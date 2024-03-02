Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) heyecanla beklenen açıklaması sonunda geldi. Uzun süren ihale sürecinin ardından, beIN Media Group'un teklifi kabul edildi ve 2024-2027 sezonları arasında Süper Lig ile 1. Lig'in yayın hakları beIN Media'nın elinde olacak.

Bu süreç, başlangıçta beIN ve Saran Medya'nın tekliflerinin yetersiz bulunması ve ihale sürecinin iptal edilmesiyle başlamıştı. Ancak, TFF'nin yeni teklifleri toplamasıyla ve beIN Media'nın sunduğu teklifin ön anlaşma şartlarına uygun bulunmasıyla sonuca ulaşıldı.

120 milyon euro seviyesindeki beIN Media'nın teklifi, federasyonun 180 milyon euro isteğinin altında olsa da, kabul edildi ve liglerin yayın hakları için yeni bir dönem başladı.

beIN Media'nın bu anlaşma çerçevesinde liglere yapacağı yatırımlar ve sunacağı hizmetler merakla bekleniyor. Futbolseverler, önümüzdeki dönemde beIN Media platformu üzerinden Süper Lig ve 1. Lig maçlarını izleyerek, heyecan dolu anlara tanıklık edecekler.

Bu yeni dönemde, futbolun heyecanı sahada olduğu kadar ekranda da yaşanacak. Süper Lig'in yeni yayıncısı beIN Media ile birlikte, futbolseverlere bol gollü ve heyecan dolu bir sezon diliyoruz.