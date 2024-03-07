Muharrem Tutuş, 2 puan önde...

31 Mart yerel seçim öncesinde Kocaeli’de tüm gözler İzmit seçimine çevrilmiş durumda...

Aday adaylık başvuruları sürecinde AK Parti İzmit çok tartışıldı, konuşuldu...





Teşkilatın önemli aktörleri İzmit’te aday olarak yakıştırıldı...

Öyle isimler yazıldı çizildi ki, mevcut il başkanı Şahin Talus için bile “İzmit’e aday gösterilecek” denildi...



Bunların hiçbir geçerliliği yoktu. İzmit kamuoyunda konuşulan söylemlerdi...

Resmi aday adaylık başvurusu yapan sadece üç isim vardı...



AK Parti Genel Merkez Yönetimi, İzmit adaylığına kimin atanacağı konusunda ince elleyip sık dokudu.

Anketler yaptı, temayül yoklaması yaptırdı.

İzmit’in kanaat önderleri ile görüşüldü. Toplanan tüm verilerin ardından, kamuoyunda konuşulan isimlerden değil, adaylık için başvuru yapan eski İzmit İlçe Başkanı ve mevcut İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili olan Muharrem Tutuş İzmit Belediye başkan adayı ilan edildi...





Bu anlayış siyasi tabanda güven yaratır...

Peki, aday gösterilen bırakıp gidiyor mu? Hayır.



AK Parti’yi her seçimde zafere taşıyan en önemli özelliklerinden biri de, aday gösterilmeyen partililerin ‘aday’ etrafında kenetlenmesidir. Tepki gösterip kenara çekilmiyorlar. Davalarına sahip çıkıyorlar.





Muharrem Tutuş, aday ilan edildikten sonra, aday gösterilmeyen diğer aday adaylar ve kamuoyunda isimleri aday olarak konuşulanların tümü şu sıralar Tutuş’ un etrafında kenetlenmiş durumda. Tüm etkinliklere katılıyorlar. SKM kendilerine görev veriyor.





Şubat ayı başında adaylığı ilan edilen Muharrem Tutuş, o tarihten bu yana İzmit’e olağanüstü bir çaba ile çalışıyor.





Tabi, Tutuş’ u yalnız bırakmayan ve yanındaki en büyük güç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın İzmit’te halk nezdinde sevilmesi Tutuş’ u daha da yukarı taşıyor...





AK Parti İzmit’te seçime olağanüstü kenetlendi...



İlçe Başkanı Halil Dokuzlar ve SKM öncülüğünde gerçekleştirilen seçim propaganda çalışmaları harfiyen uygulanıyor.



Mahalle mahalle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadın ve gençlik kolları hane çalışmalarına ağırlık veriyor...

Ortaya konulan tüm bu çalışmalar Muharrem Tutuş’ a iyi bir ivme kazandırdı.

İzmit siyasetindeki tüm gelişmeler Tutuş’ un lehine gelişiyor...



CHP İzmit İlçe ve İl Örgütündeki dağınıklık, mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in örgütte yarattığı huzursuzluk, Tutuş’ un lehine gelişiyor...

Kent siyasetinde uzun yıllardır bu kadar şanslı bir aday da çıkmamıştı.

Muharrem Tutuş, en yakın rakibi CHP adayı Hürriyet’in yaptığı hatalardan büyük bir avantaj sağlıyor...



Siyasette biraz da şans gerek.

O şans, Tutuş’ ta var...





Muharrem Tutuş’ un bir diğer şansı ise tüm ağırlığını İzmit’e veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın desteğini almasıdır...



AK Parti’nin İzmit’te yapılan tüm propaganda çalışmaları geniş katılımlı ve kusursuz organizasyonlara sahne oluyor...



Önceki akşam Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen seçim bürosu açılışı buna en iyi örnek. Alikahya, Serdar ve daha birçok mahallede seçim bürolarının açılışları tam bir gövde gösterisine dönüşüyor...



Muharrem Tutuş, adaylığı açıklandığı ilk günlerde seçmenin karşısına veya esnaf ziyaretlerine çıktığında biraz çekingen davranıyordu...



Kişiliğinde kaynaklanan mütevazı tavırları belki coşkulu bir siyasetçi gibi değildi ancak, gün geçtikçe Tutuş, açıldı.





Geniş halk topluluklarının karşısında şu sıralar özgüveni yüksek bir şekilde çıkıyor. Etkili konuşuyor. Rakibine yönelik söylemleri net...

Doğru mesajlar veriyor...



Rakibi CHP’nin berbat durumda olması, örgütte morallerin sıfır, seçim kazanma inançlarını kaybetmiş bir CHP var...





Doğrusu Tutuş, lehine işleyen tüm bu avantajları iyi kullanıyor...

Zaten siyaset de bunu gerektirmiyor mu?

Rakibinin zaaflarını ve zayıflıklarını iyi yakalamak ve son kroşeyi vurmak değil mi?



TUTUŞ, 2 PUAN ÖNDE...





2019’da yapılan yerel seçimde AK Parti İzmit’i kaybetmişti.





CHP adayı Fatma Kaptan Hürriyet yüzde 49,92( 107.143 oy), AK Parti adayı Sibel Gönül yüzde 45,85 (98.398 oy) almıştı...



CHP adayı Hürriyet, başkanlık yarışını bu seçimde kazanmıştı fakat meclis çoğunluğunu AK Parti almıştı.





Tabi bu beş yıllık süreçte başkan Hürriyet, İzmit’te istenilen verimliliği ortaya koyamadı. Örgütüyle, rakibi AK Parti Meclis Üyeleriyle sıkça tartışma ve gerilim içinde bir beş yıl geçirdi...

Özellikle kendi örgütüyle ve birlikte yol yürüdüğü tüm çalışma arkadaşlarını kendinden uzaklaştırdı...

Haliyle yalnızlaştı...

Halk nezdindeki desteği düştü...



Şunu da belirtmek isterim.



Muharrem Tutuş, 31 Mart’ta yapılacak seçim öncesinde sadece AK Parti adayı değil, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime giriyor...





Seçim tarihi yaklaştıkça partiler de kendilerini test etmek için anketler yapar...

Başkan Hürriyet’in sıkça anket yaptığı biliyoruz...

Cumhur İttifakı adayı Muharrem Tutuş’ ta anket yapıyor...

Geçtiğimiz gün Cumhur İttifakında önemli bir siyasi partinin il başkanı ile yaptığımız sohbette net bir bilgi verdi.

“İzmit’te yapılan ankette Muharrem Tutuş, Hürriyet’in iki puan önünde çıktı...” dedi.





Muharrem Tutuş’ un yapılan ankette iki puan öne geçmesi elbette ki Tutuş’ un performansına ciddi bir ivme ve heyecan kazandırdı.

Ancak seçimi riske etmemek ve açık ara kazanmak için çalışma temposunu da artırdı...

Yine geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ulusal bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “İzmit’i 5 puan farkla kazanırız...” demişti...





Büyükakın, akademik unvanlı bir siyasetçi, asla boş konuşmayan biridir.

Ortada bir sonuç var ki bunu söylemiştir...





Sözün özü şudur;



AK Parti’de başarının sırrı kolektif çalışmadır. Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bili biliyorlar. Bu sanatı iyi icra ediyorlar. Teşkilatta hiç kimseyi dışlamıyorlar, kırıp kenara itmiyorlar. Vefasızlık yapmıyorlar. Seçim süreçlerinde tüm dinamikleriyle kenetlenip seçim sahasına iniyor...



Muharrem Tutuş, yapılan son ankette 2 puan Hürriyet’in önünde görünüyor. Seçime kadar bu fark 5’e çıkma ihtimali yüksek görünüyor.



