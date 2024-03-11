Büyükakın’a 26 rakip...

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan aday listeleri 3 Mart itibariyle netleşmişti...



Seçime katılacak 35 siyasi partiden 25 tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdi...



Kocaeli İl Seçim Kurulu’na yapılan başvurular sonucunda Kocaeli’de 27 aday Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, 187 aday ise 12 ilçe belediye başkanlığı için yarışacak.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fevzi Kemal Torun ve İsmail Tunahan da bağımsız olarak başkan adayı oldu...





Yerel seçimde sadece 13 koltuk için toplam 214 aday yarışacak.

Bu adaylardan 27 tanesi Büyükşehir için yarışacak.





Bu sayı bir rekor...



35 yıldır bu Kocaeli’de bu mesleği sürdüren biri olarak ben hiçbir yerel seçimde bu kadar adayın yarıştığına tanık olmadı.



Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, AK Parti Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçimi kazanma şansı yüzde 100 ortadayken, 26 adayın rakip olarak çıkması ilginç...





TAHİR BÜYÜKAKIN, BÜYÜK FARK ATAR...

Evet, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim Kocaeli açısından bir hayli hareketli geçecek...



Seçimde bazı ilçelerde değişim beklentisi var ancak Büyükşehir seçiminin sonucu belli.

Buna rağmen yine de kıyasıya bir yarış olacak...





2019’da yapılan yerel seçimde AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçerli 1 milyon 98 bin 317 seçmenin yarısından fazlası olan 610 bin 350 oy almıştı. En yakın rakibine yüzde 25 fark atarak seçimi yüzde 55, 57 oy oranıyla kazanmıştı...



Büyükakın, 31 Mart yerel seçimi öncesi karşısında 26 adayın rakip olacak çıkmasına rağmen çok rahat. Çünkü kendisini zorlayacak ciddi bir rakibi yok!



31 Mart’ta yapılacak seçimde Kocaeli’de 1 milyon 533 bin 306 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor...

Elbette ki seçmen sayısının tamamı sandık başına gitmeyecek, gidemeyecek...



Mesela, 2019 yerel seçimde oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 350 bin civarındaki seçmenden yaklaşık 200 bin civarı ya sandık başına gelmedi ya da kullandığı oy geçersiz sayıldı...



31 Mart seçiminde de bu rakama yakın geçersiz oy çıkma ihtimali yüksek...







EN YAKIN RAKİBİNE 30-40 ARASI FARK ATAR



Geçerli sayılacak 1 milyon 300 bin civarında seçmenin oyunu 26 adaydan hangisi ne kadar alır?



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın 2019 seçiminde kaç oy aldığını yukarıda yazdım.



Bugün Kocaeli' deki seçim tablosuna baktığımızda Büyükakın’ ı zorlayacak güçlü bir rakibi yok.



Kamuoyunda Büyükakın’a rakip olacak nitelikte aday yok ancak yine de gözler CHP adayı ve İYİ Parti adayı Gencay Yıldıztekin’de olacak. Ancak bugün Kocaeli’ndeki seçim tablosuna göre Büyükakın bu iki rakibine 30-40 arasında fark atacağı beklentisi yüksek...





İŞTE BÜYÜKAKIN’IN RAKİPLERİ...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışacak adaylar 3 Mart’ta netleşmişti.



Büyükakın’a karşı yarışacak Büyükşehir adaylarının listesini geçtiğimiz hafta gazetemizde ve www.ozgurkocaeli.com.tr internet adresimizde yayınlamıştık.



Adayları okuyucularımız için bir kez de bu sütunda hatırlatmak istiyorum.



İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Adayları:



1-) Doç. Dr. Tahir Büyükakın ( AK Parti)...

2-) Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti)...

3-) İlkay Deniz (Sol Parti)...

4-) Ünal Karasağız (Memleket Partisi)...

5-) Murat Duran (Anavatan Partisi)...

6-) Serap Bilmez (DSP)...

7-) Doğan Aydal (Yeniden Refah Partisi)...

8-) Hasan Özgüneş (DEM Parti)...

9-) Aydaner Aktaş ( Türkiye Komünist Partisi),..

10-) Nermin Tol (Zafer Partisi)...

11-) Tunya Kızıltaş (Halkın Kurtuluş Partisi)...

12-) Tamer Erik (Türkiye Komünist Hareketi)...

13-) Muharrem Can (Bağımsız Türkiye Partisi)...

14-) Orhan Kaçdı (Yeni Türkiye Partisi)...

15-) Atasoy Bilgin (CHP)...

16-) Arzu Erkan (EMEP)...

17-) Mehmet Eşin (HÜDA-Par)...

18-) Behçet Öget (Hak ve Özgürlükler Partisi)...

19-) Mehmet Şamil Devrim (Demokrat Parti)...

20-) Atakan Daşdan (Millet Partisi)...

21-) Aslan Eraslan (Milli Yol Partisi)...

22-) Mahmut Hakan Koçak (Türkiye İşçi Partisi)...

23-) İsmail Ensar Baturman (DEVA Partisi)...

24-) Nurettin Çelik (Saadet Partisi)...

25-) Orhan Kadıoğlu (Vatan Partisi)...

26-) Fevzi Kemal Torun (Bağımsız)...

27-) İsmail Tunahan (Bağımsız)...





Siyasi partilerinde büyük özveride bulunup aday olan 27 adaya saygı duymak gerek.

Ağır ve sorumluluk isteyen bir yükün altına girdiler.

İşleri elbette ki kolay değil, zordur...



Ancak şu gerçeği de ifade etmek isterim.



Yukarıda isimlerini yazdığım 27 Büyükşehir adayı içerisinde seçimi yüzde 100 kazanacak olan tek bir isim var: Doç. Dr. Tahir Büyükakın...



Büyükakın, 2019’da karşısında ittifakla adayları çıkmasına rağmen en yakın rakibine 25 puan fark attı.

Geçerli seçmen sayısının yarısından fazlasını aldı. Üstelik o tarihte Büyükakın, ilk kez yerel seçime giriyordu...



Aradan tam 5 yıl geçti. Büyükakın, bu süreçte yaptığı hizmetler ve vatandaş için ortaya koyduğu samimi ve sıcak diyaloglarla kendisini çok sevdirdi. Bugün Kocaeli genelinde partili partisiz her üç vatandaştan 2’si Büyükakın’a büyük bir hayranlık duyuyor, güveniyor.



Büyükakın, 31 Mart seçimine ittifak adayı olarak giriyor. Karşısında ise bu kez ittifak adayı yok. Dağılan Millet İttifakındaki partiler bireysel olarak adaylarını çıkarttı.



Bu ne demek?



Büyükakın’a rakip olan partiler parçalanmış, dağılmış, güçlerini kaybetmiş...



Bu da şunu gösteriyor ki Büyükakın, 31 Mart seçiminde çok daha fazla oy alacak demektir...



Bugün Kocaeli’ndeki mevcut tabloya göre; AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 26 tane rakibinin aldığı oyların toplamından daha fazla oy alacak beklentisi yüksek...

AK PARTİ BAŞARINI NEYE BORÇLU...



AK Parti seçimi 13-0 kazanmak için tüm kadrolarıyla seçim sahasında. Yükün büyüğü hiç kuşku yok ki. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın omuzlarında...





Başkan Büyükakın, sabah saatlerinde başladığı seçim çalışmalarını gece 02’ye kadar sürdürüyor. Günde üç ilçeyi geziyor.



AK Parti SKM Merkezi, seçim sahasına sadece adayları çalıştırmıyor, eski belediyle başkanları, eski milletvekilleri de görevler veriyor...



Mesela, üç dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu ve eski belediye başkanları sahada, 5 dönem milletvekilliği, Sanayi, Sanayi ve Teknoloji ve Milli Savunma Bakanlığı yapan, Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Fikri Işık seçim sahasında çalışıyor. Mevcut milletvekilleri büyük bir özveriyle seçim sahasında çalışıyor.



Mesela önceki gün sabah saatlerinde bir konu görüşmek için AK Parti İl Başkanı

Şahin Talus’ u aradım. Saat sabahın 09.00’ydu. Telefon tek sefer çalınca açtı. İl binasında ilçe başkanlarıyla toplantıda olduğunu söyledi...



Sabahın 9’u ve AK Parti İl Teşkilatı ilçe başkanlarıyla günün planını çıkartmak için toplanmış...

Müthiş bir çalışma disiplin örneği...



Seçim böyle kazanılır...





Ana muhalefet partisi CHP örgütü bu çalışma disiplinine sahip mi?



Diğer siyasi partilerde bu disiplin var mı?

Hayır...

AK Parti, 2002 yılından buyana genel, 2004 yılından bu yana da 81 ilin yüzde 70’ini ve 950 ilçenin yüzde 80’ini boşuna kazanmıyor. Bu başarı kendiliğinden gelmiyor, disiplinli siyasi bir çalışmanın ürünüdür...



Sabahın 9’unda il başkanı ilçe başkanlarını toplayıp yerel seçim planlaması yapıyorsa seçim de kazanılır tabi ki...





