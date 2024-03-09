Geçenlerde X’de katıldığım ses odasında taraftardan gelen yoğun istek üzerine artık hafta içinde satılan bilet sayısıyla ilgili haber yapmayacağım. Malum doğru dürüst bilet satışı olmuyor, insanların morali bozuluyor. Önceden merak ediyordum kaç bilet satıldı diye artık etmiyorum. Çünkü değişen bir şey olmuyor. Taraftarımız ön satışlara ilgi göstermiyor. Diyecek bir şey yok, saygı duyuyorum.

KİŞİLER İÇİN DEĞİL ARMA İÇİN

Ancak tabi satılan bilet satışıyla ilgili haber yapmayacağımız, taraftara çağrıda bulunmayacağınız anlamına gelmiyor. Biz her maç öncesinde taraftar gelsin diye çağrılarımıza devam edeceğiz. Sonuçta bir kişiyi bile etkilersek, bir hizmet etmiş oluruz. Tuzlaspor maçının biletlerinin satışa çıkartıldığına dair yaptığımız haberin altına gelen bir yorum çok hoşuma gitti, paylaşmak istedim. UEFA alt rumuzuyla yapılan yorumda, “ 300 maç bileti, 200 yemek içmek, benzin 150, maç dönüşü eziyet hiç fark etmez daha gür sesle: AŞKIMIZ RENKLERE SİZLERE DEĞİL, BU FORMA KUTSALDIR NASİP OLMAZ HERKESE” ifadeleri kullanılmış.

SAYILARININ ARTMASINI DİLERİM

Kimdir bilmiyorum, tanışmak, sohbet etmek isterim, bildiğim Kocaelispor’a sevdalı, Kocaelispor ile dertlenen, son derece duyarlı bir taraftarımız. Kimisi başkana, kimileri yönetime, kimi teknik adama, kimi futbolculara kızgın olduğundan maçlara gitmiyor. O varken, ben yokum diyor. Kişiler için stadyuma gitmek, son derece yanlış bir zihniyet. Maça armaya, renklere sevda için gidilir, gerisi teferruattır. Yorumu yazan kardeşimiz ne güzel de ifade etmiş. Kutluyorum kendisini. Örnek olsun. Bu düşüncede olan taraftarların sayısının artmasını diliyorum.

Yemek bahane, birliktelik şahane

90’lı yılların başlarından itibaren ilimiz en üst yerel futbol ligi olan 1.Amatör Küme’de Köy Hizmetlerispor fırtınası eserdi. Kulübün başkanı olan İhsan Özdeş’in futbola büyük bir mekanı vardı. Her sezon güçlü kadrolar kurulur, 3.Lig terfi maçlarına katılım hedeflenirdi.

ÇOK İYİ YERLERE GELEBİLİRDİ

Milli takım ve Beşiktaş’ta uzun yıllar üst düzey futbol oynayan İbrahim Üzülmez, Köy Hizmetlerispor çıkışlıdır. İhsan Özdeş’in üzerinde büyük emeği vardır. O kadar üst düzey olmasa da, meslekten yıllarca ekmek yiyen nice futbolcular yetiştirmiştir. Köy Hizmetlerispor’un o efsane sezonlarına bakıldığında öne çıkacak isimlerden biri de Muharrem Subaşı’dır. Çok sağlam bir defanstı, onun geçebilmek pek mümkün değildi. Ciddi sakatlık yaşamasa çok iyi yerlere gelebilirdi, o potansiyel, o azim onda fazlasıyla vardı. Muharrem Şirinsulhiyelidir, futbola Şirinspor’da başlamış, kısa zamanda dikkatleri çekip Köy Hizmetlerispor bünyesine alınmıştır.

Perşembe akşamı sevgili Muharrem Subaşı kardeşimle birlikteydik. Yeni keşfettiğimiz ve çok beğendiğimiz sevgili Ercan Gündüz’ün mekanı Vadi Kesap-Cı’da buluştuk. Spor basınından Süleyman Durak, Metin Tuncay, Ali Şentürk ve Ziya Ulaş samimi bir ortamda eskileri andık. Muharrem Subaşı Hizmet İş Sendikası’nın Kocaeli Şube Başkanı. Bizi sendikal tarafı ilgilendirmiyor kuşkusuz, bizim işimiz gücümüz spor. Kocaelispor’u, amatör futbolu konuştuk, anılarla süslenen bir sohbet ortamıydı. Köy Hizmetlerispor’dan bahsedince efsane başkan İhsan Özdeş’i arama ihtiyacı hissettik. İhsan Ağabey emeklilik sonrası Çanakkale’ye yerleşti, uzun yıllardır orada.

ÇOK KEYİFLİ ORTAMDI

Merak edip sorduğumda 73 yaşında olduğunu söyledi, sağlıklı uzun ömürler diledik. Ben bayramlarda falan arayıp sorarım kendisini, Muharrem Subaşı uzun zamandır görüşmüyormuş. Telefonda hasret giderdiler. Sağ olsun mekan sahibi Ercan Gündüz ve personeli yakından ilgilendiler bizim masayla. Kebaplar nefisti. Ercan, lahmacun tavsiye etti, birer tane yedik, harikaydı doğrusu. Künefeyle finali yaptık. Yaklaşık 2 saat hoşça vakit geçirdik, eski günleri andık. Keyifli bir ortamdı. Sevgili Muharrem Subaşı kardeşime davet için teşekkür ediyoruz. Yemek vesile, bahane, eski dostlarla birliktelik şahane.

Şenol Çiçek çıkınca skor 4-1’den 4-5’e geldi

Uzun yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan Baçspor’un kadrosunun iskeletini 1.Küme’de şampiyonluğu son maçta kaçıran Başaransporlu futbolcular oluşturuyor. Şenol Çiçek de o isimlerden biri, takımın kaptanı. Şenol Çiçek’in yaşı ileri, kilosu da fazla, bu yüzden genelde 20-25 dakika sahada kalıyor, yorulunca çıkıyor. Baçspor en son Üçyoldoğu ile karşılaştı. İlk yarı 4-1 öndeydi.

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Devrede Şenol Çiçek dahil 3 oyuncu değişikliğine gidildi, fazla şans bulamayanlar oyuna alındı. Ancak işin rengi, oyunun dengesi bir anda değişti. 20-25 dakikalık süreçte Üçyoldoğu golleri sıralayıp 5-4 öne geçti. Son dakikalarda Melih Okutan sahteye çıktı da Baçspor maçı 7-5 kazandı, yoksa ilk kaybı verecekti. Uzun süre unutulmayacak enteresan bir maç olmuş.