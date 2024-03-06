Kim kazanır!

Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor...

Seçime üç hafta kadar kısa bir zaman kaldı...

Siyasetin dozu yükseliyor...

Siyasi partilerin yarışa katıldığı adayları toplumun her kesimiyle buluşuyorlar...



Yetmiyor, yapmak istediklerini daha geniş halk kitlelerine anlatmak için gazeteleri ziyaret ediyorlar...

Özgür Kocaeli Gazetesi binası gün içerisinde onlarca adayı ağırlıyor...



Özgür Kocaeli Gazetesi bu kentte en çok satılan kâğıt gazete...

Adayların haberlerini yayınladığımız www.ozgurkocaeli.com.tr internet sitemiz günlük 450 bin tık, aylık ise 10 milyonu aşan tıka ulaşıyoruz.





Yani, Özgür Kocaeli Gazetesinde ve internet sitemizde haberi yayınlanan siyasetçiler ve adaylar, daha fazla halk kitlesine ulaşıyor ve yapacaklarını daha geniş kesime duyurabiliyor...



KAPIMIZ HERKESE AÇIK...



Bu gazetenin kapısı farklı fikirlere sahip her siyasi partinin adayına sonuna kadar açıktır...



Gazete binasına, bu şehirde siyaset yapan AK Parti, BBP, MHP, CHP, İYİ Parti, YRP, DEM, EMEK Partisi, DSP, DP, SP, HÜDA-PAR ve diğer siyasi partilerin temsilcilerinin hepsi geldi ve gelmeye devam ediyor.



Gelen tüm adaylara eşit mesafede yaklaşım gösteriyoruz. Çaylarımızı, kahvelerimizi yudumlarken, açıklamalarını dinliyor ve hem kâğıt gazetemizde hem de internet sitemizde yayınlıyoruz...



İZMİT SİYASETİ KIZIŞIYOR...



Dedim ya, kapımız her siyasi partinin adaylına açıktır...



Gazetemiz ay kendi partisi içindeki ön seçimi kazanan İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet geldi. İki saate yakın oturdu, sohbet ettik. Kahvelerimizi yudumladık. Anlattıklarını gazetemizde ve internet sitemizde haberi yayınlandı.



AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, geldi. 31 Mart seçimine dönük anlattıkları hedeflerini hem kâğıt gazetemizde hem de internet sitemizde yayınlayarak kamuoyuyla paylaştık.



YRP, SP adayları geldi. BBP İl Koordinatörü geldi, EMEP büyükşehir adayı geldi ve diğer siyasi partilerin adayları geldi...



Önceki gün ise İYİ Parti İzmit Adayı Avukat Kamil Şirin gazeteye eldi. Şirin'i de dinledik.

Bugünkü köşe konuğum, Kamil Şirin...



BAŞARILI BİR CEZA AVUKATI...

Çünkü Kamil Şirin ile geçmişe dayalı çok sıkı bir dostluğum ve arkadaşlığımız var...

Benden bir yaş büyük...

Kamil Şirin ile 1990’lı yıllarda Adliye Muhabirliği yaptığım zamanlarda tanıştım. Başarılı bir ceza avukatıydı...

İstanbul DGM’de organize suçtan yargılanan bir sanığın avukatıydı.

Eskide DGM duruşmaları üç ayda bir görülürdü.



Kendisiyle üç ayda bir İstanbul DGM’ye giderdik. O müvekkilini savunurdu ben ise haber yapardım.

Duruşma sonrasında birlikte İstanbul Ortaköy’de kumpir yediğimiz çok olmuştur. İstanbul’u gezdiğimiz çok olmuştur. Birlikte de İzmit’e dönerdik...

Geçmişe dayanan samimi ve güvene dayalı bir dostluğumun olduğu Kamil Şirin, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İYİ Parti İzmit Adayı...



Kamil Şirin İzmit’in çocuğu, geniş bir aileye sahip, dost çevresi geniştir.

Saygınlığı fazladır...



Değerli bir dostumun aktif siyasete girdiğine ve aday ilan edildiğine sevinmiştim...



Kamil Şirin, mesleğinde titizdi. Davayı kazanmak için mahkemeye doğru deliller getirmek için çok çalışırdı...

Çoğunlukla başarıyordu...



Şirin, İYİ Parti adayı ilan edilip saha çalışmalarına başlarken hiç karşılaşmadık. Ancak kendisiyle ilgili güzel haberler alıyordum.

İYİ Parti'nin dsğınık ve karmaşık bir görüntü sergilemesine rağmen iyi çalıştığını, seçmenin takdir ettiğini, İYİ Parti’nin gösterdiği en iyi aday olduğu konusunda hakkında güzel şeyler duydum...

Geçtiğimiz gün gazeteye gelişinde uzun bşr sohbet yaptık. Kendisini dinledik...



Biraz anılarımızı anlattık. Sonra siyasete dair sohbet ettik. Sorularıma mantıklı yanıtlar vermesi ilgimi çekti...

Uzun yıllardır bu şehirde gazetecilik yaptığım için sayısız siyasetçi tanıdım...

Siyasetçinin çiğini de, liyakatsizini de, kalitelisini de gördüm ..

Kamil Şirin, siyasette yeni olmasına rağmen, ayağı yere basan kaliteli bir siyasetçi profil çiziyor...



Bir kere çok mütevazı olduğunu söylemek isterim...



Avukatlık mesleğinde kurduğu ilişkiler, yaptığı katkılar onu sevilen bir insan konumuna oturtmuş. Siyaseti de aynı seviyede yürütüyor...

Halk, kendisine dokunan, samimi ve güven veren siyasetçiye daha yakın olmaya başladığı bir dönemdeyiz...



Bu özellikleri kusursuz taşıyan Kamil Şirin’in, 31 Mart akşamında seçimi kazanıp kazanmayacağı veya kaç oy alacağını hslk merak ediyor...

Ziyarette kendisine sordum; “İddialı mısınız?” diye

Seçimi kazanacağına inandığını söyledi.



Elbette ki siyaset iddia işidir...

Hiçbir siyasetçi “ben kaybederim” diye sahaya çıkmaz...



Kamil Şirin, İzmit’te seçimin çok zorlu geçeceği kendisi de biliyor

Seçimin AK Parti ile CHP arasında geçeceğini de biliyor...

Ancak iddiasını sürdürüyor.



Siyasetçiyi de ayakta tutan umuttur. Şirin, umudunukoruyor.

Siyasetin bir seferlik olmadığını, uzun soluklu olduğunu da farkında...



Zaten kendisi de söyledi, “İYİ Parti olarak asıl hedefimiz 2028 genel seçimleri..."



31 Mart’ta seçimi kazanmasa bile 2028’de İYİ Parti’de milletvekili liste başı olmaması için hiçbir sebep yok...



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NE YAPACAK?

İzmit Belediye Başkanlığı için umudunu canlı tutan Şirin’e, “Peki, İzmit için projeleriniz var mıdır, kazandığınızda neler yapacaksınız?” dedim



Şunları söyledi:

“Benim İzmit’teki hedefim İzmit halkının seçeneksiz olmadığını anlatmak istiyorum. İzmit seçmeni AKP ile CHP’ye muhtaç değil. Seçenek olarak İYİ Parti var dedirtmek istiyorum. Bugün İzmit’in en büyük sorunu bana göre çöp depolama sorunudur. Seçilmem halinde çöp depolama alanı sorunu çözmek istiyorum. Bir diğer sorun ise, İzmit’in tarihini kimsenin bilmemesidir. İzmit’in tarihi ve turistik potansiyeli çok yüksektir. 46 yıl boyunca Roma İmparatorluğuna başkentlik yapmış bir şehir İzmit. İzmit’in tarihi dokusunu gün ışığına çıkartmak en büyük idealimdir. İzmit şehrini kötü gösteren bir diğer sorun ise yapılaşmalar. İzmit çarpık yapılaşmış bir şehir. Kentsel dönüşüm kaçınılmaz olmuştur İzmit için. Ben İzmit Belediye Başkanı seçilirsem, kentsel dönüşüm projesinde önce yıkıp, sonra yapmayacağız. Önce yeni evleri yapacağız, insanları yeni evlerine yerleştireceğiz, sonra eski evleri yıkacağız...”



Daha önce kısa bir süreliğine MHP’de de siyaset yapmış, taze siyasetçi dostum Kamil Şirin’e birçok sorular soracaktım ancak şunu dedi; “Cemalettin projeler konusunda hepsine yanıt vermeyeyim. Beyanname açıklamamda anlatırım projeleri...”



31 Mart’taki yerel seçim İzmit’te bir hayli zorlu geçecek...



CHP Adayı Fatma Kaplan hürriyet, mevcut koltuğunu yeniden korumak ve ikinci dönem seçilmek istiyor.

AK Parti adayı Muharrem Tutuş, son 5 yılda İzmit’te hiçbir proje yapılmadığını, hizmet üretilmediğini belirtip, İzmit halkına hizmet etmek için 2019’da kaptırdıkları İzmit Belediye Başkanlığını geri kazanmak için seçmenden oy istiyor...

Tutuş'u bu zorlu yarışta favori görüyorum. Ortaya koyduğu tablo bunu gösteriyor.

İzmit’te zor bir seçim olacak.

Bu yarışa İYİ Parti Adayı Kamil Şirin, diğer iki adayı zorlar ve yarışa ortak olur mu bilemem ama İzmit seçimi kıran kırana geçeceği aşikâr...



