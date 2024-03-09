Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Türkiye'nin yazılımcıları...
Azem Karakoyun

Azem Karakoyun

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yazılımcılar, modern dünyanın en önemli figürlerinden biri haline geldi. Son yıllarda Türkiye, bu alanda önemli adımlar atmış ve yazılımcı sayısını artırmak için çeşitli projeler başlatmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu çabaların meyveleri görülmeye başlandı.

Rapora göre, Türkiye'de 245 bin aktif ve 40 bin freelancer olmak üzere toplamda 285 bin yazılımcı bulunmaktadır. 2024'ün ilk aylarında ise bu sayının 300 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir. Uluslararası Yetenek Transferi projesi kapsamında yapılan başvurular da dikkate değerdir; 1702 başvurudan 1598'i olumlu değerlendirilmiş ve en çok başvuru Ruslardan gelmiştir.

Ancak, bu rakamların gerçek durumu yansıttığından daha yüksek olabileceği unutulmamalıdır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitimlere erişim kolaylaşmış ve her geçen gün yeni yazılımcılar yetişmektedir. Bu da demektir ki, Türkiye'de potansiyel yazılımcılar için hala büyük bir alan bulunmaktadır.

Ancak, bu artan yazılımcı sayısıyla birlikte talebin yeterli olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüzde yazılım sektöründe işsizlik sorunu olabilir; çünkü arz talebi aşabilir. Ancak, sektörde başarılı olan ve kendini geliştiren yazılımcıların her zaman talep göreceği de bir gerçektir.

Sonuç olarak, Türkiye'de yazılımcı sayısının artması sevindirici bir gelişmedir ve ülkenin teknolojik ilerlemesine önemli katkılar sağlayabilir. Ancak, bu alanda sadece sayıların değil, niteliklerin de artması gereklidir. Eğitim ve iş imkanlarının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin yazılım sektöründe daha da güçleneceğine inanıyoruz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Azem Karakoyun - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL