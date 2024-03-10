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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Daha fazla zorlamanın, inat etmenin anlamı yok
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Öncelikle tüm İslam aleminin, müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Mevlam tuttuğunuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ SAĞLAMLAŞTIRMA ŞANSI

Kötü gidişata son vermek, yeniden ayağa kalkmak umuduyla maçın başlamasına bir saat kala geldik stadyuma. Urfa’dan beklediğimiz haber gelmedi ama altımızdaki takımların tümü puan kaybedince üçüncülükteki yerimizi sağlamlaştırma şansı doğdu. Yollar boştu, stat çevresinde öyle gruplar halinde insan da göremedik. Stadyum açıldıktan sonra ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştım. Sanki içerde maç yok gibiydi. Basın tribününe girdiğimizde tribünde toplasanız 1000 kişi bile yoktu.

BEKLENEN DİZİLİŞ VE 11

Maçın başlamasında doğru tribünler biraz hareketlendi ama toplam sayı 4 bini bulmadı. Sezonun en az seyircili maçıydı. Tribündeki fotoğraf çok netti: Taraftar takıma olan inancını yitirmiş, adeta vazgeçmişti. Teknik direktör Mustafa Gürsel beklediğimiz diziliş ve 11’le takımı sahaya sürdü. 3-4-1-2 düzeniyle başladık maça. Geçen maça göre iki değişiklik vardı, Gökhan ile Oğuz’un yerine Harun ile Vukovic sahadaydı. Savunma üçlüsü belli. Orta dörtlünün sağında Candeias, solunda Atila ortada Vukovic ve Giorgi, forvet arkasında Amaral, ileride Davit ile Barış.

İLK 10 DAKİKADA 2-0 OLURDU

Maça beklendiği gibi istekli ve atak başladık. Henüz 2. Dakikada golü bulabilirdik. Giorgi’nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi. 9’uncu dakikada sağda Amaral yerden kesti,  Barış’ın şutu kaleciden döndü Davit tamamlamak istedi, sonuç gelmedi. İlk çeyrek saat geçilirken Yusuf Abdioğlu’nun hatasında rakip etkili geldi, neyse ki son vuruş zayıftı. İlerleyen dakikalarda biraz tempomuz düşer gibi olduysa da ilk yarım saate doğru üçüncü kez gole yaklaştık, atamadık.35’de sakatlanan Giorgi yerini Yusuf Cihat’a bıraktı. İlk yarı golsüz bitti.

ŞOK GOLLE BAŞLADIK

İkinci yarıya şok golle başladık. Daha 1.dakika dolmadan Amaral’ın kısa düşen geri pasında Banguora takımını öne geçirdi. İlk 1 saate doğru kenar yönetim iki hamle birden yaptı, Abdioğlu ile Barış’ın yerine Beridze ile Mehmet Yılmaz girdi. Bu değişikliklerden sonra dörtlü savunmaya döndük. Taraftar kötü oynarken taraftar yönetimi istifaya davet etti, tam o sırada Amaral şık bir vuruşla beraberlik golünü attı. Ancak tepkiler devam etti, “ Başkan olsana başkan olsana Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratları yapıldı, “Engin dışarı” diye slogan atıldı.

PENALTI GOLÜNDEN SONRA ENGİN KOYUN ÇIKTI

Tam iyi oynadığımız, ikinci golü istediğimiz anlarda bir şok daha yaşadık. 70’inci dakikada Atila’nın pozisyonunda hakem VAR’ın uyarısıyla penaltı verdi. Tuzla yeniden öne geçti. Maç bizim için orada bitti. Golden sonra Engin Koyun stattan ayrıldı. Kalan  dakikalar işkenceye dönüştü. Mücadele konuk ekinin 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Bir puana çoktan razı Tuzla güle oynaya 3 puanı aldı. Bu arada rezil bir hakem yönetimi olduğunu da belirtelim. Son yıllarda ben bu kadar kötü bir orta hakem görmedim.

xxx

Sözün bittiği yerdeyiz. Bu işi daha fazla zorlamanın, inat etmenin anlamı da faydası da yok. Engin Koyun hemen gereğini yapmalı, olağanüstü kongre kararı alınmalı. Kocaelispor’da yeni bir sayfa açılmalı.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(49)
49

Zizu - Sn.Hayrettin ALBAYRAK bu yazı için taraftar ne kadar bekledi?

Olsun yinede geç de olsa yazdınız tebrikler başarılar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:33
46

Gerçek Gerçek Gerçek - KOCAELİ HALKI BU HOCAYA, BU YÖNETİME VE BAŞKANA KATLANMAK ZORUDAMI?????????????????????????????????????????????????????????????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:30
45

Son Pişman - Bunlar iyi günleriniz, Sağlam’ın ahı yakacak sizi…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:29
44

Aynı Nakarat - Gidince ne olacak ki yıllardır aynı olaylar tekrar ediyor. Bu kaçıncı yönetim bu kaçıncı hoca. Bu şekilde başarı gelmez

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 10 Mart 22:25
43

Trübün Sesi - Hayrettin abi bizi seviyorsan bu alınan futbolcuların hesabını sor kaçar para verildi klübe zararları ne sormazsan hakkım sanada haram olsun bu serkan tarık ve başkanın kayınçosunu hiç biyerde görmek istemiyoruz candias süresiz kadro dışı bırakılmalı

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:22
42

Eski Ruh - Kovun gitsin Koyunu Tahir başkanım,Başarısız.Futboldan anlayan menecerlere para kaptırmıyacak başkan lazım.Kulübü zarara uğratıyor hem maddi hem manevi.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 10 Mart 22:20
41

Kerem - Ertugrul hocayi acil geri getirin yalvarin , yoksa play of ta hayal olacak bunuda yazin bir kenara

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 10 Mart 22:17
47

Son Pişman - @Kerem 41 nolu yoruma cevabı: Şaka mı? Sen olsan döner misin? Ben olsam dönmem söverim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:31
40

Gerçekçi - Yapmayın hocanın sayesinde burdayız dedik ama çok bilmişler hocayı yedirdi.Buyrun eserinizle övünün.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:16
38

Selahattin Büyük. - Hayrettin bey, size katılıyorum, yeter, vallahi yeter billahi yeter, başkan artık zorlamamalı, bu işi bilmiyor, dahada kötüsü blmediğini bilmiyor tehlikeli olan bu, Tangue gitti eyvallah, sözleşmesine madde koydurmuş, bunu anladık yönetimi savundum, ancak yaptığı transferler hepsi fiyasko olurmu, oldu, şeydayev fiyasko, gürcüler fiyasko, artık yeter, bu adamlar bedavamı geldi bu kulübe, hepsi parasını aldı almaya devam edecekler peki başarı, başarı yok, gürcüler uzun zamandır oynamıyorkarmış, sayın başkan sen Kocaelisporu ne sandın Gümüşhanespormu, kınıyorum sizi sayın başkan, lütfen istifa edin kongre kararı alın

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:14
37

Gulf41 - Hani sezon sonu beklenmeliydi. Ne oldu? Bu takım Tanque olmasa zaten Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor ile düşmeme mücadelesi verirdi. Yayınlamadığınız yorumlarımda bunu haftalar önce yazmıştım.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:13
35

Basiskele41 - Hayrettin bey savunduğun kişiler KOCAELİSPOR u yerle bir etti Sağlam'a destek verdin olmadı KOYUN için bir kelime etmedin oysa perşembenin gelişi çarşambadan bellidir demiş atalarımız Kral çıplak diyemediniz tekrar yazıyorum Atilla bu takımın başına gelmiş en büyük felakettir

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:11
34

Terazi Bayırı Mahalles - Mustafa gurselin basarisimi var aldınız.bu ligin hocasi kaç defa yazdım Osman özköylü ployff ta harcarlar bizi

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:07
31

Murat - Bir iyilik yapin Ertugrul hocayi geri getirin yalvarin yakarin son haftalarda Bari play off a gidelim ,

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 10 Mart 22:05
36

Basiskele41 - @Murat 31 nolu yoruma cevabı: Bırakın bu işleri bu hale gelmemiz iki sorumlusu var Sağlam E.Koyun nokta

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 10 Mart 22:12
27

Berklayn - Ertuğrul hocaya tahammül edilemedi gönderildi şimdi çokmu iyi oldu ertuğrul hoca bu takımı ite kaka götürürüyodu

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:58
26

Türkiye - Bu takım ve yönetim bir alt ligde bile şampiyon olamaz

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:58
25

Tarafsız - Sen de yönetim kadar suçlusun 13 maçın tamamını aliyordun kendinde inanmadın buna (yorumları yayinlamiyorsun)

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:57
39

Basiskele41 - @Tarafsız 25 nolu yoruma cevabı: Bunlar Kral çıplak diyemediler deplasmana bedava gitmek vs gibi şeylerle susturuldular sadece gerçek taraftarın yorumlarına sansür uyguladılar maça gelen herkese teşekkürler maça gitmeyelim diye yolları kapatanlara yazıklar olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:15
24

Nami KESKİN - Gürcü mafyasına düşsek başımız daha az belada olurdu bu Gürcü futbolcular bizi kanser eder

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:57
23

Ümit Yazıcıoğlu - Tahir başkanım daha fazla bekleme lütfen..!

Bu kadar desteğe yazık...lütfen Kurumsallık.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:57
22

Ali - Hakem de değil suç, futbolcular da. Ruhsuz, isteksiz oyun bu kadar oluyor. Futbolcular hocaya galibiyet yüzü göstermeden gönderecekler bu gidişle. Bizim yerimiz bu lig. Oyuncu kalite si belli. Transferler bu lig için yetersiz. Bu gidişle 3 cü de olamayız. Hayal kurmayalım.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:53
21

Çukurbağlı - Ertuğrulu gönderdiniz.

Eli cebinde maçı takip eden M. Gürsel!!!

Gürsel istifa,

Yönetim istifa,

Hodri istifa....

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:53
20

Doğrucu Abi - Allah aşkına bu harcanan paraların hesabını verip çekip gidin!!! Sahada koşamayan oyuncu sürüsünü kim doldurdu ise bu kulube çeksin gitsin !

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:53
19

Eskiruh - Başkan ve Veli Kurt acil bu gece istifaları gerekli unutmadan hocayı da yanlarında götürsünler

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:49
18

Ali Kemal - Hodri goy goy gurubu hadi yönetimi ve teknik kadroyu istifaya davet edin.

Sayin Albayrak bu kadro süper lige çıksa ne olacak averaj takımı olup yine küme düşeriz.

Bu kadrodan bana süper ligde oynayacak bir tane futbolcu ismi söyleyin bu futbolculardan süper ligde yedek bile olmaz.

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:49
17

Cantuğrul - Sonunda ağız ucuylada olsa engin koyun un bırakmasını yazdınız ama bu benim gibi bir çok taraftara hiç inandırıcı gelmiyor ama suç ne sizde ne engin koyun ve yönetiminde ne teknik ekip de nede futbolcularda suç bunlara inanıp güvenen biz kocaelispor lu taraftarlarda

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:49
16

Hamburg - Tahir başkanım sizi seviyor şehir ama bu Engin Koyun seçiminde çok haralı davrandınız.Adamda kulüp yönetecek bilgi birikim kapasite yok.Menecerleri zengin etti

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:48
14

Doğrucu Abi - önce Hodri Meydan istifa sonra Yönetim İstifa sonra da siz istifa... Ertuğrul Sağlam kadar taş düşsün başınıza emi..

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:43
13

Erkan Sayanoğlu - Bu tür kaos ortamlarında gerçek taraftar sakin olmalı.Hepimiz tarifi imkansız öfke içerisindeyiz.Kırıp dökmek çok kolay.Önemli olan ortak akıl ile hareket edip camiamızı bu süreçten en az zararla düzlüğe çıkarmaktır.

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 10 Mart 21:43
12

Tugcan - Ya başkan

İstemiyorsun işte..

Açık açık

.

Söylüyor..

Taraftar..niye hala inatla ..

Duruyorsunuz..

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:42
10

Obhm4141 - ACİL İSTİFA EDİN

AZ KARAKTER VARSA

MÜSLÜMANSANİZ İSTİDA EDİNİZ

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:38
09

Futbol Sever Körfezli - 3 4 1 2 diye bir sistem goremedim ben sahada. Biırak çift forveti. Forvetsiz oynadik resmen. 3lü forvet bizim neyimize. Zaten butün takım ağır tank gibi. Çok kotü takimız. Bu transfer işi bu kadar mı zor takımı ayaga kaldiracak transfer bu kadar zor muydu. Tuzladaki siyahiler. Bizim transferlerden daha mı pahalı. Bu işi yönetenler sınıfta kaldinız...

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:37
08

İzmitlile - Başkanı ayrı yöneticileri ayrı kene gibi yapistilar bırakmıyorlar en ufak bir gurur dahi yok görevde oldukalri sürece 100 transfer yapar mı ya bir takım derhal şimdi istifa edip o çöp futbolcularının alacaklarını ve yaptıkları 100 milyon borcu ödeyip defolup gitsinler

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:35
05

Mustafa İşkodra - ertuğrul istifa diye bağıranlar nerede?

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:34
04

Mert Güncan - Engin Baskan iyi niyetli ama olmuyor.olmadi.olmayacak.

Yanıtla . 1Beğen . 10Beğenme 10 Mart 21:31
03

Ultra - Yeterr artık Tahir Büyükakın bu rezilliğe el atın

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:30
01

Körfez 89 - Senmi diyorsun bunu sizde en az yönetim kadar suclusunuz Ertugrul Saglami yediniz kina yakin

Yanıtla . 33Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:28
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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