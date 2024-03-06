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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Parçalanmış sol kapıda bekliyor
Adem Turgut

Adem Turgut

Muhalefeti seçim sonrası karanlık bir tablo bekliyor.

İYİ Parti’de işler düzelmeye devam ediyor. Altılı Masadan ayrılmayla başlayan düşüş yerel seçime tek başına girme kararıyla dibe vuruşu sağlamıştı. Anketlerde yerlerde sürünen İYİ Parti son 20 gündür toparlanıyor ve kendi oyunu konsolide etmeye doğru gidiyor. Ama buna rağmen İYİ Parti yerel seçim sonrası bir liderlik ve parti vizyonu tartışması içine düşebilir.

Bunu yabana atmayın.

SP, DEVA, Gelecek ve DP gibi partilere gönül ve emek verenler alınmasın ama bu seçim sonuçlarıyla nasıl yok olduklarını görecekler. Meclis’teki varlıkları dışında saha güçlerini kaybedecekler.

TİP seçim sonrası küçük bir yönetici azınlığın mutluluğu için çalışıyor görüntüsünü silmek için uğraşacak. DEM Parti’nin nereye savrulacağını kestiremiyorum.

Ancak asıl sorun CHP’de…

CHP’DE ÜÇ KUTUPLU KAVGA VAR

CHP’nin yerel seçimde yaptığı yanlışları alt alta yazsam köşemde yer kalmaz.

Artık yazmıyorum.

Çünkü deveye “Boynun niye eğri diye” sormuşlar “Nerem doğru ki” diye cevap vermiş.

Yapılan yanlışlar çok fazla ve doğrular yok denecek kadar az…

Çünkü CHP bu seçimde 31 Mart’a değil, 1 Nisan’a odaklı…

Yani CHP’yi yöneten kadrolar ‘nereleri kazanırız’ sorusuna cevap aramadılar; onların derdi, seçimlerde başarısız olunursa olası kurultayda koltuklarını koruyabilmek.

Motivasyon seçim sonrası olunca seçime dair kararlarda da bu hesap kitaplar öne çıktı. Hatta adaylar belirlendikten sonra bile Başiskele’de inanılmaz işler yaşandı. CHP’li biri CHP’li adayın düşmesi için seçim kuruluna başvurdu.

CHP’de üç kutuplu bir yarış olduğunu herkes görüyor.  Özgür Özel bir yandan, Ekrem İmamoğlu bir başka yandan, Kemal Kılıçdaroğlu diğer yandan kendi oyununu kurdu. sandıktan çıkacak sonucu bekliyor.

İMAMOĞLU KAYBEDERSE…

Değişik senaryolar var…

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tekrar kazanırsa CHP’de çatışma ötelenebilir ama İmamoğlu kaybederse kıyamet kopacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları kilit olacak Özgür Özel bir tarafa İmamoğlu bir tarafa savrulacak. Asıl hikaye İmamoğlu kurultayı da kaybederse kendine siyaseten yeni bir yol çizme ihtimalinde saklı.

Türk solunu 80 ve 90’lı yıllardaki gibi çok parçalı bir dönem bekliyor olabilir.

AKSAKAL’IN SÖYLEDİKLERİ

Pazartesi günü gazeteye ziyaretimize DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyükşehir ve İzmit adaylarının da bulunduğu bir heyetle geldi. Bu Aksakal ile uzun uzun üçüncü sohbetim. İlk kez CHP’ye karşı bu kadar sert gördüm…

Aksakal, “Darbe stratejisini ısrarla hayata geçirme konusunda kararlılıklarını sürdürenler, 'kent uzlaşısı' adıyla yeni bir terminoloji yaratarak aslında 'CHP-PKK-ABD uzlaşısı' olan misyonlarını devam ettiriyorlar. Kendilerini Cumhuriyet'i kuran parti olarak tanımlayanlar, CHP'yi Atatürk'ün partisi olarak lanse edenler, grup konuşmalarında, partililerine 'Atatürk sizden kazanmanızı istiyor' diye fetva verip Atatürk'ü istismar edenler, 'Biz de Şeyh Sait'in, Seyit Rıza'nın torunlarıyız, 100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız' diyenlerle iş tutacak; Sonra da millete karşı sanki bir beraberlikleri yokmuş havası yaratmak için medya önünde kavga görüntüsü vereceksiniz. Buna da milletin inanmasını bekleyeceksiniz. Toplumun, bu yalanlarınıza artık karnı tok” dedi.

SOL KÖTÜYE GİDİYOR

Aksakal’ı dinlerken SHP ve DSP ayrışması, tekrar CHP’nin açılması sürecinde solun dağınıklığı aklıma geldi.

Parçalanmış bir sol fotoğraf kapıda bekliyor.

DSP de yeni süreçten bana ne düşer diye bakıyor, güçlenmeyi umuyor. Bu yüzden de yerel seçime adaylarıyla gidiyor.

***

Bu yerel seçim sonrası benzer bir dağınık tabloya karşı şimdiden sosyal demokrasiye gönül vermişleri uyarmış olayım, “Kötüye gidiyorsunuz.”

Ama tabandaki birçok kişi tepedeki gelişmeleri hayal kırıklığı ile izliyor.

Bildiğiniz filler tepişiyor çimenler eziliyor.

 

 

 

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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