinde Fatih Cerlek’i oynattı. Fatih Cerlek sabit kalınca Alperen Pak sahada ayak basmadık yer bırakmadı, tempoyu sürekli tuttu.

Müsabakanın skoruna direk etki etti bu durum.

İlk golü penaltıdan atan, ikinci golde topu kazanıp asist yapan Alperen Pak, üçüncü golde de atak başlangıcı yaparak adeta resital yaptı, orta sahadan kazandığı topu Berat Ali’ye gönderdi. Berat Ali bu kez Ömer Faruk Çalışkan’a golü attırdı 3-0.

Teknik kadroda yapılan kan değişikliği ile Belediye Derincespor Teknik Sorumlusu Taner Gülleri ve Yardımcısı Mehmet Akdemir ile kazanmayı öğrendi.

DERİNCELİ FUTBOLCU OLMAK

Rakibin 3 numaralı oyuncusu Yiğithan Güveli, Derincelidir. Pasif sezonda idmanlarını Derince Stadında yapıyor. İkametgahı da buradadır.

Derince’nin takımında oynamaması düşündürücü.

Birde Murat Arda Ayhan ile ilgili şimdiye kadar hep olumlu yazılar yazdım.

Ama bu sefer uyarmadan geçemeyeceğim, yedek kulübesinde sarı kart görecek son kişi sen olmalısın.

Senin yapman gereken, düşünmen gereken üç şey var.

1-Çalışmak 2- Çalışmak 3- Çalışmak.

Lütfen Murat Arda Ayhan o kapasite sende var.

Sen şekilcilik yaparak yerinde sayarsın, sen yeteneğin ile bir yere gelmelisin.

Öğüdüm DERİNCELİ olmamdandır.