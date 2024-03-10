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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Mesai düzenlemesi genelde uygulansın
Adem Turgut

Adem Turgut

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olarak tabir edilen 11 ayın sultanı ramazan ayı başlıyor…

Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü yani yarın başlayacak…

Ramazan ayını 9 Nisan Salı günü uğurlayacağız.

İlk sahura bugün, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkacak. Ramazan Bayramı'na ise 9 Nisan 2024 Salı günü son iftar ile girilecek.

11 Mart Pazartesi günü ilk iftarın saati 19.09…

Günler uzamaya devam ettiği için 9 Nisan Salı günü son iftarın saati 19.40 olacak.

***

Ramazan ayı sabretmeyi, dayanışmayı, nefsi terbiye etmeyi öğretiyor, öğütlüyor. Ramazan hayatı yavaşlatıyor. İnsanları temkinli kılıyor, sakin kılıyor.

İki istisnası var.

Birincisi oruç tutan sigara tiryakilerinin öfkeli halleri…

İkincisi, İftar saati eve yetişmeye çalışanların öfkesi- sabırsızlığı…

***

Bu mübarek ayın manevi atmosferi insanların üzerine yapışıyor. Ama iftar saati işler değişiyor. Her ramazan ayında iftar saati geldiğinde inanılmaz görüntüler ortaya çıkıyor. Özellikle de trafikte iftar yetişme telaşı, oruç tutmanın etkisiyle sabırsızlığa ve öfkeye dönüşebiliyor.

Trafikte en sıkıntı duyduğum anlar ramazan ayında akşam trafiği…

Hangi aracın nereden ve ne zaman çıkacağını kestirmeniz mümkün değil. bu gözler ne tartışmalar gördü, acele ederken yapılan ne kazalar, kavgalar gördü.

Elbette sabırlı olmak çok önemli..

***

Elbette çözüm yolları da var.

Mmesai saatlerinin ramazan ayına göre düzenlenmesi iyi bir uygulama.

bu yıl da benzer bir uygulama var. Kocaeli Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerini 11 Mart Pazartesi gününden geçerli olmak üzere yeniden düzenledi. Yani Ramazan ayında, kamuda çalışanların iftara daha rahat yetişebilmeleri için mesai saatinin bitimi, öğle tatili 30 dakikaya indirilerek yarım saat öne çekildi.

Çok da güzel oldu…

Yarından itibaren devlet dairelerinde mesai sabah 08.30-12.30, öğleden sonra da 13.00-17.00 saatleri arası uygulanacak.

Böylece iftara en az iki saat kala kurumlarda çalışanlar trafik çilesi çekmeden evlerine gidebilecekler.

***

Benzer bir çalışmayı Özgür Kocaeli gazetesi olarak biz de yapacağız. Ama bu uygulamanın genişlemesi çok iyi olur.

Birçok özel kurum da benzer bir toleransı çalışanlarına gösterir ya da yeni düzenleme yaparsa iftar trafiği meselesi de kendiliğinden çözülür.

Hoş olmayan görüntülerden el birliği ile kurtuluruz.

***

Ramazan ayı deyince aklımıza iftar sofralarının güzelliği gelsin.

Sabır gelsin…

Dayanışma gelsin…

Öfke hepimizden uzak olsun…

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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