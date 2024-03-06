Engin Koyun yönetimiyle ilgili sosyal medyada çok ağır yorumlar okudum ama bu kadarını beklemiyordum. Dünkü köşemde, “Gün suçlu arama, hesap sorma günü değil” başlıklı yazımın Facebook sayfamdaki paylaşımının altına yazılan bir yorum inanılır gibi değildi.

NEFRETİN GELDİĞİ NOKTA

Can İnal yapmış yorumu. Tanıdığım biri. Köşemi ve TV programlarımı takip eder, sıklıkla yorum gönderir, fikirlerini paylaşır. Çok değerli görüşleri, tespitleri vardır. Benim gözümde duyarlı, sağduyulu bir taraftardır. Yaptığı yorumu okuduğumda dediğim gibi inanamadım. Engin Koyun ve yönetimine duyulan nefretin geldiği boyutu gösteren bir yorum bu. Bana göre sözün bittiği yer.

“KALACAKLARSA ÇIKMAYALIM”

Kocaelispor taraftarı Can İnal, “Bırakıp çekip gitsinler de varsın bu sene çıkmayalım. Bir de Süper Lig’de bunlarla rezil olmayalım” diye başlamış yorumuna ve finalinde, “Hatta bana göre Koyun ve ekibi kalacaksa çıkmayalım” demiş. Sanıyorum bugüne kadar Engin Koyun ve yönetimine yönelik en ağır, en sert, en çarpıcı yorum budur.

DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM

Başta dedim ya, Can İnal aklı başında bir taraftardır, ağzından çıkanı iyi bilir, kırk kez düşünür diye. Bu yorumun böyle bir taraftardan gelmiş olması beni ziyadesiyle şaşırttı ve düşündürttü. Sevgili Can’a diyebileceğim bir şey yok. Engin Koyun ve yönetimi gitsin yeter ki, Süper Lig’den vazgeçeriz, noktasına gelen taraftar. Gerçekten sözün bitti yerdeyiz.

Tarık Özaslan canlı yayına ne zaman geliyor?

Her kötü sonucun ardından sosyal medyada, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlarda Tarık Özaslan ismine sıklıkla rastlıyoruz. Getirdiği futbolcuların pos çıktığından, kulübe büyük kötülük ettiğinden söz ediliyor yorumlarla ve hem menajerin kendisine, hem ona akıl danışan yönetime veryansın ediliyor.

SÖZ VERMİŞTİ

Yaklaşık 1 ay önce Kocaeli TV’de konuk ettiğimiz yönetim kurulu üyesi Veli Başkurt, Tarık Özaslan’ın tam tersine kendilerine yardımcı olduğunu, iyilik yaptığını söylemişti. Programda ayrıca Başkurt, Özaslan’ı canlı yayına getireceğine dair bir söz vermişti. Yayın bitiminde Başkurt benim yanımda aradı Başkurt’u ve sözünü hatırlattı, Tarık Özaslan’dan, “Transfer dönemi bitsin, gelirim” yanıtı aldı.

İŞTE GELEN YANIT

Transfer dönemi biteli bir hayli vakit oldu. Gerek okurlarımdan, gerekse programı takip edenlerden yoğun bir şekilde, “Tarık Özaslan ne zaman yayına geliyor, sözünüzü tutun” mesajları alıyorum. Söze veren ben değilim, Veli Başkurt. Kendisine mesaj attım, hatırlattım, “Abi şu Tuzla maçını hayırlısıyla geçelim, halledeceğim” yanıtı aldım. Tarık Özaslan’ı yayında görmek isteyenlerin bilgisine.

Nasıl da güldüm

Dün köşemde umudunu kesen, vaz geçenlere 3 sezon öncesini hatırlatmış, “Normal sezonda bocaladığımız dönemlerde bir karamsarlık vardı, bu takım Play-Off yapamaz, yapsa bile 1461 Trabzon’u eleyip 1.Lig’e çıkamaz deniyordu. Sonuçta takım finalde Sakarya’ya 4 atıp Play-Off şampiyonu oldu. Yine yapabiliriz” demiştim.

90’LI YILLARA GİTTİM

Yazımın altına Sadık rumuzuyla yapılan, “1461 maçında hakem sandalı olmasa elenmiştik” paylaşım hem güldürdü beni hem eskilerden bir olayı hatırlattı. Anlatılana göre 90’lı yıllarda dönemin alt yapı sorumlusu takımın sağbeki olan agresif yapısıyla bilenen Mustafa’ya sezon başında, “Bu sezon kırmızı kart görmezsen sana takım elbise alacağım” demiş.

“TAKIM ELBİYESİ HAK ETMEDİN”

Mustafa o sezon kendini zorlamış, hakemlerden uzak durmuş ve kırmızı kartsız geçirmiş ve sezon bitiminde takım elbisesini beklemiş. Söz konusu alt yapı yöneticisi ne dese beğenirsiniz: “Bir maçta kırmızı kart görecek bir hareket yaptın, hakem sarı kartla geçiştirdi. Kırmızı kart görmüş sayıyorum, takım elbiseyi almıyorum”

İki olay aynı bakış açısının örünü. Dediğim gibi çok güldüm. Allah da Sadık rumuzlu kardeşimizi güldürsün.

Sancar Şener’in 45’inci ölüm yıldönümü

Kentin yerel basınında ilk spor müdürü, öncüsüydü Sancar Şener. 6 Mart 1979 tarihinde henüz 34 yaşında amansız hastalıktan kaybetmiştik. Ben 19 yaşındaydım. Çok isterdim ama kendisiyle çalışma veya tanışma şansım olmadı. Oğlu Özgür ile yıllar önce aynı serviste olmasak da aynı çatı altında çalıştık, pırlanta gibi bir gençti.

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Sancar Şener ile birlikte çalışanlar, o dönemi bilenlerden öğrendiğim kadarıyla iyi bir insan, dürüst bir gazeteci olduğu kadar sıkı bir Kocaelisporluymuş. Aynı zamanda amatörlere ayrı bir ilgisi, sevgisi varmış. Bugün 45’inci ölüm yıldönümü. Rahmet ve özlemle anıyoruz. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun.

Şifa diliyorum Hayri Kösemen Hocama

Yaşı benim gibi 55’in üzerinde olup amatör ligleri takip edenlerin hafızasında yer etmiş hakemlerden biridir Hayri Kösemen.

ARADA HAL HATIR SORMAK İÇİN ARARIM

Dönemimin en üst düzey hakemlerinden biriydi. Merkez Hakem Kurulu profesyonel ligde nerede zor maç varsa, onu gönderirdi. Kentimizdeki önemli amatör maçların yönetimi de genelde ona verilirdi. Futbol oynarken maçlarımızı yönetmiştir, gazeteci olarak da çok sayıda maçını izlemişimdir. Onun kadar otoriter, ayna zamanda babacan hakem az gördüm. Hayri Ağabeyin yaşı 80’in üzerinde. Allah ömür versin o dönemin hayatta kalan birkaç hakeminden biri. Bayramlarda, kandillerde mutlaka arar hal hatır soralım, Sapanca’daki evine ziyaretine de gitmiştim.

BİR HAFTADIR ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI ÇEKİYOR

Son bir hafta içinde birkaç kez aklıma düştü, arayıp hal hatır soralım istedim, cevap alamadım. Israrla aramaya devam edince önceki gün akşam saatlerinde ses verdi. Ama zoraki konuşuyordu, bir haftadır şiddetli baş ağrısından yattığını söyledi. Yeğeni yanındaymış. Doktora falan da gitmiş. Acil geçmiş olsun diledim, saygılarımı sundum. Telefonu kapatırken her zamanki beyefendi üslubuyla dostlarına selamlarını iletti, dayanamadı ağlamaklı oldu. Telefonu kapattım ama aklım kaldı. Allah şifasını versin inşallah.