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Makale Yazısı-

Vukoviç’li mi, yoksa Amaral ve Giorgi’li orta saha mı?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, çok kötü oynadığı Keçiörengücü ve Erzurumspor maçlarını unutmak zorunda.

Pazar günü Tuzlaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz.

Buna da mecburuz.

Kötü oynuyoruz, kabul ediyoruz.

Ama bu takım lig üçüncüsü, hala ipler kendi halinde.

Bu kadar para harcadıktan sonra ligi bırakmak olmaz.

Biliyorum, taraftarlarımız ve camianın büyük bölümü kızgın ve öfkeli.

Yönetime kızıyoruz ki, çok haklılar.

Futbolculara tepki var, mücadele etmiyorlar diye…

Bunda da haklılar.

Eğer bu takım yeniden ayağa kalkacaksa da, bunu birlikte yapmalıyız.

Tuzlaspor maçı başlangıç olsun.

Belki lig ikinciliği çok zor bir ihtimal.

En azından üçüncülüğü bırakmayalım…

… … …

Mustafa Gürsel, geldikten sonra iki maçta da ayrı bir oyun sisteminde oynattı.

Kocaelispor’un bu saatten sonra oyun sistemini denemesi, uygulaması çok doğru değil.

Biz kalan maçlarımızı nasıl kazanır, bunu bakmalıyız.

Sistemler öyle bir iki haftada olacak işler değil.

Bu sezon başında yapılan plan ve program doğrultusunda gerçekleştirilir.

Hangi sistemde oynayacaksan, o özelliği taşıyacak oyuncuları transfer yaparsın.

Mustafa Hocam, bu sitme işine kafasını fazla takıyor.

Ligin son haftaları gelmiş, 3-4-3 mi oynayacağız, 4-2-1-3 mü bunlarla uğraşmaya gerek yok.

Biz doğru oyuncularla, doğru oyunu oynamayıp, kazanacak bir takım sahaya sürmeliyiz.

Tıpkı üç yıl önce 2.Lig’de Play-Off’ta şampiyon olan takım gibi.

O dönem son haftalarda Mustafa Reşit Akçay, hastalanınca yardımcısı Turgay Karslı takımı sahaya çıkarıyordu.

Turgay Karslı, kadro istikrarını yakaladı, doğru oyunla biz o yıl 1.Lig’e çıktık.

Aynısını şimdi yapabiliriz…

… … …

Mustafa Gürsel’in, bir kadro istikrarı yakalaması gerekiyor.

Keçiörengücü ile Erzurum maçlarına baktığımızda kadroda çok fazla değişim oldu.

Çok fazla oyuncu kadrosu ve sistemle oynamaya gerek yok.

Son Erzurum maçında Vukoviç cezalıydı, Giorgi ile Amaral orta sahada birlikte görev yaptı.

Vukoviç yeniden takıma dönerse, bu ikiliden biri oynamayacak.

İç sahada üçlü defansa hiç gerek yok.

5-2-3 gibi bir oyun dizilişi bize hücumda fazla katkı sağlamaz.

Biz yine iki stoperli oyuna dönüp, Vukoviç ve önünde Giorgi ve Amaral ile başlamalıyız.

Bu üçlü de ısrar edip, oynama alışkanlığı olan bir takıma dönüşmeliyiz.

Bu takımdan artık kesilecekse Candeias kenara gelmelidir.

Son haftalarda takıma katkısı hiç yok…

 

 

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