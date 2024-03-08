8 Mart soruları

Bu hafta boyunca kadınlar için müzikten alışverişe, konferanstan panellere birçok etkinlik yapıldı.

Yapılsın elbette ama bu etkinlikler hangi derde çare oluyor ne kadar verimli, hangi yarayı ne kadar sarıyor o önemli.

Şehirde evi dışında çalışan, ev içinde çalışan, ev içi ve dışında birlikte çalışan. Evli, çocuklu, çocuksuz bekar, genç, orta yaş, ileri yaş, akşam tencerede ne kaynatacağını düşünen, tek taşının küçük olmasını dert eden, her gün online alışveriş yapmazsa kendini yetersiz hisseden, çocuğuna ayakkabıyı nasıl alacağını düşünen, mevcudu yıkıp kendine yapmaya çalışan, koca/ baba parasıyla iş kuran başarısıyla öğünen, bile bile hak yiyen, kendi tırnaklarıyla çabalayıp bir yere gelen, bilim üreten, kıskanç, huzur bozan, huzur oluşturan, başka bir kadına çelme takan, çelme takılan, zorluklara rağmen ayakta kalmayı becerebilen ve diğerleri. Hangi kadına yarıyor bu anmalar, kutlamalar, dağıtılan karanfiller.

Konu kadın olunca çocuk ve aile de devreye giriyor elbette. Çocuklardan hep şikayet ediliyor. Çocuk yetiştirirken baba ve anne faktörü birlikte önemli. Fakat ilk yıllar, ilk bilgilerin hafızaya kazındığı 0-3 ve 0-6 yaş arası çocukla anne daha fazla ilgilendiği için o dönemlerin doğru değerlendirilmemesi yetişkinlikte sadece bireye değil, topluma da olumsuz etki ediyor.

Her kadın ev dışı çalışmalıymış gibi lanse ediliyor. Çocuk/ insan yetiştirmek değersiz gösteriliyor. Sonra o çocuklar tanımadığınız bakıcı elinde avucunuzdan kaçıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde neden ev kadınları yok sayılıyor?

Çocuklu genç kadınların anneleri kayınvalideleri, anneanne ve babaanneler ne kadar düşünülüyor? Şimdi sağlıklıyken torunlara bakan anneanne ve babaanneler ileri yaşlarında gelinleri ve kızları tarafında hatırlanacak mı, ihtiyaçları giderilecek mi, hatırları sorulacak mı, gençler bencil.

İş hayatı, çalışma saatleri çalışan kadınlar için, bebekli, çocuklu kadınlar için ne kadar uygun, her işyerinde kreş yok. Bunlar büyük sorun.

Belli bir mesleğe sahip olmuş veya olmamış rahat, geçim derdi olmayan dertleri her zaman hep şık görünmek olan, takıp takıştıranlar deprem bölgesindeki kadını, yaşanan zorlukları ne kadar anlıyor. Yeni giysilerini, yemek masasını sosyal medyada paylaşırken hangi dünyada yaşıyor?

Kadına yönelik göstermelik projeler hangi işe yarıyor? Elbette verimli çalışmalar da var ama az.

Kadın araştırma merkezleri ne yapıyor? İş yerlerinde kadınlar arası mobbing almış başını gitmiş. Mobbing insanların hayatının akışını kariyerini olumsuz etkiliyor.

Diğer tarafta her gün kadın cinayetleri devam ediyor.

Diyeceğim o ki, kadın kadını ne kadar önemsiyor? Erkek kadına ne kadar değer veriyor?

Kadından kadına, erkekten kadına, “gücü, gücü yetene” durumu devam ederken, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” derken başka bir kadını üzmek, nispet yapmak hala prim yapıp alkış alırken.

Sahi biz ne yapıyoruz? Şu ölümlü dünyada insana değer vermeyi unutmuşken nasıl yaşayabiliyoruz? Bu sorulara cevap vermeden rahat, huzur olmamalı.

Evet, her meslekte çok başarılı kadınlar, aklıselim olanlar iyiler de var. Yeterli mi? Kuyu kazan, engel olan hayatını kötülüğe adamış kadınları ne yapacağız. Bu bir avuç kötü, diğerlerine zarar veriyor. Üstelik kötüler daha çok alkışlanıyor ve cesaret alıyor. Ne yazık ki kötülerin daha çok önemsendiği bir dünyadayız. Ahh kötüler ne çok “ah” aldınız.

Sözün özü; Bir 8 Mart’ta daha oyalandık, seneye Allah kerim.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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