EKSİLER - ARTILAR

Yazacaklarımın çoğu yönetim beyanlarından oluşmaktadır.
ARTILAR
1-) Eğer doğru beyan ise 200 milyonluk takım maliyeti kabul edilebilir.
2-) Eğer doğru beyan ise futbolcuların geçmişe dönük alacağının olmaması güzel bir idare örneğidir.
3-) Yeni oluşan özerk altyapı idaresi camiada heyecan yaratmaktadır.
4-) Hali hazırda olan ve artarak devam eden sponsorluk anlaşmaları güzel gelişmelerdir.
EKSİLER
1-) Üç kişi odaklı yönetim anlayışı
2-) Dekor yönetici portföyü
3-) Aile şirketi gibi yönetilen camia kulübü
4-) Şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı
5-) Bitmeyen menejer rezaleti
6-) Kağıt üzerinde olan ama fiziken olmayan ve boşuna maaş ödenen Scouting ekibi
7-) Yönetilemeyen futbol ailesi, kadro dışılar, huzursuz ortam
8-) KOCAELİSPOR kulübü adı kullanılarak yıllık ücreti alınıp sürekliliği sağlanamayan dergi basım işi
9-) Geçen sezona kıyasla daha kötü ve kalitesiz klüp ve taraftar ürünleri
10-) Sezon başı ve aradönem transfer beceriksizliği kötü kadro mühendisliği
11-) Başkan ve yönetim kanadından yapılan sürekli kaosa ve yanlış anlaşılmaya sebeb olan başkan ve yönetim beyanları
12-) Futbol ailesinde olmazsa olmaz kabul edilen klüp müdürlüğü ve sportif direktörlük müessesesine gerek görülmemesi
13-) Uygulanan yanlış bilet fiyat ve organizasyon politikası
14-) KOCAELİSPOR kulübünün kazandığı kupaların nerede olduğunun bilinmemesi
15-) Geçmiş tarihlerde kazanılan kupaların çöp poşetleri içinde saklanması ve bu kupalar için senelerdir adına tesis denen yerde stand yapılıp sergilenememesi
16-) Klüp binasının baçtaki eski yerine yapılmasının düşünülememesi
17-) Eski yöneticilerin klüp ve başkan üzerinde etkilerinin devam etmesi
18-) Bölünmüş yönetim yapısı
19-) Kulübün renklerini bile bilmeyen zerzevatların kulübe üye yapılması
20-) Akibeti açıklanamayan token arzı
21-) Tankenin zamansız gidişini önleyecek yönetimsel beceri gösterememeleri
22-) Başkanın damadını KOCAELİSPOR'da maaşlı göreve getirmesi
23-) Camianın girdiği kaotik durumlarda yönetimin sorumluluk almayıp ölü taklidi yapması
24-) Luna kafedeki kulüp binasının KOCAELİSPOR'a yakışmayan durumu
25-) 2 yıldır mali kongrenin ertelenmesi
26-) Başkan ve yönetime kızgın olan binlerce taraftarın maçlara gelmesi için çalışma yapılmaması
27-) Stadyumdaki internet rezaleti için yönetimin hiçbir aksiyon almaması
28-) Kentten uzaklaşan takımın tekrar kent ile kaynaştırılamaması
29-) Makyajlanarak toparlanmaya çalışılan ama üst düzey oyuncuların imza günü için bile gelmeyeceği yere tesis denmesi
30-) Nerede nasıl nezaman yapıldığı bilinmeyen yönetim toplantılarında alınan kararların daha diğer yöneticiler öğrenmeden taraftara ve basına sızması
31-) Bu derece güç ve desteğe rağmen ne klüp binası nede tesis için hiçbir gayret gösterilmemesi
32-) Kent kamuoyunda sözü gecen güçlü isimleri kullanamadığımız için bir lobimizin olmasının sağlanamayışı
33-) Emniyet klüp taraftar ilişkisinin kurulmaması emniyetin taraftara çok sert davranması
34-) Deplasman biletlerinin organizasyon eksikliğine hiçbir çare bulunmaması taraftarın talepleri ile ilgilenilmemesi
35-) Kulübün sosyal medyada etkisiz kalması ekibin güçlendirilmemesi
Özellikle YouTube içerik üretilmemesi
36-) Eski futbolculardan fayda alınamaması örneğin Kaan dobra, mişko mirkoviç, Alex yordanov.
37-) Ulusal basında çok zayıf kalmamız oysaki dünyada örneği olmayan bir diriliş hikayemiz varken bir belgesel çekmeyi bile düşünemememiz
38-) Dernekleri ağırlayarak değilde ulusal basında çalışanları davet ile yemekte kahvaltıda ağırlayıp ilişkilerimizi güçlendirememiz
39-) Sarı kırmızı mavi t-shirtler ve değişik kışlık kıyafetler ile maçlara protokole gelen kişilerin dikkat etmesi konusunda uyarılmaması
40-) Taraftarı stada çekmek için doğru düzgün hiçbir organizasyon yapılmaması
41-) Normal şartlarda KOCAELİSPOR'a gelmek için aracı koyacak olan Recep uçar tarzı adamların teklifimizi kabul etmemesi bir utançtır bu duruma siz getirdiniz bu camiayı, KOCAELİSPOR'u yönetenin başkan değilde menejer gözüktüğü ortamda çok normal değilmi.
EKSİLER : 41 ARTILAR: 4
Eksiler açık ara galip...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.