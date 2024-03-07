Başkan memlekette, yöneticiler nerede ?

Spor basını kötü gün dostuyuz. İyi günde herkes var, önemli olan sıkıntılı süreçte olmaktır. Kocaelispor dört haftadır kazanamıyor, yönetime, teknik ekip ve futbolculara ciddi bir tepki var. Hem yeni hocamıza hayırlı olsun dileğinde bulunalım, hem de Tuzlaspor ile oynanacak önemli maç öncesinde verelim düşüncesiyle önceki gün akşam saatlerinde Brunga’ya ziyarette bulunduk.

ÇOK İNANÇLI GÖRDÜK

Bizin spor basını nostalji grubu sohbet ortamında fikir benden çıktı, organizasyonu sevgili Metin Tuncay yaptı. Basındaki arkadaşları bilgilendirdik, yazılı görsel medya olarak ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kulübün basın sorumlusu sevgili Faruk Çetin bizi karşıladı ve Mustafa Gürsel’in odasına kadar eşlik etti. Mustafa Gürsel kapı önüne kadar gelip son derece samimi bir şekilde karşıladı bizi. Antrenman öncesinde çok fazla vakit yoktu. Çaylarımızı yudumlarken 15-20 dakikalık bir sohbetimiz oldu. Mustafa Hoca’yı gelecekle ilgili inançlı gördük, “Bir galibiyet bize yeter, özgüvenle birlikte devamını getiririz. Bundan kuşkum yok” dedi.

SÜPER LİG’DE OLMALI

Özellikle devre arasında alınan Gürcü ve Azeri futbolculara yönelik beklentileri karşılayamadıklarına yönelik düşüncelerimizi söylediğimizde Mustafa Hoca, “Şunu söyleyelim kaliteli oyuncular. Ancak maç eksikleri var. Yavaş yavaş o açığı kapatıyorlar. Hepsinden faydalanacağız” dedi. Kaçıncı bitiririz, kaç puan alırız hesabına hiç girmedi, “Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bunu yaparken iyi sonuçlar gelecektir. Hangi sistemle, hangi kadroyla başarılı oluruz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu kent Süper Lig’e hak ediyor, tüm mücadelemiz bunun için. Doğrudan veya Play-Off’tan bir şekilde oraya çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Gürsel göreve geldiğinden bu yana bir gözlemini aktardı, “Amatörden tekrar buralara dönmek kolay değildir. Zaten güçlü bir camia, son yıllarda iyi de yönetilmiş, özellikle mali disipline çok dikkat edilmiş” dedi. Sohbetimizde takıma oynatmak istediği 3-4-3 sistemini konuştuğumuzda, “Hocam ön hazırlığı olmadan, riskli değil mi ?” diye sordum. Mustafa Hoca, “Erzurum arkaya atılacak toplarla tehlikeli bir takım. Önlem amaçlıydı. Nitekim rakibe pozisyon vermedik. Bizim kadro yapımıza uygun gibi duruyor. Devam edebiliriz ama dörtlü savunmayla da oynayabiliriz” diye yanıt verdi. Sevgili Selim Eryılmaz’ın, “Üçüncü olursak direkt finale çıkacağız. Yani biz bekleyeceğiz, rakipler maç oynayıp gelecek. Bu avantaj mı, dezavantaj mı ?” diye sordu.

ÇİÇEĞİMİZİ VERDİK

Gürsel’in yanıtı, “Bunu şimdi bilemeyiz. Play-Off’tan gelecek takımların yıpranma durumu olabilir. Sakatlık, ceza gibi. Bu gibi durumda direkt final oynamak avantaj olur” oldu. Sohbet sonunda çiçeğimizi Gürsel’e verip hem hayırlı olsun diledik, hem başarı temenni ettik. Daha sonra diğer binaya, sevgili Mithat Atalay’ın yanına geçtik, çaylarımızı içerken orada da kısa süreli sohbet ettik. O sırada futbol şube sorumlusu sevgili Selçuk Kösemen ile Nihat Köksal içeriye girdi. Birlikte sahaya geçip yarım saat kadar antrenmanı takip ettik. Gözlerimiz başkan Engin Koyun’u aradı, Mithat, Erzurum dönüşü memleketi Gümüşhane’ye geçtiğini dün için döneceğini söyledi.

YÖNETİM NEREDE?

Dikkatimizi çeken antrenmanda Selçuk Kösemen dışında hiçbir yöneticinin olmamasıydı. Oysa kritik haftalardayız, takımın morale ihtiyacı var. Hepsi olmasa da en azından bazıları sıraya koyarak antrenmanlara gelmedi, takımın yanında olmalı. Herkesin kendi işi var mutlaka. Ama bu da bir iş. Madem bir görev üstlenildi, özellikle bu süreçte gereği yapılmalı. Bu vesileyle Selçuk Kösemen'i de kutlamak isterim. Onun da işi gücü var ama her zaman takımla birlikte. Üstlendiği görevi layıkıyla yapmaya çalışıyor. Ne zaman görsem takımın yanında, hocayla birlikte. Hazır Selçuk Kösemen ile buluşmuşken, başarısız sonuçların ardında çok gündeme getirilen para konusunu sordum.

BİR GALİBİYETE BAKAR

Malum, futbolculara ödeme yapılmadığı için sıkıntı olduğu yönünde sosyal medyada yorumlar yapılıyor. Kösemen, “Doğru değil bu. Tek kuruş kimseye borcumuz yok. Ödemeler zamanında yapılıyor. Hatta Erzurum’da galibiyet primi normalde 35 bindi, 70 bine çıkardık” dedi. Demek ki, kötü oyunların parayla falan ilgisi yokmuş. Taraftarın bilgisine. Selçuk Kösemen de tıpkı Gürsel gibi bir galibiyetle her şeyin değişeceğine inanıyor, “Tuzlaspor’u yenersek yeniden ilk 2 için hava yakalayabiliriz. Takımın bu potansiyeli var. Teknik ekibimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızı pazar akşamı maça bekliyoruz, bu takıma inanmaya devam etsinler” dedi.

Brunga Tesisleri’ne yaptığımız ziyaretten aktarabileceklerim bunlar. İnşallah ziyaretimiz uğurlu gelir, Kocaelispor kötü gidişata Pazar akşamı son verir. Ben bu takımdan umudumu hiç kesmedim, inşallah yeniden ayağa kalkıp Süper Lig’e doğru yol alacağız.

Temsilciler kulaklarını kapatmış!

Erzurum maçını TV’den izledim. Ev sahibi takımın taraftarlarının ara ara bize küfürlü tezahürat yaptıklarını duydum. Maça gidenlerle konuştuğumda da çok küfür olduğunu söylediler. Her halde Erzurumspor küfürden disipline sevk edilir, ceza alır dedim ama hiç öyle olmadı. Hukuk kurulundan sevk çıkmadı. Temsilciler onca küfrü duymamış, daha doğrusu kulaklarını kapatmış.

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Bir hafta önce Keçiörengücü maçında bizim taraftar hiç küfür etmedi. Sadece maç bitiminden birkaç dakika sonra takımı tribüne davet ederken kısa süreli kötü tezahüratları oldu. Temsilci hemen raporunu yazım, ceza almamızı sağladı. Ankara’da az küfürde Kocaelispor’a hemen cezayı yapıştırıyorlar ama Kocaelispor’a küfür ediliyorsa duymazdan geliyorlar. Çok ayıp ediyorlar.

Acele mi ettiler?

BAL’da Gebzespor’un olağanüstü şartlarda oynadığı Feriköy deplasmanından eli boş dönmesi kuşkusuz ki beklenmiyordu. Neyse ki Çorlu da İstanbul’da 2 puan bıraktı da, temsilcimizin avantajlı konumu devam etti.

ÇOK YAZIK OLUR

Maç eksiğiyle 2 puan geride olan Mor-Beyazlılar aslında ligin gizli lideri. Yani her şey elimizde. Kuşkusuz iki takımın da zorlu maçları var, kayıplar olacaktır ama şu an için Gebzespor bir adım önde gözüküyor. Bu kadar önemli bütçeyle, bu kadar büyük emek verilen sezonda umarım ki şampiyonluk gelir. Yoksa gerçekten yazık olur. Malum yenilginin ardından tüm sorumluluğu üzerine alan futbol şube sorumlusu Abbas Sır istifa etmişti.

BEKLEMİYORDUM

Aslında Sır, ilçede görevlerini yapmayanlara mesaj vermek için böyle bir karar aldı. Umarım mesaj alınır. Temsilcimizde teknik direktör Özgür Vurur ile de yolların ayrıldığı açıklandı. Doğrusu beklemiyordum. Son maçın nasıl kaybedildiği ortadayken teknik direktöre fatura çıkarmak doğru olmadı gibi geliyor bana. Yönetim biraz acele etti gibime geliyor. Sonuçta Gebzespor ligin gizli lideri konumunda, hoca değişikliği gerekli değildi diye düşünüyorum.

Özgür Vurur Mor-Beyazlı ekibi en son 3.Lig’e çıkartan teknik adam. Bu sezonki performansı için de kimse kötü diyemez. İnşallah bu karardan ileriye pişmanlık duyulmaz. Hayırlısı diyelim.