Harun Tekin’in dönüşü ve Tuzlaspor maçı…

Kocaelispor, 4 maçtır kazanamıyor.

Lig ikinciliğini kaybettik, üçüncülük de tehlikede.

Hatta bu futbolu sürdürmemiz halinde Play-Off’a bile kalamama endişesi taşıyoruz.

Takım olarak kötüyüz.

Bireysel olarak ön plana çıkan oyuncumuz yok.

Sadece defansta Emir Ortakaya’nın çabası var.

Son haftalarda Emir de iyi değil, top kayıpları çok yapıyor.

Zorlandağımız, skoru elde edemediğimiz maçlarda Emir Ortakaya serbest atışlarda ve akan oyunda öne çıkıp, goller atıyordu.

Son haftalarda o da artık skor üretemiyor…

… … …

Bu kadar kötünün arasında iyi oyuncumuz maalesef yok.

Sezon başında kalede Harun Tekin vardı.

İlk iki maçtan sonra kazanan bir takım, kalede de Harun Tekin oynuyordu.

5 maçlık galibiyet serisinde de kalemizde Harun Tekin görev yaptı.

10. hafta Gençlerbirliği maçında son dakikalara 2-0 önde girip, karşılaşma 2-2 sona ermişti.

O maçtan sonra Harun Tekin hatalı goller yiyince, kaleye Gökhan Değirmenci geçti…

… … …

O haftalarda herkesin beklentisi de kaleci değişikliğiydi.

Futbolda teknik adamlar nedense kalecileri çok kolay değiştirmiyorlar.

Harun Tekin ile çıktığımız ilk 10 maçta 20 puan topladık, kalemizde ise 11 gol görmüştük.

Yediğimiz gol sayısı fazlaydı.

Nasıl ki defans, orta saha ve forvette kötü olan oyuncu dinleniyorsa, kaleciler de rotasyona girebilir.

10 haftalık süreçte Altay’ı 3-2 yendiğimiz maçta da Harun Tekin hatalı goller yedi.

Maçı kazandık, kaleci değiştirilmez diye bir kural mı var?

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Bu hafta zorunluluktan skatlanan Gökhan Değirmenci’nın yerine Harun Tekin kaleye geçiyor.

Harun Tekin 15 maç sonra kaleye geçecek. Bu arada Alanya kupa maçında oynamıştı, kötü de değildi.

Bir kaleci için 15 hafta çok uzun süre…

Gökhan Değirmenci oynadığı bu 15 maçın hepsinde çok iyi değildi değildi. Hatalı goller yedi, puanlar da kaybettik…

Nedense o dönem Ertuğrul Sağlam, Gökhan Değirmenci de ısrar etti.

Harun Tekin ile Gökhan Değirmenci arasında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum.

Harun Tekin, 15 maç sonra sahaya çıkacak.

Umarım bu kadar uzun süre maç oynamaması onda performans düşüklüğü yaratmaz…

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Tuzlaspor ile çok önemli bir maç oynayacağız.

Puan kaybı yaşamamız halinde bizi çok zor günler bekleyecek.

Şuan yönetime, teknik ekibe ve futbolculara karşı bir tepki ve güvensizlik var.

Belki puan olarak Süper Lig yolunda çok geride değiliz.

Ancak takımın ortaya koyduğu futboldan çok oyuncularımızın ruhsuz ve isteksiz hali taraftara ve camiaya umut vermiyor.

Bugün Kocaelisporlu futbolculardan çok daha hırslı ve istekli bir oyun bekliyoruz…

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Mustafa Gürsel bu maçta hücum oynayacağız diyor.

Üçlü defansın sağında Candeias oynayacak.

Üçlü forvette Barış Alıcı ve Davit var.

Onların da arkasında Gürcü Giorgi bekleniyor.

Tuzlaspor gibi ne yapacağı belli olmayan bir takıma karşı biraz riskli kadro gibi geliyor.

2-3 antrenmanla oyun formatını değiştirip, hücum oynayacağız demek futbolun doğasına aykırı.

Futbolda her zaman doğru oyun önemlidir.

Biz Tuzlaspor karşısında hücum futbolu değil, kazanmak istiyoruz.

O yüzden hücum futbolu adı altında taraftara şirin gözükelim diye maçı riske etmeyelim…