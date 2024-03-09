Eğer kadın hayatın içinde yoksa…

Dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüydü. Siyaset ağır bastı, Kadınlar Günü ile ilgili yazım bugüne kaldı.

Ama beni böyle davranmaya iten bir başka neden de kadınların sorunlarının bir güne indirgenmesi… Orada konuşulması. çoğu zaman bu “at gözlüğü bakışının içine biz de düşüyoruz. Bu yüzden illa da 8 Mart’ta yazayım gibi bir şablona kendimi sokmak istemedim.

Bir adım kötüsü de var…

Kadınlar gününün sadece aşk böcek işleri, hediye verme zamanı gibi algılanması da ciddi sorun...

Oysa adı üstünde Dünya Emekçi Kadınlar Günü…

8 MART 1857’DE YAŞANAN FELAKET

Hikayesini bilirsiniz…

1857 yılı Mart ayının ilk günlerinde ABD’nin New York kentinde çalışma koşullarını protesto eden işçi kadınlar grev başlatıyor. Tek istedikleri "daha iyi çalışma koşulları" olan emekçi kadınların bu grev kararı Amerika’da i tüm patronları telaşlandırıyor ve öfkelendiriyor. Ve 40 bin kadın tarafından başlatılan eylemin dalga dalga yayılıp tüm ülkeye sirayet edeceğinin korkusuyla da polisten grevi bir an evvel sonlandırmasını istiyorlar.

Polis de verilen talimatı yerine getirmek için çeşitli tedbirler almaya başlıyor.

Bunlardan biri de bir dokuma fabrikasında çalışan kadınları fabrikaya kilitlemek oluyor.

8 Mart’ta korkunç bir felaket ve trajedi yaşanıyor.

Polisin eylemlerini sonlandırmaları için üzerlerine kapıları kilitlediği kadınlardan 129’u fabrikada hâlâ neden çıktığı bilinmeyen yangından kurtulamayarak can veriyor. O günden tam 53 yıl sonra 1910’da Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen bir kadınlar toplantısında 8 Mart’ın “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kabul ediliyor.

RAKAMLARLA ÇALIŞAN KADINLARIN DURUMU

Hikayesini görünce çalışma hayatındaki kadınların sorunları olmak üzere, temel kadın sorunlarının konuşulması gerektiği anlaşılıyor.

Nedir kadınların sorunları?

Özünde kadın erkeğin yaptığı her işi yapabilir. Yeter ki fırsat verilsin…

Tır şoförü de olur, otobüs şoförü de, ambulans şoförü de…

Dün gazetemizde güzel örnekleri de vardı. Ama Türkiye, kadınların işgücüne katılımı bakımından 200 ülke içinde en düşük orana sahip 25 ülke arasında… Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30’lar civarında.

OECD ülkelerinin ortalaması da yüzde 59… içinde bulunduğumuz coğrafyada ise İsrail’den sonra ikinci sıradayız.

15 yaş üstünde olan yaklaşık 30 milyon kadın nüfusunun sadece 10 milyonu işgücüne katılabiliyor. Bunların içerisinde de sadece 8 milyonu istihdam edilebilmektedir. Kadınların yaklaşık yüzde 70’inin bir geliri yok.

Kadınların yüzde 50’sinden fazlası hizmetler sektöründe, yüzde 25’i tarım sektöründe ve yüzde 15’ine yakını da sanayi sektöründe çalışıyor.

Kadın istihdamının yüzde 25’inin bulunduğu tarımdaki kadınların yüzde 75’i ise ücretsiz aile işçisi olarak istihdam ediliyor.

Kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklere göre daha az ücret alıyor.

Almanya ile nüfusumuz aynı. Almanya’da çalışan kişi sayısı 46 milyonun üzerinde iken aynı nüfuslu Türkiye’de çalışan kişi sayısı 29 milyon. Yani 17 milyon açığımız var ve bunun çok büyük bir kısmı kadınların iş hayatına katılamamalarından kaynaklanıyor.

Çalışabilecek kadınların önemli bir bölümü Türkiye’de işsiz.

KADINLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Tablo bu…

Özetle, kadının önündeki engeller kaldırılmalı; kadın- erkek eşitliği noktasında daha kararlı adımlar atılmalı. İş dünyasında kadın aleyhine alan kayıt dışı, esnek çalışma ve ücret eşitsizliği gibi temel sorunlar çözülmeli. Kadınların kolayca iş bulabildiği alanlar çoğalmalı.

Eğer kadın ve erkek omuz omuza çalışırsa koşullarımızı, hayatımızı değiştirebiliriz.

Kadının hayatın içinde hak ettiği yeri bulamadığı hiçbir toplum gelişemez, zenginleşemez, huzurlu ve mutlu bir ülke olamaz.