Özgür Özel, CHP Kocaeli’yi çoktan uzaya gönderdi

CHP bugün ilimizde adaylarını tanıtacak.

Davet edilmedik, edilseydim katılacaktım, izlenimlerimi de yazacaktım. O kadar dağınık bir görüntü içindeler ki böylesi basit bir organizasyon hamlesini bile yapamıyorlar.

Ama madem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ilimizde, bu yazıyı okumasını temenni ederek yazıyorum.

ÖZEL’İN KAZANMASINI İSTEMİŞTİM

Aday olmak konusundaki ısrarı nedeniyle genel seçimlerde muhalefetin ağır yenilgisinin sorumlusu olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu gördüm…

Kamuoyu araştırmaları gösteriyordu ki toplum da öyle görmüştü.

“Kemal Bey, aldığı seçim yenilgilerinin rövanşını almak gibi kişisel bir duyguya- hırsa kapılmasa muhalefet seçimlerde daha başarılı olurdu. Bu ağır yenilgi başta CHP olmak üzere muhalefeti çok yıprattı. Yeni bir başlangıç ihtiyacı ortaya çıktı.”

Bu ana fikirden hareketle CHP’nin kurultayında da Özgür Özel’in kazanması gerektiğini düşündüm. Böyle yazılar yazdım.

KILIÇDAROĞLU’NU YENDİLER

CHP TBMM Grup Başkanvekilliği döneminde agresif, kararlı ve dikkat çekici bir performansı olan Özel, İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu Kurultayda yenmeyi başardılar.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesinin oy kullanma hakkının bulunuyordu. Hatırlayın İlk tur büyük bir çekişmeye sahne oldu, salt çoğunluk için 684 oyun gerektiği ilk turda Özgür Özel 682 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise 664 oyda aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 18 oy ise ilk turda geçersiz sayıldı. İkinci tur ise Kılıçdaroğlu için hezimet gibi bitti. Fark 18’den 276’ya çıktı.

İkinci turda Özgür Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Özgür Özel, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İYİ GELECEĞİNİ SANMIŞTIM

Birçok kişi ben de bu durumun CHP’ye iyi geleceğini sanmıştım.

Yanılmışım.

CHP’de siyaset öyle kaygan bir zemine oturdu ki göz gözü görmüyor. CHP’liler yerel seçim yerine sonrasında olabilecek bir kurultaya dönük siyaset üretiyorlar.

Ve o olası kurultaya dönük olarak CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, kıyasıya rekabet içindeler…

Kaybeden ise CHP olmaya devam ediyor.

Alın size Kocaeli örneği…

DELEGASYONA BASKI YAPMADILAR

CHP Kocaeli’de adaylarını sağlıklı bir zeminde belirleyemedi. Devreye bu üç lider adayı arasında rekabete dönük olarak kurultay delegesi avcılığı girdi. Bu nedenle Mustafa Sarıgül gibi partisini en yüksek oya taşıyacak bir ismi yok saydılar. Neden, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermişti. Bunun örneği çok…

Ama daha da kötüsü var.

Herkes kendine yakın daha çok ismi mutlu etmeye çalıştığı gibi kendisine destek vermeyenleri de yok etmeye çalışıyor.

İnanılmaz kötü bir siyaset CHP’yi Kocaeli’de de sarmalamış durumda.

Biliyorsunuz, kurultay öncesi CHP kongrelerini Harun Yıldızlı- Bülent Sarı ikilisi domine etti. Gergin geçen il kongresinde de tamamını belirledikleri bir kurultay delegesi listesi ortaya çıktı. Listeye bakınca “değişimciler kazandı” yorumu yapmıştım.

Her ne kadar değişimcilere uzak bir duruşları olmasa da Bülent Sarı, Nail Çiler ve Muhip Kanko’nun tavrına Harun Yıldızlı da katıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır aldılar. Ancak kendi yaptıkları delegasyona da çok baskı yapmadılar.

“SİZİ UZAYA GÖNDERECEĞİM” DEMİŞ

Benim araştırmalarıma göre kurultayda Kocaeli delegasyonundan 18 isim Özel’e, 14 isim Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi. Kılıçdaroğlu’na oy veren isimlerden biri daha sonra ikinci turda oyunu Özel’den yana kullandı. Yani Özel’in kazanmasında Kocaeli’nin delegasyonunun baskı altında olmadan oy kullanmasının büyük etkisi vardı.

Ama seçimden sonra yeni CHP Genel Merkezi, bu dört ismi tırnak içinde ifade ediyorum “düşman” sınıfına koydu. Hatta görevden almaya çalıştı.

Bu gelişmeler duruldu sanıyordum ama öyle bir iddia gündeme geldi ki “pes” dedim.

Lider Haber TV’ye konuk olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, il başkanları toplantısında Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’ya “Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim” dediğini iddia etti.

Ben bu satırları yazdığım sırada da yalanlanmamıştı.

DÖRT İSME AYIP EDİLİYOR

Bülent Sarı’yı ve Harun Yıldızlı’yı bu sütundan çok eleştirmiş bir gazeteci olarak söylüyorum, Bu isimlere, bu dört siyasetçiye ayıp ediliyor.

Yazık.

CHP Genel Merkezi Sarı ailesinin CHP Kocaeli için ne anlam ifade ettiğini biliyor mu? Babası Mustafa Sarı’dan devraldığı siyaset gömleğini Bülent Sarı’nın ne bedellerle taşıdığını biliyor mu?

CHP Genel Merkezi, Yıldızlı ailesini biliyor mu? CHP için anlamını önemini biliyor mu? Rafet Yıldızlı’nın oğlu Harun Yıldızlı’nın tırnaklarıyla kazıyarak maddi ve manevi büyük gayretlerle bu noktaya geldiğini biliyor mu?

CHP Genel Merkezi Nail Çiler’in bu kentin en saygın ve önemli isimlerinden biri olduğunu diğer partilerin yöneticileri ve tabanları tarafından da saygı ve sevgiyle karşılandığını biliyor mu? Çok kolayca keyfine bakmak yerine CHP’de siyaset yapmayı seçtiğini biliyor mu?

CHP Genel Merkezi Prof. Dr. Muhip Kanko’nun ne kadar önemli hekim olduğunu biliyor mu? Bu kentte ne kadar çok sevildiğini biliyor mu?

ÖZEL DE UZAYA GÖNDERİLEBİLİR

Yazık. Hem de il başkanları toplantısında bunlar söyleniyor.

Hiç yakışmamış.

Ama Özgür Özel bilsin, yaptıklarıyla, aday tercihleriyle çoktan CHP Kocaeli’nin altına dinamit koydular ve patlattılar. Eğer uzaya çıkartmak tabiri “yok etmek” ise merak etmeyin onu çoktan yaptınız.

Ama bir umut olarak geldiğiniz CHP’nin başında, böyle yanlışlara yapmaya devam ederseniz ilk kurultayda sizin de uzaya gönderilme ihtimaliniz yüksek…

Benden söylemesi…