Pes etmeyin maça gelin

Bu dünya kimseye kalmaz.
Her kesim HAK ETTİĞİ YERİ bulacaktır.
Üzülüyoruz - kırılıyoruz fakat KOCAELİSPORLUYUZ.
Eskiden de butür olayları yaşadık.
6 pastan topu havaya diken oyuncularımız vardı.
Şu an yapılacak hiç bir şey yok.
Moral verelim -destekleyelim- gaza getirelim.
Belki utanırlar da iyi oynarlar, mücadele ederler.
Biz taraftar olarak görevimizi yapalım.
Ne olur san ol MAÇA GEL...
... … …
MUTLU OLDUNUZ MU?
Hocayı beğenmezsiniz.
Dino’yu beğenmezsiniz.
Tanque’yi ağır, yetersiz bulursunuz.
Ne oldu şimdi?
Allah nimet i beğenmeyenler için.
"O NİMETTE KENDİMİ ARATTIRIRIM" demiş.
Şimdi o haldeyiz.
4 günde istediğimiz oyuncuları alamadık.
Yöneticiler kusurlu -- işi bilmiyorlar.
Sezon sonunda görüşürüz.
BİZİM GÖREVİMİZ HEP DESTEK OLMAK.
EVLİLİKTE OLDUĞU GİBİ İYİ VE KÖTÜ GÜNDE HEP BERABER.
BİZ KOCAELİSPORLUYUZ.
ÇOK İYİ BÜYÜK BİR MARKAYIZ--UNUTMA...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.