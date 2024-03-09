Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Aşkımız renklere, sizlere değil
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Geçenlerde X’de katıldığım ses odasında taraftardan gelen yoğun istek üzerine artık hafta içinde satılan bilet sayısıyla ilgili haber yapmayacağım. Malum doğru dürüst bilet satışı olmuyor, insanların morali bozuluyor. Önceden merak ediyordum kaç bilet satıldı diye artık etmiyorum. Çünkü değişen bir şey olmuyor. Taraftarımız ön satışlara ilgi göstermiyor. Diyecek bir şey yok, saygı duyuyorum.

Aşkımız renklere, sizlere değil

KİŞİLER İÇİN DEĞİL ARMA İÇİN

Ancak tabi satılan bilet satışıyla ilgili haber yapmayacağımız, taraftara çağrıda bulunmayacağınız anlamına gelmiyor. Biz her maç öncesinde taraftar gelsin diye çağrılarımıza devam edeceğiz. Sonuçta bir kişiyi bile etkilersek, bir hizmet etmiş oluruz. Tuzlaspor maçının biletlerinin satışa çıkartıldığına dair yaptığımız haberin altına gelen bir yorum çok hoşuma gitti, paylaşmak istedim. UEFA alt rumuzuyla yapılan yorumda, “ 300 maç bileti, 200 yemek içmek, benzin 150, maç dönüşü eziyet hiç fark etmez daha gür sesle:  AŞKIMIZ RENKLERE SİZLERE DEĞİL, BU FORMA KUTSALDIR NASİP OLMAZ HERKESE” ifadeleri kullanılmış.

SAYILARININ ARTMASINI DİLERİM

Kimdir bilmiyorum, tanışmak, sohbet etmek isterim, bildiğim Kocaelispor’a sevdalı, Kocaelispor ile dertlenen, son derece duyarlı bir taraftarımız. Kimisi başkana, kimileri yönetime, kimi teknik adama, kimi futbolculara kızgın olduğundan maçlara gitmiyor. O varken, ben yokum diyor. Kişiler için stadyuma gitmek, son derece yanlış bir zihniyet. Maça armaya, renklere sevda için gidilir, gerisi teferruattır. Yorumu yazan kardeşimiz ne güzel de ifade etmiş. Kutluyorum kendisini. Örnek olsun. Bu düşüncede olan taraftarların sayısının artmasını diliyorum.

Yemek bahane, birliktelik şahane

90’lı yılların başlarından itibaren ilimiz en üst yerel futbol ligi olan 1.Amatör Küme’de Köy Hizmetlerispor fırtınası eserdi. Kulübün başkanı olan İhsan Özdeş’in futbola büyük bir mekanı vardı. Her sezon güçlü kadrolar kurulur, 3.Lig terfi maçlarına katılım hedeflenirdi.

Aşkımız renklere, sizlere değil

ÇOK İYİ YERLERE GELEBİLİRDİ

Milli takım ve Beşiktaş’ta uzun yıllar üst düzey futbol oynayan İbrahim Üzülmez, Köy Hizmetlerispor çıkışlıdır. İhsan Özdeş’in üzerinde büyük emeği vardır. O kadar üst düzey olmasa da, meslekten yıllarca ekmek yiyen nice futbolcular yetiştirmiştir. Köy Hizmetlerispor’un o efsane sezonlarına bakıldığında öne çıkacak isimlerden biri de Muharrem Subaşı’dır. Çok sağlam bir defanstı, onun geçebilmek pek mümkün değildi. Ciddi sakatlık yaşamasa çok iyi yerlere gelebilirdi, o potansiyel, o azim onda fazlasıyla vardı. Muharrem Şirinsulhiyelidir, futbola Şirinspor’da başlamış, kısa zamanda dikkatleri çekip Köy Hizmetlerispor bünyesine alınmıştır.

EFSANE BAŞKAN İHSAN ÖZDEŞ  

Perşembe akşamı sevgili Muharrem Subaşı kardeşimle birlikteydik. Yeni keşfettiğimiz ve çok beğendiğimiz sevgili Ercan Gündüz’ün mekanı Vadi Kesap-Cı’da buluştuk. Spor basınından Süleyman Durak, Metin Tuncay, Ali Şentürk ve Ziya Ulaş samimi bir ortamda eskileri andık. Muharrem Subaşı Hizmet İş Sendikası’nın Kocaeli Şube Başkanı. Bizi sendikal tarafı ilgilendirmiyor kuşkusuz, bizim işimiz gücümüz spor. Kocaelispor’u, amatör futbolu konuştuk, anılarla süslenen bir sohbet ortamıydı. Köy Hizmetlerispor’dan bahsedince efsane başkan İhsan Özdeş’i arama ihtiyacı hissettik. İhsan Ağabey emeklilik sonrası Çanakkale’ye yerleşti, uzun yıllardır orada.

ÇOK KEYİFLİ ORTAMDI

Merak edip sorduğumda 73 yaşında olduğunu söyledi, sağlıklı uzun ömürler diledik. Ben bayramlarda falan arayıp sorarım kendisini, Muharrem Subaşı uzun zamandır görüşmüyormuş. Telefonda hasret giderdiler. Sağ olsun mekan sahibi Ercan Gündüz ve personeli yakından ilgilendiler bizim masayla. Kebaplar nefisti. Ercan, lahmacun tavsiye etti, birer tane yedik, harikaydı doğrusu. Künefeyle finali yaptık. Yaklaşık 2 saat hoşça vakit geçirdik, eski günleri andık. Keyifli bir ortamdı. Sevgili Muharrem Subaşı kardeşime davet için teşekkür ediyoruz. Yemek vesile, bahane, eski dostlarla birliktelik şahane.

Şenol Çiçek çıkınca skor 4-1’den 4-5’e geldi

Uzun yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan Baçspor’un kadrosunun iskeletini 1.Küme’de şampiyonluğu son maçta kaçıran Başaransporlu futbolcular oluşturuyor. Şenol Çiçek de o isimlerden biri, takımın kaptanı. Şenol Çiçek’in yaşı ileri, kilosu da fazla, bu yüzden genelde 20-25 dakika sahada kalıyor, yorulunca çıkıyor. Baçspor en son Üçyoldoğu ile karşılaştı. İlk yarı 4-1 öndeydi.

Aşkımız renklere, sizlere değil

XXX

Devrede Şenol Çiçek dahil 3 oyuncu değişikliğine gidildi, fazla şans bulamayanlar oyuna alındı. Ancak işin rengi, oyunun dengesi bir anda değişti. 20-25 dakikalık süreçte Üçyoldoğu golleri sıralayıp 5-4 öne geçti. Son dakikalarda Melih Okutan sahteye çıktı da Baçspor maçı 7-5 kazandı, yoksa ilk kaybı verecekti. Uzun süre unutulmayacak enteresan bir maç olmuş.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL