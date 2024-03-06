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Makale Yazısı-

Kocaelispor’u artık kimse favori göstermiyor
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, son 4 maçtır kazanamıyor.

Oynadığı futbolda umut vermiyor.

Keçiörengücü ve Erzurumspor maçlarındaki oyunumuzu görünce Play-Off içinde endişelenmeye başladık.

Ligin ilk yarısında belki Kocaelispor çok iyi futbol oynamıyordu.

Ama bir şekilde galip geliyordu.

Yeşil-Siyahlı  taraftarlar ve camianın dışında herkes Eyüpspor’dan sonra Süper Lig’e çıkacak ikinci takımın Kocaelispor olacağını düşünüyordu.

Hatta o dönem Adanaspor’u çalıştıran Mustafa Kaplan bile Süper Lig’e direk çıkacak iki takımın Eyüpspor ile Kocaelispor olacağını söylemişti…

… … …

Sonrasında Kocaelispor için rüzgar ters esmeye başladı.

Özellikle devre arasındaki transferlerde çok hata yapıldı.

2-3 ay lig maçı oynamayan futbolcuları alıp, 2-3 gün sonra maça çıkardık.

Amatör küme de bile olmayacak hatalar yapıldı.

Spor camiasının içinde olan insanlar da artık Kocaelispor’u favori görmüyor.

Taraftarların “Biz bitti demeden bitmez” emojileri de artık gerçeği yansıtmıyor.

Çünkü ortada bu güveni veren ne bir yönetim, ne teknik direktör, ne de futbolcu kadrosu var

Kocaelispor ilk iki için favori gösterilmediği gibi, Play-Off’a bile zor kalır düşüncesi var…

… … …

Kocaelispor şuan ligde üçüncü sırada.

Lig ikinciliğinde de çok fazla umut değiliz.

En azından ligi üçüncü bitirip, Play-Off finalini oynamayı hedefliyorduk.

Bunu yapacak bir oyun gücümüz yok.

Play-Off hattında bulunan takımların hepsi şuan oyun olarak bizden öndeler.

Mustafa Gürsel’in oynattığı oyun, kadro tercihi bizi hedefe taşıyacak görüntü de değil.

… … …

Mustafa Gürsel, takımın başında ilk iki maçını deplasmanda oynadı.

Pazar günü ilk kez iç sahada, taraftarın önünde sahaya çıkacak.

Takımı bir de Tuzlaspor maçında görmek gerekiyor.

Sanırım yine 3-4-3 oynayacağız.

Mustafa Gürsel açıklamasında bizim takımın oyuncu grubunun bu sisteme uygun olduğunu söyledi.

Ben bu sistemin bizim takıma uyacağını çok fazla düşünmüyorum.

Bizim iki bekimiz Oğuz Ceylan ve Atila Turan’ın takıma katkısı yok.

Oğuz Ceylan ve Atila Turan’ı bu dörtlü orta sahada düşünmek bile istemiyorum.

Erzurumspor maçında orta sahanın ortasında Giorgi ve Amaral oynadı.

Vukoviç’in cezası bitti, bu ikiliden biri oynamayacak.

O zaman kendi sahamızda Emir, Burak Öksüz ve Yusuf Abdioğlu ile birlikte Vukoviç’i de sayarsak dört savunma oyuncusu ile başlamak doğru bir tercih değil.

Bunlara iki bekiimizi de eklersek, ceza sahasına yan toplarında dışında giremeyecek 6 defans oyuncusuyla başlayacağız.

Belki gol yemeyiz ama bu sistemde gol atmakta zorlanacağız, akıcı bir oyun da oynayamayacağız.

İç sahada artık taraftarımız daha hızlı oynayan, pozisyona giren bir takım bekliyor…

… … …

4 maçta takım maç kazanamıyor.

Ortada bir tane yönetici yok.

Başkan Engin Koyun’dan açıklama yapmıyor.

Herkes kafasını kuma gömmüş bekliyor.

Peki bu takımı ayağa kim kaldıracak?

Bu mesajı kim verecek?

Mustafa Gürsel’in yaptığı açıklamalar taraftarı rahatlatmaz…

Bence yönetim kurulu da bu takımın Süper Lig’e çıkacağına inanmıyor?

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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