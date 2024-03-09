Mustafa Kocaman’a sürpriz destek...

Hiç kuşku yok ki, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim, tıpkı 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi kadar heyecanlı...



14 Mayıs’taki seçimlerde ittifaklar yarışı vardı...

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ülkeyi yönetmek için yarıştı...



Seçimi, AK Parti ve MHP’ den oluşan Cumhur İttifakı, hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de meclisteki milletvekili sayısal çoğunluğunu kazandı...



15-20 arasında siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı, seçimi kaybettikten sonra dağıldı. Millet İttifakı denilen bir oluşum kalmadı. O gün birlikte yol yürüyen partiler bugün kanlı bıçaklı...



Cumhur İttifakı ise tüm kararlılıklarıyla birlikteliklerini sürdürüyor.

Bu birliktelik, yerel seçimde de sürecek...



Ancak Cumhur İttifakı dışındaki diğer “bazı” siyasi partiler arasında ilginç işbirlikleri yaşanıyor!



Mesela CHP, Gebze’de belediye başkan adayı çıkartmadı. Gebze’de belediye başkan adayı çıkartan TİP adayına destek verecek. Üstelik TİP’ in çıkarttığı aday ise, TİP Genel Başkanı Erkan Baş...

Kocaeli’de bir diğer ilginç işbirliği ise Kartepe ilçesinde yaşandı...



KOCAMAN’A DESTEK VERECEK...

14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde Millet İttifakı ortağı olan Gelecek Partisi Kartepe İlçe Teşkilatı, 31 Mart yerel seçimde AK Parti adayı Mustafa Kocaman’a destek vereceklerini açıkladı...

Sergilediği başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ilçe başkanı Emel Oruç, “Yerel seçimde Kartepe İlçe Teşkilat olarak AK Parti Adayı olan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Mustafa Kocaman’a destek verme kararı aldık...” dedi.





Siyasi çevrelerde ve özellikle Kartepe ilçesinde bu destek sürpriz olarak karşılandı.



Ancak bu destek, AK Parti Adayı Mustafa Kocaman’ı, AK Parti İlçe Teşkilatını, İl Teşkilatı, Milletvekilleri ve AK Parti’nin tüm kanaat önderlerini memnun ettiği öğrenildi.

Bilmeyen okurlarıma hatırlatmak isterim...



Tecrübeli bir siyasetçi olan Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emel Oruç, aslen Bayraktar Köyü’nden. İlçede son 50 yıldır ticaret yapan tanınmış bir ailenin ferdi...



Bir dönem AK Parti İzmit İlçe Kadın kolları Başkanlığı yaptı. Ardından AK parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve daha sonra da İl Yönetim Kurulunda Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Uzun süre de AK Parti Kartepe İlçe Sorumlusu olarak görev üstlendi...



AK Parti’de siyasi deneyim sahibi olan Oruç, sonraki dönemde aktif siyaseti bıraktı ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı.



Oruç, Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa edip Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra Gelecek Partisi’ne geçti ve ardından da Kartepe İlçe Başkanlığına atandı...



Oruç, 31 Mart yerel seçim öncesinde Gelecek Partisi olarak AK Parti Adayı Mustafa Kocaman’a destek verecek...



İKİNCİ KEZ ADAY...



Kartepe Belediye Başkanı ve ikinci kez aday gösterilen Mustafa Kocaman, genç bir hukukçu ve tecrübeli bir siyasetçidir. Kocaman’ı yıllar önce Adliye muhabirliği yaparken tanıdım.

2 metreyi geçen boyu ve sempatik yapısıyla Adliye’de hemen herkesin sevgisini kazanan biriydi.





Mesleğini pasife alarak aktif siyasete geçiş yaptı...

Başarılı da oldu...



AK Parti İl Yönetimine girdi, ardından Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu...

Teşkilat çalışmaları, Mustafa Kocaman’a siyasi bir okul gibi oldu. Önemli bir siyasi tecrübe edindi...



Başkan kocaman, 2011 yılında AK Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. Önemli görevler üstlendi. 2014 yerel seçimlerde ilçede gösterdiği başarıdan dolayı 2015 yılında İlim Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. İl Başkan Yardımcısı oldu. SKM başkanlığı görevinde bulundu.



2017 yılında AK Parti Genel Merkez tarafından Kartepe İlçe Başkanlığı’na getirildi.

İlçe başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu başarılı çalışmalarından dolayı 2019’da Kartepe Belediye Başkan Adayı yapılarak ödüllendirildi...



YİNE BİRİNCİ SEÇİLİR Mİ?



Seçimde 12 ilçe belediye başkanları arasında en yüksek oy oranını alarak birinci oldu. Başarılı bir dönem geçiren Kocaman, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde ikinci kez belediye başkan adayı ilan edildi...



Mustafa Kocaman, seçimde ortaya koyduğu başarılı çalışmanın karşılığını aldı. Yıllardır Başiskele ilçe teşkilatında olan rekoru egale ederek, 2019 yerel seçimde Kocaeli’ndeki 12 ilçe belediye başkanı arasında yüzde 57,93 oy oranı alarak birinci seçilmişti.



Birinciliği kaybeden Başiskele aldığı yüzde 52,53 oy oranıyla Kandıra(57,92) ve Çayırova’nın (54,56) gerisinde kaldı...



31 Mart yerel seçim öncesinde AK Parti’nin Kocaeli’ndeki ilçe belediye başkan adayları arasında en rahatı bana göre Kartepe adayı Mustafa Kocaman...



Kocaman’ı ilçede zorlayacak bir aday yok. AK Parti Kartepe seçmeni ilçede kenetlenmiş durumda. Mustafa Kocaman, 31 Mart seçiminde, Gelecek Partisi Kartepe İlçe Teşkilatının da vereceği destek ile ikinci kez ilçe belediye başkanları arasında birinci seçilmeyi hedefliyor...



Birinci olur mu? Olur...

Tüm veriler bunu gösteriyor...



Değer verdiğim, sevdiğim bir siyasetçi olan Mustafa Kocaman’ı şimdiden tebrik ediyor, yolu açık olsun diyorum...

