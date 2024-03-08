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Makale Yazısı-

Üç çeşit yemek bağışlarken 130, satarken 40 TL...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçime bir ay kala açtığı Kent Sofrası Lokantası konuşulmaya devam ediyor.


Şu işe bakın ki, bir zamanlar AK Parti’nin açtığı, her gün bir bardak sıcak çorba dağıtılan ‘Çorba Çeşmeleri’ni gereksiz, işletme maliyeti yüksek gibi bahanelerle kapatan, yerine mobil çeşmeler getirdiğini açıklayarak tepkilerin önüne geçen Başkan Hürriyet, seçime bir ay kala açtığı Kent Sofrası Lokantası’yla sükse yapmaya çalışıyor.


‘Toplum hafızası zayıftır, nasıl olsa unutulur’ diye yapılan bu hamle her ne kadar tartışmaya açık olsa da, her gün onlarca kişiye üç çeşit yemek verilmesini güzel bir gelişme olarak görüyorum.
Sayıları artsa, ucuz yemek imkânı keşke her mahallede, şehrin her köşesinde olsa...

Üç çeşit yemek bağışlarken 130, satarken 40 TL...



Gazetecilikte artık 30 yılı devirdim.
Geçmiş yılları hatırlıyorum...

Belediyelerin sosyal yardımları aslında bugün Kent Sofrası ile başlamadı.
Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya dönemlerinde de İzmit’te ücretsiz aşevleri vardı.

İzmit Terzi Bayırı’nda bir derenin üzerinde büyük bir aşevi bulunurdu...
Şehrin kenar mahallelerindeki vatandaşlar tencereleriyle buraya gelir, uzun kuyruklar oluşur, çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek sırada bekler, tencerelerini, taslarını yemek doldururdu... İsteyen oturur, burada yemek yerdi.

O zaman da popülizm vardı.

Bazen belediye başkanı kazanın başına geçer, vatandaşa yemek dağıtırken fotoğraf verir; bazen uzun kuyruklarda bekleyen insanların fotoğrafı çekilir, basına servis edilirdi.

Üç çeşit yemek bağışlarken 130, satarken 40 TL...

Ak Parti döneminde sosyal belediyeciliğin şekli değişti.

Aşevlerinin yerini yardım çekleri aldı. Sırada bekleyen insan fotoğrafları, tenceresini aşçının kepçesine uzatarak sıcak çorba bekleyen çocuk görüntüleri ortadan kayboldu...

Belediyelerin çeklerini almaya hak kazananlar istediği marketten alışveriş yapabilir, kıyafet yardımı alıyorsa istediği mağazadan giyinebilir duruma geldi.

Kent Sofrası Lokantası’yla ilgili bir konuyu daha açmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi taraflı, tarafsız pek çok kişi Kent Sofrası’nın seçime bir ay kala açılmasını seçim yatırımı olarak kabul ediyor.

Günümüz ekonomik koşullarında zekice bir hamle olarak düşünüyor. Ancak buradan faydalanan insanların, Kent Sofrası’ndaki ucuz yemek politikasının kısa süreceğine dair endişeleri var...

Bu hizmetin seçimden sonra da devam etmesi yönünde beklentileri var. Ancak gelin görün ki, geçtiğimiz günlerde tespit ettiğim bir durum endişeleri haklı çıkaracak yöndeydi...

İzmit Belediyesi’nin yanılmıyorsam pandemi döneminde hayata geçirdiği “Kardeş Eller Projesi” var.

Bu projeye göre dileyen herkes gıda, yakacak, burs, kırtasiye, kıyafet gibi başlıklar altında belediyeye ister nakdi, isterse eşya olarak bağışta bulunabiliyor.

Bu bağışlar, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerine götürülüp, veriliyor.
Kimin bağışçı olduğu, kimin yardım aldığı sadece belediye tarafından biliniyor.

Önümüz Ramazan Ayı...

Kardeş Eller, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ve iftar gibi desteklere hazırlanıyor.

Kardeş Eller Sitesi’ne girip, siz de bakabilirsiniz.
Bir kişilik iftar bağışı için minimum bağış 130 TL olarak belirlenmiş.

Başka bir ifadeyle bir kişiye çorba, ana yemek, pilav gibi üç çeşit iftar ikram etmek istiyorsanız İzmit Belediyesi sizden en az 130 TL istiyor.

Bu durum açıkçası beni çok şaşırttı.

Demek ki, İzmit Belediyesi Kent Sofrası’nda üç çeşit yemeği 40 TL’ye satarken, iftar için aynı menü için en az 130 TL bağış istiyor.

Bu da demek oluyor ki, aslında üç çeşit yemek 40 TL maliyeti kurtarmıyor.
Kent Sofrası’nda 40 TL yemek dönemini bu veriler ışığında uzun soluklu düşünmek bu nedenle çok zor.

Üç çeşit yemek için en az 130 TL bağış isteyen İzmit Belediyesi, 40 TL’ye aynı menüyü satmaya devam edemez gibi geliyor bana.

Ne diyelim, genel seçimde CHP’nin başında bulunan Kemal Beyin’in, kısa mesajla Gebze’ye il olma sözü verdiğini unutmadık.

Başkan Hürriyet’in Kemal Bey’e yakınlığını bilmeyen yok. Kent Sofrası’nda bundan sonra yaşanacaklara da şaşırmayacağız.

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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