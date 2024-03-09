EKSİLER - ARTILAR

Yazacaklarımın çoğu yönetim beyanlarından oluşmaktadır.

ARTILAR

1-) Eğer doğru beyan ise 200 milyonluk takım maliyeti kabul edilebilir.

2-) Eğer doğru beyan ise futbolcuların geçmişe dönük alacağının olmaması güzel bir idare örneğidir.

3-) Yeni oluşan özerk altyapı idaresi camiada heyecan yaratmaktadır.

4-) Hali hazırda olan ve artarak devam eden sponsorluk anlaşmaları güzel gelişmelerdir.

EKSİLER

1-) Üç kişi odaklı yönetim anlayışı

2-) Dekor yönetici portföyü

3-) Aile şirketi gibi yönetilen camia kulübü

4-) Şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı

5-) Bitmeyen menejer rezaleti

6-) Kağıt üzerinde olan ama fiziken olmayan ve boşuna maaş ödenen Scouting ekibi

7-) Yönetilemeyen futbol ailesi, kadro dışılar, huzursuz ortam

8-) KOCAELİSPOR kulübü adı kullanılarak yıllık ücreti alınıp sürekliliği sağlanamayan dergi basım işi

9-) Geçen sezona kıyasla daha kötü ve kalitesiz klüp ve taraftar ürünleri

10-) Sezon başı ve aradönem transfer beceriksizliği kötü kadro mühendisliği

11-) Başkan ve yönetim kanadından yapılan sürekli kaosa ve yanlış anlaşılmaya sebeb olan başkan ve yönetim beyanları

12-) Futbol ailesinde olmazsa olmaz kabul edilen klüp müdürlüğü ve sportif direktörlük müessesesine gerek görülmemesi

13-) Uygulanan yanlış bilet fiyat ve organizasyon politikası

14-) KOCAELİSPOR kulübünün kazandığı kupaların nerede olduğunun bilinmemesi

15-) Geçmiş tarihlerde kazanılan kupaların çöp poşetleri içinde saklanması ve bu kupalar için senelerdir adına tesis denen yerde stand yapılıp sergilenememesi

16-) Klüp binasının baçtaki eski yerine yapılmasının düşünülememesi

17-) Eski yöneticilerin klüp ve başkan üzerinde etkilerinin devam etmesi

18-) Bölünmüş yönetim yapısı

19-) Kulübün renklerini bile bilmeyen zerzevatların kulübe üye yapılması

20-) Akibeti açıklanamayan token arzı

21-) Tankenin zamansız gidişini önleyecek yönetimsel beceri gösterememeleri

22-) Başkanın damadını KOCAELİSPOR'da maaşlı göreve getirmesi

23-) Camianın girdiği kaotik durumlarda yönetimin sorumluluk almayıp ölü taklidi yapması

24-) Luna kafedeki kulüp binasının KOCAELİSPOR'a yakışmayan durumu

25-) 2 yıldır mali kongrenin ertelenmesi

26-) Başkan ve yönetime kızgın olan binlerce taraftarın maçlara gelmesi için çalışma yapılmaması

27-) Stadyumdaki internet rezaleti için yönetimin hiçbir aksiyon almaması

28-) Kentten uzaklaşan takımın tekrar kent ile kaynaştırılamaması

29-) Makyajlanarak toparlanmaya çalışılan ama üst düzey oyuncuların imza günü için bile gelmeyeceği yere tesis denmesi

30-) Nerede nasıl nezaman yapıldığı bilinmeyen yönetim toplantılarında alınan kararların daha diğer yöneticiler öğrenmeden taraftara ve basına sızması

31-) Bu derece güç ve desteğe rağmen ne klüp binası nede tesis için hiçbir gayret gösterilmemesi

32-) Kent kamuoyunda sözü gecen güçlü isimleri kullanamadığımız için bir lobimizin olmasının sağlanamayışı

33-) Emniyet klüp taraftar ilişkisinin kurulmaması emniyetin taraftara çok sert davranması

34-) Deplasman biletlerinin organizasyon eksikliğine hiçbir çare bulunmaması taraftarın talepleri ile ilgilenilmemesi

35-) Kulübün sosyal medyada etkisiz kalması ekibin güçlendirilmemesi

Özellikle YouTube içerik üretilmemesi

36-) Eski futbolculardan fayda alınamaması örneğin Kaan dobra, mişko mirkoviç, Alex yordanov.

37-) Ulusal basında çok zayıf kalmamız oysaki dünyada örneği olmayan bir diriliş hikayemiz varken bir belgesel çekmeyi bile düşünemememiz

38-) Dernekleri ağırlayarak değilde ulusal basında çalışanları davet ile yemekte kahvaltıda ağırlayıp ilişkilerimizi güçlendirememiz

39-) Sarı kırmızı mavi t-shirtler ve değişik kışlık kıyafetler ile maçlara protokole gelen kişilerin dikkat etmesi konusunda uyarılmaması

40-) Taraftarı stada çekmek için doğru düzgün hiçbir organizasyon yapılmaması

41-) Normal şartlarda KOCAELİSPOR'a gelmek için aracı koyacak olan Recep uçar tarzı adamların teklifimizi kabul etmemesi bir utançtır bu duruma siz getirdiniz bu camiayı, KOCAELİSPOR'u yönetenin başkan değilde menejer gözüktüğü ortamda çok normal değilmi.

EKSİLER : 41 ARTILAR: 4

Eksiler açık ara galip...