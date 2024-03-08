Erol Ölmez seçimi rahat kazanacak

Yerel seçimlerde sonucunu en merak ettiğim ilçe Kandıra… “Kandıra küçük bir ilçe nesini merak ediyorsun” demeyin, enteresan bir seçim oluyor. Kandıra’da da seçimi AK Parti kazanacak, şüphem yok ama nasıl bir seçim sonucu göreceğiz onu merak ediyorum.

Çünkü partilerin tüm kozlarını öne sürdüğü bir ilçe Kandıra…

AK Parti’den Cumhur İttifakı adayı olarak ilçe başkanı iken istifa edip aday adayı olan Erol Ölmez, Adnan Turan’ın yerine aday yapıldı. CHP Av. Serkan Açıkgöz’ü aday yaptı. İYİ Parti sevilen esnaf Semih Sarıçay’da karar kıldı. Yeniden Refah Partisi ise genel seçimde popüler olan Levent Gödek’i belediye başkan adayı yaptı. Ama daha da önemlisi eski belediye başkanı Cengiz Kan bağımsız aday oldu.

Seçimin renkliliğine bakın. Bu ilçe merak edilmez mi?

DAĞ TAŞ PANKARTLARLA DOLU

Kandıra’nın genel seçimde 38 bin 464 olan seçmen sayısı yerel seçim için 39 bin 784’e çıkmış. Beklenti 34 bin civarında geçerli oy olan bir yerel seçim olması…

Nasıl bir sonuç çıkacak?

Geçmişte AK Parti’nin oy rekorları kırdığı ilçede Tahir Büyükakın’ın alacağı oy oranı da rekor düzeyde olacaktır. Ancak çok aktörlü ilçe başkanlığı için farklı sözler edenler var.

Yerinde görmek istedik?

Çarşamba günü gazeteci dostlarla Kandıra’daydık. Biliyorsunuz çarşamba günleri Kandıra’nın pazarı, gözlem yapmak için uygun bir gün. Yolculuk boyunca dikkatimi çeken şey İzmit ve büyük diğer ilçelerde billbordlarda devam eden reklam çalışmaları Kandıra’da dağa bayıra asılan bez pankartlarla sürüyor. Bu alanda Erol Ölmez’in en ciddi çalışmayı yaptığını gözlemledim. Ancak diğer adayların da pankartları yolculuğumuza eşlik etti.

KANDIRA’YI GÖZLEMLEDİK

Küçük Kandıra Turu sonrası seçim çalışmalarının arasında Erol Ölmez ile sohbet etme fırsatı bulduk. Ölmez’e sohbette AK Parti İl Yöneticisi ve Kandıra sorumlusu Selim Çoban da eşlik etti. Uzun uzun Ölmez’i dinledik, nasıl baktığımızı, gördüğümüzü anlattık. Çok keyifli bir sohbet oldu.

Özetlemek gerekirse, evet, Kandıra siyaset yapmanın çok zor olduğu küçük bir ilçe ama Ölmez Süt Birliği dedikodularıyla daha aday olmadan karşılaştı.

Konfüçyüs, “En zor şey; karanlık bir odada kara kediyi bulmaktır... Özellikle odada kedi yoksa...” diyor.

Olmayan yolsuzluk ile ilgili Ölmez, uğraşmak zorunda kaldı. AK Parti genel merkezi de çok ciddi bir araştırma yaptı ve Ölmez’in konuyla hiçbir ilgisi olmadığını gördükten sonra adaylığını onayladı.

Üstelik Cengiz Kan gibi bir isim de bağımsız aday…

EROL ÖLMEZ’İN ANLATTIKLARI

Hepsini sorduk İşte Ölmez’in söylediklerinden satır başları:

Rakipler: Her biri bu kentin çocuğu. Hiçbiri hakkında olumsuz bir şey söylemiyorum, söylemem. Ben yapmak istediklerime odaklıyım. Sadece Cengiz Abiye (Kan) kırgınım. Şeffaf bir süreç yönetmedi.

Süt Birliği: Birliği ben kurdum. Benim dönemimde mal edindi, bir kuruş borcu da yoktu. Ben ilçe başkanı olup bıraktıktan sonra başkaları da süt toplamaya başlayınca birlik sıkıntıya girdi. Son süreçte dönemimde edindiği varlıklarını satarak borçlarını kapattı. Zaten benimle ilgisi olmadığı da anlaşıldı. Partim de beni aday gösterdi.

Adnan Turan: Hepimiz insanız. Gönül kırıklıklarımız olur, Adnan Başkanımızın da olmuş olabilir ama biz bizi biliriz. Biz bizi anlarız. AK Parti’de önemli olan toplumsal menfaat ve davadır. Hepimiz davamızın etrafında toplandık, ilçemize önümüzdeki 5 yılda da iyi hizmet getirmek için birlikte mücadele edeceğiz.

Tahir Büyükakın: Kandıra’da çok seviliyor. Rekor oy alacağına inanıyorum. Bölgemizde önemli projeler ve konular var, seçimden sonra el ele Kandıra’nın gelişimine hizmet edeceğiz.

Seçim sonucu: Çok aktörlü bir seçim ve birileri oy parçalanmaları bekliyor ama ben beklemiyorum. AK Parti’nin oylarını konsolide ediyoruz. İttifakımızın tüm oylarını konsolide etmek, almak ana gayemiz. Cengiz Kan’a 2-3 bin kadar bir oy gidebilir. seçim bitene kadar daha da düşebilir. Toplamda bizi zorlayabilecek bir rakip yok. 34 bin civarında oy kullanılmasını bekliyorum, bizim hedefimiz son seçimde anladığımız 18 binin üzerine çıkmak hatta 20 bini bulmak.

Seçim çalışmaları: Kampanya dönemi çok iyi gidiyor. Diğer ilçelerden farklı olarak biz az nüfuslu çok köye sahibiz biz ev toplantıları yerine köy toplantıları yapıyoruz. Köylerimizin durumunu da çok iyi biliyorum ama bu dönemde de halkımızın taleplerini dinliyoruz. Kandıra’nın en iyi hizmeti alması için Tahir Başkanımız ile birlikte hizmet etmek istediğimizi bunun Kandıra için en uygun sonuç olduğunu anlatıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz.

KANDIRA SEÇİMLERİNİN SONUCU BELLİ

Sonuç, dinlediklerimden ve gördüklerimden hareketle söylüyorum, çok adaylı ve ilginç bir seçim olmasına karşın Kandıra’da AK Parti ve Cumhur İttifakı rahat. Erol Ölmez seçimi kolay kazanacak.