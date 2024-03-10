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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Seçim sonrası bizi bekleyen tehlike!

Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Türkiye, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart’ta sandık başına gidecek...
 

Yerel seçimin yapılmasından sonra Türkiye çok uzun yıllar sonra ilk kez dört yıl boyunca sandık başına gitmeyecek.  Bir sonraki genel seçim 2028’de. Yerel seçim 2029’da yapılacak...


Ülkemizdeki sorunların çözümü, sıkıntıların aşılması için 4-5 yıl uzun bir süre...
Umuyorum ve diliyorum bu süre içerisinde ortaya konulacak istikrarla birlikte ülkemizdeki sorunlar hafifler, vatandaşımız ekonomik olarak mutlu olur, ekonomik çöküntü yaşayan emekli vatandaşlarımızın maaşları en azında asgari ücret seviyesine ve üzerine çıkartılır...
 

Evet, ülkeyi yönetecek yöneticilerimizi seçtik.
Yerel yöneticilerimizi de 31 Mart’ta seçeceğiz...

BÜYÜK TEHLİKEYE HAZIR OLALIM!
 
Önümüzdeki süreçte hem şehrimizi hem de ülkeyi bekleyen büyük bir tehlike var!
Bu tehlike ekonomik sorunların da ötesinde...
Bizi bekleyen çok ciddi bir tehlike kapıda: 
Kuraklık ve susuzluk!
 
Türkiye küresel iklim krizinin tam ortasında...
Kış mevsimi geçti, kar yağmadı. İstenilen seviyede yağmur da yağmadı.
Meteoroloji uzmanları bu yaz kurak geçecek diye uyarıyor!

YENİ BARAJLAR DEVREYE ALINMALI!

Kocaeli’nin nüfusu 2 milyonu aştı. Bugün içme suyunu sağlayan sadece iki barajımız devrede. Üçüncü barajımızı da iki yıl önce tamamladık (İhsaniye Barajı), fakat hanelere isale hatları yapılmadığı için devre dışı.
İsale hatları ihalesi henüz yeni yapıldı. İhsaniye Barajındaki suyu hanelere vermek için 2025’i beklemeliyiz...

Meteoroloji uzmanlarının açıklamaları ürkütücü...
Kuraklık kapıda...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,  İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bağıra bağıra gelen tehlikeye karşı suyun doğru kullanılması konusunda yurttaşları sıkça uyarıyor. Kurumsal duyurular ve paylaşımlar yapıyorlar...

SAPANCA GÖLÜ YETERSİZ KALACAK! 

2006 yılında Yuvacık Baraj Gölü’ndeki su tükenince Kocaeli büyük bir susuzluk yaşamıştı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, o tarihlerden sonra baraj gölündeki suyun tükenmesi sonrasında susuzluk yaşamamak için Sapanca Gölü’nden su almak için, milyonlar harcayıp içme suyu isale hatlarını çekmişti...

Geçtiğimiz birkaç yaz Yuvacık barajında su azalınca, Sapanca gölünden su çekip, şehir şebekesine su vermiş ve susuzluk tehlikesini böylelikle üstesinden gelmiştik...
 
Tabi bu arada Sapanca suyunu da istediğimiz kadar kullanamıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Sapanca Gölü suyunu yüzde 40 civarı kullanım hakkımız bulunuyor.

Her geçen gün gelişen, büyüyen ve nüfus olarak artan Kocaeli’de bu çözüm mü?
Hayır.


Daha çok barajlar yapmalıyız ve yeni su kaynakları yaratmalıyız...
En önemlisi de suyun tasarruflu kullanılması için vatandaşı bilinçlendirmek gerek...

İş çok ciddi...

Seçim bitti, bitiyor!
4 yıl gibi uzun bir zamanımız var.
Yerel yönetimler yeni su kaynakları yaratacak projeler geliştirmeli...
En önemlisi de mevcut suyumuzun bir damlasını tasarruflu kullanmak için insanlarımızı bilinçlendirmek gerekir...

Dünya hali böyle işte...

Korona virüs salgını dünyayı kasıp kavurdu...
Etkisi üç yıldan fazla sürdü.

Şimdi de kuraklık kapıda...

Mevsimlerin dengesi değişti...
Kışın kar, baharda yağmur yazmaz oldu.

Yeni su kaynaklarının yaratılması ve suyun depolanması gibi temel önemli projeleri sadece yerel yönetimlere bırakmamak ve devlet politikası haline getirmek gerekir artık...

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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