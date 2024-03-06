Toplumun siyasetin değişmesine etkisi

CHP’de sergilenen siyasetin değişmesini ve daha kabul edilebilir hale gelmeye başlamasını, ana muhalefet partisinin değişen yönetimi kurgulamadı.

Toplumsal ihtiyaçların gelişmesi ve değişmesiyle oluşan toplumsal muhalefetin baskısı ana muhalefet partisinde değişimin gerçekleşmesine neden oldu ve değişen parti yönetimi değişimi temsil edip mücadelelerini vermeye çalışıyor.

Türkiye siyasetinin sivil siyasi temsiller ve mücadelelerle toplumsal muhalefetle bütünleşerek halk hareketi haline gelebilecek etkiye ulaşabilmesi toplumsal özelliklerimizin özgünlüğü kapsamında gelişip şekilleniyor.

AK Parti toplumun tamamı gelişime ve değişime katılamadığı için dışarıda bırakılan toplum kesimlerini temsil edip mücadeleler vererek temel sorunun aşılabilmesi için oluşturulabilmişti.

Hizmet belediyeciliği ve siyaseti anlayışı kapsamında kabul edilebilirliğe ulaşan anlayış merkez sağ siyasi birikimlerle ve deneyimlerle bütünleşip temsi edebilecek mücadelelerle başarılı oldu.

Devletin kuralları, kuralları, kurumları ve kadrolarıyla merkezde olduğu vesayet sistemi olarak bilinen darbelerle ve müdahalelerle şekillendirilip sürdürülen yönetim sistemi AK Parti siyasetinin belirleyici olduğu temsil ve mücadelelerle çözülebildi.

AK Parti kendisine destek veren iki seçmenden birini üye yaparak örgütlülüğünü temsile ve mücadelelere taşıyarak sivil siyaset alanındaki etkiye ve belirleyiciliğe ulaştı.

Sürdürülemez hale gelen sistemin çözülmesini sağladıktan sonra bu sistemin yerine toplumun tamamını kapsayacak, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla sürdürülebilecek demokratik hukuk devletini inşa etmeyi başaramadı ve ulaştığı konumu merkeze alarak sürdürülebilecek Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemini kurguladı.

Gelişmişlik ve sürdürülebilirlik konumunu kişi başına düşen 10 bin doların üzerine taşıyamayan bütün dünya ülkelerinde ortaya çıkan Ekonomik, demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerle ve demokratik hukuk devleti kapsamında sürdürülemeyen sorunlarla karşılaşmamızın temel sebebi yetersiz durumdaki sivil siyasi birikimlerimiz.

Çözülen sistemin yerine kurgulanan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için içerisinde bulunduğumuz duruma sürüklendik.

Eski alışkanlıklarımızdan kurtulamadığımız ve demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerle örgütlülüklerimizi halkı temsile ve mücadelelere taşıyamadığımız için toplumsal demokratik dönüşüm ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz.

Ana muhalefet partisindeki değişim arayışlarını oluşan toplumsal baskılar sağladı ve yaşadığı sorunların etkisiyle kendiliğinden gelişen adalet yürüyüşü ile ortaya çıkan sivil siyasi arayış, 2019 yerel seçimlerinde muhalefet birlikteliği kapsamında önemli başarılara ulaştı.

2019 Yerel seçimlerinde değişen yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği için kendilerine bağımlı sermaye birikimine ve kalkınmaya öncelik veren yaklaşımlar nedeniyle yoksullaştırılan toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yoğunlaşarak kabul edilebilir hale geldi.

Küçük çocuklu ailelere süt, anne kartı, kreş, emeklilere destek yardımı, muhtaçlara temel gıdalara ulaşım için yardım kartı, kent lokantaları, halk ekmek uygulamaları, askıda ekmek ve fatura uygulamaları vb. ihtiyaçlar demokratik, kapsayıcı, eşitlikçi yaklaşımlarla karşılanmak zorundaydı.

Ucuz ulaşım, öğrencilerin beslenip, barınmaları, toplu ulaşım hizmetlerinin yeniden düzenlenip geliştirilmesi, yeşil alanların çoğaltılması, tarihi, kültürel ve çevre mirasının işlevsel hale getirilerek korunup, yaşatılması yaklaşımlarının şeffaf, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu anlayışlarla gerçekleştirilmesi ise kabul edilebilirliği görünür hale getirdi.

31 Mart 2024 seçimlerinde iktidara ortak siyasi partilere destek verilmez ve dayanışma içerisinde olunmazsa yeterli hizmet gelmez yaklaşımı seslendirilmeye başlayınca toplumsal muhalefetle bütünleşen, halk hareketi haline gelebilecek kararlılıklar sergilenmeye başlandı.

CHP SİYASETİNİN TOPLUMSAL MUHALEFETLE

BÜTÜNLEŞİP HALK HAREKETİ HALİNE GELMESİ

Ana muhalefet partisinin sivil siyasi temsil ve mücadele olarak toplumsal muhalefetle bütünleşip, halk hareketi haline gelebilecek etkiye ulaşması süreci Ak Parti siyasetinden farklı gelişim ve değişimle oluşabiliyor.

Ak Parti sürdürülemez hale gelen vesayet sisteminin etkisizleştirilip çözülebilmesini temsil edip mücadelelerini verebilecek siyasi örgütlülük olarak gerçekleştirilmişti.

Sürdürülemez hale gelen sistemin dışarıda bıraktıklarını temsil etmek ve mücadelelerini verebilmek o dönemdeki toplumsal muhalefetle bütünleşmek ve halk hareketi haline gelebilmek için zorunluluktu.

Örgütlülüğü, temsili ve mücadeleleri dinamik halde tutmak için destek veren iki kişiden birinin üye yapılması, bilgilendirme, istişare, eğilim yoklaması vb. iletişimle ve etkileşimle toplumsal muhalefetle bağın ve halk hareketi kapsamındaki etkinin sürekliliği başarılabilmişti.

Doğrularıyla, yanlışlarıyla ve eksikleriyle vesayet sisteminin çözülmesini sağlayan da FETÖ/PDY’nin etkisizleşmesini başaran da örgütlülüğün, temsilin ve mücadelelerin sivil siyasi iletişim ve etkileşimle sürdürülebilmesiydi.

Vesayet sisteminin yerine toplumun tamamını gelişime ve değişime katabilecek demokratik hukuk devletinin inşası yerine ulaşılan etkiyi merkeze alan yönetim sistemi kurgulanmaya çalışılınca sivil siyasi etki ve güç kamusal kaynakların ve güçlerin etkisiyle gerçekleştirilmeye başladı.

Toplumsal muhalefetle bütünleşen ve halk hareketi özelliklerini barındıran siyasetin yerine kamusal güçle ve kaynaklarla sürdürülen siyaset kurgulanmaya başlayınca siyasi temsiller ve mücadeleler halkın temsilcileri tarafından değil kamusal gücü ve kaynaklarda etkili olanların belirleyiciliğiyle sürdürülebilir hale geldi.

Yerel seçimler sonrasında AK Parti merkez sağ yaklaşım olarak, çalışanların büyük çoğunluğunu asgari ücrete, emekliliği de asgari ücretle birlikte açlık sınırına yaklaştırdığı, orta sınıfı yoksulluk sınırına zorladığı, muhtaçlık halini ise sosyal yardımlarla bağımlılığa taşıyarak kendisine bağlı sermaye birikimini sağlamayı aşamadığı için tartışılacak ve aşılmaya çalışılacak.

Toplumsal muhalefetle bütünleşerek halk hareketi haline gelebilecek etkiyle belirleyici olacak siyaset ihtiyacı toplumsal baskıya dönüşünce CHP siyaseti değişimi aramaya ve temsile yoğunlaşmak zorunda kaldı.

CHP’nin toplumsal muhalefetle bütünleşmesi, halk hareketi haline gelebilecek etkiyi hedeflemesi siyasi bir tespitle ve belirlenen hedefe yoğunlaşarak ortaya çıkarılamadı.

Yerel yönetimlerde toplumsal ihtiyaçların karşılanmasının zorunluluğuyla ulaşılan kabul edilebilirlikler, hizmet siyaseti anlayışı ile karşılanamayan kapsayıcılık, demokratiklik, eşitlikçilik ve çoğulculuk gerçekleştirilmeye çalışıldığı için değişim girişimleri ve yaklaşımları sahiplenilebildi.

14/28 Mayıs seçimlerinde toplumsal ihtiyaçların karşılanmasının yerel yönetimlerdeki kabul edilebilirliğinin etkisiyle oluşturulan muhalefet birlikteliği siyasi örgütlülük, temsil ve mücadelelere taşınamadığı için halka yeterince güven veremedi ve ancak iktidarın değiştirilmesine çok yaklaşılabildi.

İktidara gelmenin iktidara gelememekten daha zor olmasına rağmen başarılamamış olmasıyla yoğunlaşan toplumsal baskı CHP’nin eski alışkanlıklarla sürdürülen parti yönetimini değiştirdi.

CHP’nin AK Parti oluşumdan farklı olarak sivil siyaset kapsamında örgütlülük, temsil ve mücadelelerle toplumsal muhalefetle bütünleşebilecek ve halk hareketini temsil edebilecek etkiye ulaşamamasının sebebi ülkemizde yaşanan özgünlüğün ortaya çıkardığı alışkanlıkların aşılamamasından kaynaklandı.

Toplumsal ihtiyaçların neden olduğu toplumsal baskıyla yerel yönetimlerde karşılanmaya çalışılan ihtiyaçların ortaya çıkardığı kabul edilebilirliklerle CHP örgütlülüğü, temsili ve mücadeleleri, demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşınmaya çalışılıyor.

CHP eski siyasi alışkanlıklarla sürdürülen örgütlülüğüyle yüzleşerek demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınmasını sağlayacak yeniden yapılanma çalışmalarını gerçekleştirerek halkın temsilcileri haline gelebilecek örgüt sorumluları ve adaylıklarla siyaset yapabilecek hale gelemediği için örgüt içi tartışmaların aşılmasında zorlanılıyor.