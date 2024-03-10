Haydi Kocaelispor kaldır başını yukarı

İki hafta sonra Tuzlaspor maçıyla evimize dönüyoruz. Yeni teknik direktörümüzle içerde ilk sınava çıkıyoruz. Puan durumu ortada. Ne kötü oyuna, ne puan kaybına tahammül kalmadı. Bunu ikincilik şansımızı sürdürme veya üçüncü sıradaki yerimizi koruma adına değil, Play-Off hattında kalabilmek için söylüyorum. Zira Bolu ile Çorum kazanınca 8’inci ile aramızdaki fark bir anda 4’e indi. Artık önceliğimiz Play-Off’taki sağlamlaştırmak, sonra iyi bir derece yapmaktır.

CAMİA BUNU KABUL EDEMEZ

Bu kadar büyük bütçeli kadro kurup, beklentiyi bu derecede yüksek tutmuşken Play-Off’un dışında kalmak çok büyük bir hayal kırıklığı olur ki, camia bunu kabul edemez. Bizden önce sahaya çıkacak Göztepe’nin can derdindeki Şanlıurfa deplasmanında puan kaybetmesini bekleyebiliriz. Bandırma-Bodrum maçının berabere bitmesi işimize geldi. Sakarya da Adana’da takıldı. Biz kazanırsak çok karlı bir hafta geçirmiş oluruz. Yeniden ikincilik umutlarını tazelerken, üçüncülükteki yerimizde biraz daha rahatlar, ilk 7 için de önemli bir avantajı cebimize indirebiliriz.

SON 15 DAKİKA

Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel geçen hafta farklı bir oyun sistemini denedi. Üçlü savunma, dörtlü orta saha düzeni savunma anlamında çok işe yaradı. Rakibe tek pozisyon vermedik. Ancak hücumsal bir katkısı olmadı bu yeni sistemin. Pozisyona girmekte çok zorlandık. Hafta içi yaptığımız ziyarette sevgili Gürsel, 3-4-3 sistemiyle devam etmeyi düşündüğünü, ancak rakiplere göre 4’lü savunmayla oynayacakları maçlar olacağını da söyledi. Gürsel, Erzurum maçının son 15 dakikadaki oyundan memnundu. Topuz bizde olduğu, iki pozisyon ürettiğimiz süreçti o.

VUKO-GİORGE VE AMARAL

Bu yüzden geçen haftaki maçın son 15 dakikalık bölümündeki oyuncularla oynamayı düşünüyor. Savunmadaki üçlü belli. Orta sahada 6 numara pozisyonunda Vukovic, 8 numarada Giorgi,10 numarada Amaral’ı oynatacaktır diye düşünüyorum. Giorgi demişken geçen maçta 12 bin Km koştuğu bilgini de vereyim. Sağ kanatta Candeias tek, sol arkada Atila, önde Barış, santraforda yabancı kontenjanından dolayı Azeri Ramal olur gibime geliyor. Oğuz ile Beridze sakatlıktan döndü, bu akşam hamlede kullanılacak isimler gibi duruyor. Yusuf Cihat da öyle.

HARUN’A DESTEK VERELİM

Tabi, uzun zaman sonra kalede Harun olacak. Gökhan sakatlandı. Bir maç yok. Geçmiş olsun dileyelim. Bir kalecinin uzun süre oynamaması dezavantaj. Ki, 15 hafta oldu. Ancak Harun üst düzey bir profesyonel, kendini hazır tuttuğunu düşünüyorum. Harun hatalı yediği golün ardından ciddi protestolar sonrasında yedeğe çekilmişti deneyimli isim. Geri döneceği maçta en önemli ihtiyacı moral. Maç öncesinde tıpkı Gökhan’a her maç öncesi yapıldığı gibi maraton veya numaralı tribünlerin Harun’u çağırıp destek olması performansını olumlu etki edecektir düşüncesindeyim.

ÖNGÖRÜM 5-6 BİN KİŞİ

Hafta içi satışa çıkartılan biletlere ilgi olup olmadığını bilmiyorum. Dün yazdığım gibi moral bozmamak için öğrenip yazmadım. Tahminim geçen maçlara göre daha az satış olmuştur. Bizim taraftarın gişelerden bilet almak gibi bir alışkanlığı var. Kaç kişi gelir bilemiyorum ama sosyal medyadaki paylaşımlara, yapılan yorumlara baktığımda kızgınlıkla birlikte umutsuzluk var. Bu şartlarda 5-6 bin kişi gelir diye düşünüyorum. İnşallah yanılırım, sayı daha fazla olur. Bir sonraki iç saha maçını Göztepe ile oynayacağımız için çok dikkatli olmak zorunda olduğumuz gerçeğini de hatırlatmak isterim.

HAKEMDEN UZAK DURALIM

Bodrum FK, Eyüp maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama yaptırımıyla karşılaştı. PFDK artık seyircisiz oynama cezalarını daha kolay veriyor. Ayrıca bloke cezası da önemli. Göztepe maçında eksik olmamalıyız. Bunun için de taşkınlıktan, küfürden kaçınmalıyız. Bu akşamki maç öncesinde hakemle ilgili de futbolcularımızı uyarmak isterim. Feridun Daldaş liglerde en fazla kart gösteren hakemlerden biri. Başka deyişle çok kolay sarı kartına başvuruyor. Düşünün maç başı sarı kart ortalaması 6. Bizim futbolcuların çok dikkatli olmaları gerekiyor.

ERKEN GOL ÇOK ÖNEMLİ

Erken sarı kart gören falan olursa eksik falan kalabiliriz. Hakemden uzak durmak en iyisi. İlk maçta zar zor yendiğimiz Tuzlaspor ateş hattında, başka anlamda can derdindi. İzmit’te bir puan onlar için çok değerli. Kalabalık savunma yapacaklar, oyun berabere devam ettiği sürece vakitten çalacaklardır. Bunun için bizim golü mümkün olduğunca erken bulmamız gerekiyor. İlk 15-20 dakikada öne geçersek işimiz kolaylaşır gibime geliyor. Başta dediğim gibi kazanmak mecburiyetinde olduğumuz bir maça çıkıyoruz. Bir anlamda kötü gidişata dur demek, yeniden ayağa kalkmak istiyoruz. Kocaelispor’umuza yürekten başarı diliyorum.

Ersin Soykan Ağabeyime geçmiş olsun diliyorum

Maşukiyespor’a geçmişte uzun yıllar maddi-manevi emek vermiş, en zor dönemde kulübün kapanmaması için mücadele ortaya koymuş isimlerden biridir Ersin Soykan. Hem başkanlık, hem teknik direktörlük yaptı. Benim ilk antrenörümdür. Üzerimde büyük emeği vardır. Ağabey kadar kendime yakın görürüm kendisini. Mesleği makine mühendisliği. Kendine ait bir işleri var. Bir dönem siyaset de yaptı. Kentin tanınan ve sevilen isimleri arasındadır.

RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞ

Ersin Ağabey geçen yılın son günlerinde bir rahatsızlık geçirdi. 17 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından, “Merak edilecek bir şey yok, evde dinleniyorum” diye bir paylaşım yaptı. Soğuk algınlığı falandır diye düşünüp sosyal medyadan kendisine geçmiş olsun mesajı gönderdim. Dün hafta tatilimde berber çıkışı Ersin Ağabeyin en küçük kardeşi Timur Ağabeyle karşılaşınca sordum.

ALLAH ŞİFA VERSİN

Ersin Ağabeyin hastanede yaptığını öğrendim. 4-5 gündür KOÜ Tıp Fakültesi’ndeymiş. Hemen aradım kendisini. Sesi çok iyi geliyordu, morali yüksekti. Arada baygınlık geçiriyormuş, bunun neden kaynaklandığının tespiti için teknikleri yapılıyormuş. Bir süre daha kalacak. En kısa zamanda sağlığına kavuşup evine, işinin başına, aramıza dönmesi için Allah’tan şifa diliyorum Ersin ağabeyime.