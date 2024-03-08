Ne Süper Lig, ne de Play-Off havası var

Kocaelispor, ligin ilk yarısını en yakın rakibinin 5 puan önünde tamamlayıp, Süper Lig’e direk çıkmak için taraftarlarını ve camiasını umutlandırmıştı.

Ligin ikinci yarısında yaşanan puan kayıplarının ardından, ligde ikinci sırada bulunan Göztepe’nin 7 puan gerisinde kaldık.

Bunu nasıl izah edeceğiz, bilemiyorum…

… … …

Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futbolu beğenmedik, defans oynatıyor dedik.

Gerçekten de çok keyif veren bir oyunumuz yoktu.

Ama sonuçta Ertuğrul Sağlam, ismiyle ve kariyeriyle bu takımı bir şekilde zirvede tutuyordu.

Takımdan gönderilen Tanque nasıl rakipler için bir tehdit oluşturuyordu.

Ertuğrul Sağlam da öyle.

Onun takımın başında kalması da rakip takımlar için bir endişe ve korku yaratabiliyordu.

Tanque’den sonra alınan oyuncular, isim ve kariyer olarak Tanque gücünde değiller.

Aynı şekilde Mustafa Gürsel de…

Ancak en önemlisi de kent ve camia olarak havamızı kaybettik.

En kötüsü de bu…

… … …

Şuan yerel seçimler var.

Ama bakıyorum da Kocaelispor kimsenin umurunda değil.

Son 4 maçından sadece 2 puan almış bir Kocaelispor var.

Buna kimse tepki göstermiyor.

Taraftar suskun, sadece sosyal medyadan yorum yapıyorlar.

Başkan Engin Koyun, Mustafa Gürsel geldikten sonra ortalarda yok.

İki maçta, kötü oyun ve kaybedilen 4 puan var.

En azından Başkan Engin Koyun yoksa, yönetimden birileri çıkıp bir açıklama yapmalıdır.

Takım kötü gidiyor diye, artık siyasilerde Kocaelispor’u bıraktı.

Eğer 2-3 maçı kazansaydık, belediye başkan adayları ellerinden çiçek ve tepsilerle antrenmanı ziyaret ederlerdi.

Son iki hafta bırakın siyasileri, yöneticilerimiz bile antrenmana gelmiyor.

Kötü sonuçlar alındığı zaman arada Başkan Tahir Büyükakın artrenmanı ziyaret eder, teknik ekip ve futbolculara moral verirdi.

Bu moralle takım sahaya çıkar, maç kazanırdı.

Artık Başkanımız Büyükakın’ı da göremiyoruz…

… … …

Bu sezon, bu bütçeyle Süper Lig’e çıkamazsak yazık olur.

Çok para harcıyoruz.

Çok gereksiz transferler yaptık.

Bu kadar çok oyuncu almaya gerek yoktu.

Camianın şampiyonluk havasına girememesinin en büyük nedeni de bu.

Kimse takıma inanmıyor, güvenmiyor.

Taraftarı tribüne çekecek kalite de oyuncumuz yok.

Tanque’ye alındığında taraftarları heyecanlandırmıştı.

Takımda yıldız olacak, fark ettirecek transfer yapamadık.

Çok sırada oyuncular aldık.

Yıldız oyuncun yoksa, takımın oyun gücü olur.

O da yoksa, kendi altyapından gelen futbolcularla oynarsın.

1980 ve 1990’lı yıllarda olduğu gibi.

İnsanlar maçlara gelip, kendi mahallesindeki çocukları sahada görüp, heyecan duyardı.

Şimdi o da yok.

2 milyon nüfuslu Kocaeli’nde takımda oynayan bir tane altyapıdan gelen futbolcu bulunmuyor.

… … …

Gerçekten çok üzücü bir durum…

Sahada bizi Süper Lig’e taşıyacak bir futbolcu kadrosu ve oyun gücümüz yok…

Şehir Süper Lig’i çok istiyor havamız ise hiç yok…

Son 2-3 yıldır Kocaelispor camiası hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı.

En çok da bu ili yönetenlerin sessizliği ve duyarsızlığı beni ürkütüyor.

Şunu da anlıyorum ki, siyasiyerin Kocaelispor’dan bir oy beklentisi ve kaygısı da yok…