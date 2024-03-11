Sadece zirveye değil hedeflere de götürüyor

İzmit’te tasvip etmediğim teleferik yapım isteği devam ederken, “Teleferik ancak başka alternatifi olmayan yerleşim yerleri için çaresizliği ortadan kaldırmak için bir ulaşım aracına döner. Dünyanın en önemli kentlerine baktığınızda teleferiğin toplu ulaşım aracı olarak kullanıldığı istisnai durumlar var. Kesinlikle tercih edilen bir sistem de değil. Çünkü şartları var. Güzergahın iki ucundaki nüfus hareketliliği ve yükseklik farkı nedeniyle ortaya çıkan ulaşım zorlukları gibi ön koşullar var. Bunlar yoksa teleferik bir seyir aracıdır; turistiktir… Kocaeli’de bu aşamada turistik teleferik için doğru tek nokta Kartepe’dir. Benzeri Sapanca tarafında kısa mesafeli yapılmış ve işliyor. Bizim sınırlarımız içinde ise zirveye kadar gideceği için çok daha işlevsel olacak. Turistik amaçlı olacak. Seyir zevki olacak. Harcanan para boşa gitmemiş olacak.

Teleferik neymiş, ne işe yararmış Kartepe Teleferiği kullanılmaya başlandığında çok daha kolay anlaşılacak” diye yazmıştım.

Cumartesi günü anlaşıldı.

Kartepe teleferiği açılmadı ama resmi bir test sürüşü, siyasetçi. gazeteci ve bürokratların katılımıyla yapıldı.

HER DETAY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Tarihi günde bulunamadım. Ama giden birçok kişi ile konuştum. Görüntüleri izledim, konuşmaları dinledim.

Hepsinin ortak fikri harika bir işin başarıldığı yönünde…

Teleferik hattını ağaç kesmeden ekstra maliyetleri göze alarak yapılmış. Seyir keyfi düşünülmüş. Güzergah böyle seçilmiş.

Güvenlik en üst seviyede. Güvenlik açısından iki ayrı yolcu tahliyesini en yakın istasyona yapacak şekilde üretilmiş.. Halat atma nedeniyle sistem duruyor. Bu nedenle direklere halat detektörleri konulmuş.. Kabinlerde, kamera, bas konuş, yangın alarm detektörleri bulunuyor.

Çıkılan noktada yani Kuzuyayla’da düşünülen tesisler de bir yıl içinde tamamlanacak.

Kuzuyayla’dan telesiyej yapılacak. Toplamda 3 telesiyej ve 4 kayak pisti olacak. Bölge 365 gün çalışacak bir yer haline gelecek.

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Teleferik 50 yılı aşkın bir zamandır Kartepe’nin hayaliydi.

Sönmek üzereyken teleferik ateşini rahmetli Hüseyin Üzülmez Kartepe Belediye Başkanlığı döneminde tekrar yakmıştı. Mustafa Kocaman başkanlık görevine geldikten sonra da sahiplendi, sürdürdü. Herkesin aklına teleferiği tekrar soktu. Tahir Büyükakın meseleye el attığında da artık hayal olmaktan çıkıp gerçekleşmeye başlayan bir proje döndü. O hayalleri süsleyen proje cumartesi günü ete kemiğe büründü. Test sürüşleri yapıldı. 25 Mart’ta halkın kullanımına açılacak ve binişler 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacak.

Hayaldi, gerçek oldu.

TURİZM ADINA ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Ancak gözden kaçan bir realite var. sadece teleferik gibi okumamak lazım meseleyi…Bir başka pencereden de bakmak lazım.

Biliyorsunuz, Kocaeli ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi iki ana meseleyi odaklı ama Kocaeli’nin çok ciddi bir de turizm potansiyeli var. Ve bu potansiyeli katlamak adına teleferik önemli bir başlangıç.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında “Sonunda o çok konuşulan ama yapılmayan teleferik hattını yaptığımız için mutluyum. Bazı şeyler şehrin hafızasına girmeli. Kartepe’de böyle bir hattın yapılması hiç tartışmasız bir vizyon. Kuzuyayla 12 bin hektar alanda yapılacak çalışma vizyon ve hedef olarak takip edeceği ve başarmak zorunda olduğu yer bu alan. Biz sadece çok önemli bir kısmını yaptık ve yapıyoruz. Green Park Otel’in de içinde bulunduğu bu alanın içini doldurmamız gerekiyor. Biz buranın tamamını planlayacağız. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve bunu sahiplenin” demiş.

HIZLI VE EMİN ADIMLARLA

Elbette…

Bu kent sadece teleferiği değil, turizm konusunda atılacak her adımı sahiplenmeli… Çünkü –henüz o orada değiliz ama- bir noktadan sonra yüksek teknoloji sanayi de gelse hep birlikte “yeter” diyeceğiz. Kentin turizm ve tarım potansiyellerinin kullanılmasını isteyeceğiz.

İşte bu ileri görüşlülük ile baktığınızda teleferik o adımların en önemlisi, Kuzuyayla projesi dev bir adım. Bu projeler, sadece Kartepe’nin zirvesine değil hedeflerine de Kocaeli’yi götürüyor.

Bakın görün, bu kent emin ellerde her kulvarda hedeflerine hızlı ve doğru şekilde yürüyor.

Hayırlı olsun.