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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Pes etmeyin maça gelin
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Bu dünya kimseye kalmaz.

Her kesim HAK ETTİĞİ YERİ bulacaktır.

Üzülüyoruz - kırılıyoruz fakat KOCAELİSPORLUYUZ.

Eskiden de butür olayları yaşadık.

6 pastan topu havaya diken oyuncularımız vardı.

Şu an yapılacak hiç bir şey yok.

Moral verelim -destekleyelim- gaza getirelim.

Belki utanırlar da iyi oynarlar, mücadele ederler.

Biz taraftar olarak görevimizi yapalım.

Ne olur san ol MAÇA GEL...

... … …

MUTLU OLDUNUZ MU?

Hocayı beğenmezsiniz.

Dino’yu beğenmezsiniz.

Tanque’yi ağır, yetersiz bulursunuz.

Ne oldu şimdi?

Allah nimet i beğenmeyenler için.

"O NİMETTE KENDİMİ ARATTIRIRIM" demiş.

Şimdi o haldeyiz.

 4 günde istediğimiz oyuncuları alamadık.

Yöneticiler kusurlu -- işi bilmiyorlar.

Sezon sonunda görüşürüz.

BİZİM GÖREVİMİZ HEP DESTEK OLMAK.

EVLİLİKTE OLDUĞU GİBİ İYİ VE KÖTÜ GÜNDE HEP BERABER.

BİZ KOCAELİSPORLUYUZ.

ÇOK İYİ BÜYÜK BİR MARKAYIZ--UNUTMA...

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