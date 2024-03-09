Ali gibi nesiller yetiştirmek lazım

Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler sınıftan çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için hazırlandılar. Yalnız, Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyalarını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu.

Öğretmeni, onun bu halini fark etti:

- Hayrola Ali, dedi. Eve gitmeyecek misin?

- Sizinle konuşmak istiyorum öğretmenim.

- Peki, Alicim seni dinliyorum

- Öğretmenim Ahmet arkadaşımız var ya…

- Evet, ne olmuş Ahmet'e?

- Durumları pekiyi değil galiba. Annesi, beslenme çantasına pek yenecek bir şeyler koymuyor.

- Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülür. Ben her gün bir simit parası biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz olmaz mı diyerek.

Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin masasının üzerine koydu. Nurhan Öğretmen, paraya dokunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Bildiği kadarıyla Alinin de ailesinin durumu pekiyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi, ne kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. Buna rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini de istemiyordu.

Nurhan Öğretmen:

- Dur bakalım Ali, dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de maddî durumunuz pekiyi değil. Yanlış mı biliyorum?

- Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, para kazanıyorum.

- Nerede çalışıyorsun?

- Simit satıyorum.

Nurhan Öğretmen iyiliğin bu kadarına ne demeliydi acaba? Onu, bundan vazgeçirmek için bir çare bulmalıydı. Ama bunu yaparken, sevimli öğrencisini de kırmamalıydı.

Nurhan Öğretmen, Ali'ye döndü:

- Ali büyüyünce ne olmak istiyorsun,

- Çok zengin bir işadamı…

- Niçin?

- İnsanlara daha çok yardım etmek için…

- Güzel, dedi Nurhan Öğretmen. Bak şimdi Ali, Ahmet'in ailesinin durumu pekiyi değil, bu doğru. Ama sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme. Çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin. Olmaz mı?

- Olmaz, dedi Ali. Şimdi yapmalıyım.

- Neden olmaz?

-Öğretmenim üç sebepten dolayı olmaz.

Birincisi: Bu parayı ben zaten hayır için ayırıyorum onun için bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah, beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede gün boyu çalışanlardan bile fazla simit satıyorum.

İkincisi: ''Ağaç yaş iken eğilir.'' deniliyor. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem büyüdüğümde hiç yapamam. Şimdiden iyilik yapmayıp bunu zenginlik günlerime ertelersem, zengin olduğum günlerde de daha zengin olduğum günlere erteler kendimi kandırmış olurum.

Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman çok zengin bir işadamı olmak istiyorum ama bir yerden duymuştum zamanında yatırım yapmayanlar büyük işadamı olamazlarmış.

Nurhan Öğretmen, karşısında büyük biri varmış gibi dinliyordu:

- Ali sonuncusunu pekiyi anlayamadım, dedi.

- Açıklayayım öğretmenim, Şimdi, çok zengin olmadığım için, ancak günde bir simit parası kadar yardım yapabiliyorum. Allah, Cennet'ini gücü kadar iyilik yapana veriyor. Şimdi gücüm bu olduğuna göre, Cennet'in fiyatı birkaç simit parası kadardır herhalde. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit parasıyla belki Cennet'e girebilirim. Bundan daha karlı bir yatırım olur mu?

Nurhan Öğretmen'in gözleri dolmuştu. Başını ''Evet'' anlamında sallarken Ali'yi evine yolladı.

Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali'nin bıraktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. Sandalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı.

Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile kıymetliydi. Bu paralar, bu bozuk simit paraları, Cenneti satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir duygu ile bozuk simit paralarını sımsıkı kavradı.

Nurhan öğretmen oturduğu yerden kalkamadı. İçinin dolduğunu, Tarif edilemeyen duygulara boğulduğunu hissetti. Gözlerinden birden boşalan sağanak yağmur gibi yaşlar dökülmeye başladı.

Ağlamaktan şişen gözleriyle kendine geldiğinde akşam olmuştu. Yavaş adımlarla sınıftan çıkıp okuldan ayrılan Nurhan öğretmen, güvenlik görevlisinin şaşkın bakışları arasında akşamın alaca karanlığına karışıp evinin yolunu tuttu.

Şimdi bu hikayeyi beğendiyseniz ve Ali'den de biraz utandıysanız maddi durumunuz iyi değilse bile, hiç olmazsa Pazartesi günü başlayacak olan mübarek ramazan ayı hürmetine iki tane ekmek alıp bulunduğunuz bölgedeki bir fakirin kapısına bırakın.

Eğer maddi durumunuz iyiyse hiç olmazsa ihtiyaç sahibi bir talebenin öğrenim ihtiyaçlarını karşılayarak okumasına vesile olup küçük Ali gibi nesiller yetiştirelim olmaz mı.

Bence "Bir ekmeği paylaşmak o ekmeği yemekten daha lezzetlidir sanırım."

Herkese hayırlı ramazanlar.