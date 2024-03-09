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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Lawal’ı niye aldık, şimdi nerede?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

  Kocaelispor, ara transfear döneminde neredeyse yeniden bir takım kurdu.

Yabancı kontenjanını doldurduk.

Yerli ve yabancı bir çok oyuncu alındı.

Hatta yabancı transferinde kontenjanı da aştık.

Nijerya’dan denenmeye gelen 18 yaşındaki Emmanuel Lawal vardı.

Çok büyük umutlarla alınan Emmanuel Lawal, son Gürcü oyuncuların alınmasıyla birlikte Lawal, lig kadrosunun dışında kaldı…

… … …

18 yaşındaki Nijeryalı forvet ile 4,5 yılık bir anlaşma yapıldı.

Ligin ikinci yarısında en azından forvette alternatif oyuncu olarak beklentimiz vardı.

Ancak yabancı oyuncu sayımız 8’in üzerine çıktığı için Lawal’ı sözleşmesi donduruldu.

TFF’ye verilen listede yabancı oyuncu kontenjanı 5+3 olduğu için Lawal’dan ligin ikinci yarısında faydalanamayacağız.

Bu oyuncu A Takımla birlikte çalışmalara çıkıyor ama maç kadrosuna alınamıyor.

Bizim U-19 takımımız Elit Ligi’nde olmadığı içinde Lawal’ın yaşı tutmasına rağmen altyapılarda oynayamıyor.

Süper Lig ve 1.Lig’’te Elit Ligi’nde yer alan takımlar U-19 yaş gruplarında yabancı oynucu oynatabiliyorlar.

Keçiörengücü bu şekilde Dembele’yi U-19’dan A Takıma kazandırdı.

Kocaelispor Gelişim Ligi’nde yer aldığı için U-19 yaş grubunda yabancı oynucu oynatamıyor…

Bu da Kocaelispor için dezavantaj…

… … …

Lawal’ın maliyetinin çok fazla olmadığını biliyorum.

Bu oyuncu ilk kez Türkiye’de profesyonel sözleşme imzaladığı için geldiği ülkesinde oynadığı takımlara yetiştirme bedeli ödemek zorunda.

Bu rakamlar yıl olarak düşündüğümüz de biraz fazla meblağ tutuyor.

Ama Kocaelispor, yetiştiği her yıla ayrı ayrı para verecek durumda olmadığı için belli bir rakamda anlaşma sağlanıyor.

İki yıl önce Türkiye’ye gelen Diop’ta aynı şekilde, ilk kez Kocaelispor’da profesyonel oldu.

Bu oyuncunun geldiği kulübüne de yetiştirme ücreti ödenmişti. Ancak Kocaelispor bu parayı Diop’tan fazlasıyla çıkarmıştı.

Biz bu oyuncudan çok  para kazandık…

… … …

Lawal içinde böyle bir beklenti vardı.

Kocaelispor, Lawal’ı geleceğe dönük proje transferi olarak görüyordu.

Para kazanmak beklentisi içinde olduğumuz bir oyuncuyu maalesef lig kadrosuna bile yazamıyoruz.

Avrupa’nın en büyük takımları, kadrolarında bulundurdukları 18-19 yaşındaki oyuncularla ligde ve kupada şans verirken, biz bu gençleri antrenman futbolcusu yaptık, takıma faydası olmayan isimlerle ise lig maçı oynuyoruz…

… … …

Kocaelispor Lawal konusunda hata yaptı.

Bu oyuncuyu alıyorsak, şans vermek durumundayız.

Genç oyuncuları pazarlamak, elimizden çıkarmak çok daha kolay.

Yaşından dolayı genç yabancı oyuncular özellikle Fransa, Belçika ve Hollanda’da piyasaları var.

Kadromuzda bulunan Kouakou, Ramil, Davit, Beridze, Vukoviç ve Giorgi gibi yabancı isimler var.

Bu oyuncuların hangisini satıp da para kazanabiliriz.

Bırakın para kazanmayı, gittiklerinde bir de üstüne para vereceğiz.

Lawal ve Diop gibi oyuncuları alacaksak, oynama şansı da vermeliyiz.

Zaten bu oyuncular yetenekli değilseler o zaman neden alıyoruz?

Lawal ilk geldiği zaman bir umuttu.

Şimdi A Takımda antrenman futbolcusu oldu.

Belki ligin ikinci yarısında o oynasaydı, belki perfornmans olarak Davit ve Ramil’den daha başarılı olurdu…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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