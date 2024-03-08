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Göztepeliler öfkelendi ama, Tunç Kayacı gerçeği söyledi
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Spor basınının olabildiğince yozlaştığı, inandırıcılığının, güvenirliliğin dibe vurduğu, itibarının yerlerle süründüğü günümüzde mesleği adam gibi dürüstçe yapan, doğru bildiğini korkusuzca söyleyebilen ender spor yorumcularından biridir Tunç Kayacı. Benim de çok takdir edip yazılarını, yorumlarını dikkatle takip ettiğim kişidir.

BİR TEK KOCAELİSPOR VAR

Tunç Kayacı BEIN Sports’de konuk olduğu programda bu sezon Süper Lig’e çıkma yarışı yaptığımız Göztepe ile ilgili aslında bilinen ama cesaret edilip söylenemeyen gerçekleri haykırdı. Ki, takipçilerim de hatırlayacaktır, geçmişte ben de detaylı bir yazı yazmıştım. Kayacı isim değişikliğiyle geri dönen takımların konu edildiği programda, “Türk futbolunun yarası. Yere göğe koyamadığımız Göztepe dahil isim değiştirerek lige döndü. Sayayım,  Erzurum, Karabük, Mersin. Hep söylerim. Bir tek takım var Kocaelispor, isim değiştirmeden lige dönen” dedi.

Göztepeliler öfkelendi ama, Tunç Kayacı gerçeği söyledi

HÜLLE YAPMADIK DİYORLAR

Kocaelisporlu taraftarlar Tunç Kayacı’nın bu sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Ben de öyle yaptım. Tabi, bu durum Göztepelileri bir hayli öfkelendirdi. Sosyal medyada ciddi bir atışmalar yaşanıyor. Göztepeliler, “Biz adımızı, renklerimizi, kuruluşumuzu değiştirmedik, hülle falan yapmadık” diyerek kendilerini savunuyorlar. Kocaelispor’un geçmişte zor durumdayken tesislerini satarak borçlarından kurtulmasını da sert bir üslupla eleştiriyorlar, “Kendimize yardımcı olacak bir belediye başkanı bulamadık” diyorlar.

HAKLARINI TESLİM EDELİM AMA

Bir kere haklarını teslim edelim. Şirket olduktan sonra iyi yönetiliyorlar. 3.Lig’den Süper Lig’e kadar geldiler, sonra düştüler, yeniden dönmek istiyorlar. Ama bu geçmişte hülle yaptıkları gerçeğini değiştirmez. Tarih yazıyor her şeyi zaten. Tıklarsanız önünüze çıkar. Aslında uzun uzadıya konuşulacak, tartışılacak bir durum yok. Hülle yapmadık diyenler şu soruya yanıt versin: 2007-08 sezonunda amatör lige düştüğünüzü biliyoruz. Peki, hangi sezon, hangi performansla profesyonel lige geri döndünüz?

Göztepeliler öfkelendi ama, Tunç Kayacı gerçeği söyledi

CEVABINI VEREMEZLER

Bu sorunun bizdeki cevabı çok net. TFF sitesinde var zaten. 2015-16 sezonunda 24 maçta 57 puan topladık, takipçimiz Çengelköy’ün 15 puan önünde BAL şampiyonu olarak 3.Lig’e çıktık. Dediğim gibi sizin elinizde böyle bir bilgi, belge var mı? Hani sezondu, kaç maç oynadınız, kaç puan topladınız, kiminle yarıştınız, vs. Çıkın açıklayın, sizinle ilgili hülle ile geri döndüler suçlaması yapanlara ağızlarının payını verin. İstediğimiz şey çok basit ama bu oyunda kural. Normal yollarla döndüysen geri sahadaki performansla bunun açıklaması olmalı.

SAHADA KAZANILMIŞ HAK DEĞİL

Çok iyi biliyorlar ki, amatörden profesyonele dönmelerinin sahadaki performansla ilgisi yok. Amatöre düşünce bir sezon çıkamadılar, baktılar böyle olmayacak aynı kentin 3.Lig temsilcisi Aliağaspor’un yarışma hakkını aldılar ve öyle devam ettiler. Yani, Göztepe sahadaki performansıyla değil, masa başındaki bir anlaşmayla profesyonel lige geri döndü. Bunun adı da hülledir. Kimse kusura bakmasın. Tunç Kayacı yerden göğe kadar haklıdır, Türkiye’de ismini, rengini, kuruluş yılını değiştirmeden, başkasının yarışma hakkını almadan kısaca hülle yapmadan geri dönen tek takım Kocaelispor’dur. NOKTA.

Paşa Ayhan’ın unutamadığı santrafor!

Çok iyi dostum olan Kardeşler Rot Balans’ın sahiplerinden Fevzi Bilen ile birlikte arada farklı mekanlarda öğlen yemeklerinde buluşuruz. Ramazan öncesinde finali Körfez Sanayi Sitesi’ndeki Acar Lokantası’nda yaptık.

Göztepeliler öfkelendi ama, Tunç Kayacı gerçeği söyledi

ZAMANININ BÜYÜK GOLCÜSÜ

Aslında eski bir mekan ama ben ilk kez gidiyorum. Fevzi Bilen’in zaten sanayide tanımadığı esnaf, girmediği mekan yok. Mekan sahibi 80’li yılların amatör liglerdeki büyük golcüsü İbrahim Sancar. Kocaelispor yıldız takımında merhum Nezih Gündem’in talebesiymiş, sonra Kağıtspor’da profesyonel olmuş, Bekirderespor’da Salih Erel namı diğer Salike ile birlikte uzun yıllar forma giymiş. Hafızamda yer etmiş isimlerden biriydi. Dediğim gibi zamanında amatör liglerin tozunu atan bir santrafordu. Güçlü bir fiziği vardı, son vuruşlarda ustaydı. Çok kez gol kralı olduğunu hatırlarım.

PAŞA AYHAN İLE İLGİLİ ANISI

Yıllar sonra karşılaşınca birbirimize tanımakta güçlük çeksek de eskilerden konuştuk. Sanayide meşhurmuş mekanın döneri. Murat Kancar ustadan enfes döneri yedik. Çay içerken geçmişi yad ettik. Yaşıtmışız İbrahim Sancar ile. O dönemin birçok öne çıkan futbolcusu andık. Ayhan Başçınar, namı diğer Paşa Ayhan da onlardan biriydi. Hemen aradım Ayhan ağabeyi, telefonu İbrahim Sarcar’a uzattım. Uzun zamandır görüşmemişler. Sevgili İbrahim Sancar sohbetimizde Paşa Ayhan ile ilgili anısını aktardı. Son hafta Paşa Ayhan’ın takımı Baçspor ile oynuyorlar. Kaybederse Baçspor düşecek.

UYKUSUZ ÇIKTIĞI MAÇTA 4 GOL ATMIŞ

Aslında İbrahim Sancar hastanede bir yakınının refakatinden dolayı geceyi uykusuz geçirmiş. Maça hani nedir ya ruh gibi çıkmış. Sahada geziyormuş ama düşünün ne büyük yetenek olduğunu sağdan soldan gelen ortalarda golleri sıralamış. 4 gol birden atmış, Baçspor küme düşmüş. Paşa Ayhan o günü, İbrahim Sancar’ı hiç unutmamış. Çok keyifli bir sohbetti, inanın hiç kalkmak istemedik. En kısa süreçte yeniden görüşmek dileğiyle ayrıldık. Allah ömür verirse bayram ertesinde ekibe Paşa Ayhan’ı da katıp İbrahim Sancar’ın mekanına gideceğiz.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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