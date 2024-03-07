YETER Kİ KADIN İSTESİN…

Evet… Sosyal hayatın içine balıklama daldığım günden bu yana söylediğim söz bu. Yeter ki kadın istesin, yapamayacağı hiçbir iş, aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Tamam, cinsiyetinin ve naifliğinin başına açtığı sorunlar tüm dünyada malum. Ama her şeye rağmen ben tezimde iddialıyım. Kadın isterse pek çok olumsuzluğun üstesinden gelir. Erkeğin kadına nazaran yaradılışından kaynaklanan kaba gücü olmasına rağmen kadının mücadeleci, savaşçı, affedici, sevgi dolu ruh yapısı ona Yaradan’ın en özel armağanıdır. Erkek arkadaşlar sakın alınmasınlar ama zaten kendileri de bu ayrıcalığın farkındalar. Ben bu yazıda, afaki sözlerle kadını övmeye falan çalışmıyorum. Yazdıklarım gerçekten kadına Allah’ın bir lütfu ve bunu herkes biliyor.

Bir büyüğüm bana şakayla takılarak “Ah kızım, Allah kadına bir de o erkeklerde var olan kasların sağladığı gücü verseydi yanmıştık. Bakma sen durmadan kadın hakları denmesine, aslında evde de her yerde de kadın ne isterse o oluyor. Kadına şiddet uygulayanlarsa ruh hastası zaten” derdi. Bazen gördüğüm manzaralar karşısında Osman Amca’yı hatırlıyor, galiba doğru bir tespitti rahmetlininki diye düşünüyorum.

Ancak başta dediğim gibi kadın önce kendisi istemeli ve kadına bir yol gösteren, bir el tutan bulunmalıdır. Doğru bir rehber olması kaydıyla tabi ki. Artık eskisi gibi değil. Kadınlarımız eğer isterlerse bugün birçok güvenilir rehbere, yol göstericiye sahipler. Yerel yönetimlerimiz olsun, devletimiz olsun onlar için inanılmaz imkanlar yarattılar. Onlarca değişik yetenek kurslarıyla mahallelerine kadar gelip hizmeti önlerine sundular. Hem ekmek kapısı hem de yaşam güvencesi verdiler. Dahası hiçbir maddi yükün altına girmeden. Yeter ki bu olanaklardan faydalanmayı kabullensinler.

Sayın okurlar dünyada ne 8 Mart’lar biter ne kadın cinayetleri. Bence kadın bu makus tarihin arkasından çıkıp kendilerine sunulan bu harika eğitim yolunu seçsinler. Ancak o zaman hayatın dikenlerinden kurtulup aydınlığa başarıyla çıkabilirler. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Eğri oturup doğru konuşmak zorundayız. Normalde kadınların başka bir kırılma noktası daha var. Hemcinsleri... Maalesef bu yapılan araştırma sonucu kanıtlanmış bir gerçek. Eğer kadın yaşamın her safhasında hemcinslerine karşı daha samimi, maskesiz ve sıcacık davranırsa çok daha mutlu ve başarılı olacaktır. Ben, kadın adına kafa yoran, zaman ayıran ve samimiyetle elinden tutarak topluma kazandıran herkese çok çok teşekkür ediyor, onlarla yan yana yürümekten gurur duyuyorum.