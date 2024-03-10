Daha fazla zorlamanın, inat etmenin anlamı yok

Öncelikle tüm İslam aleminin, müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Mevlam tuttuğunuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ SAĞLAMLAŞTIRMA ŞANSI

Kötü gidişata son vermek, yeniden ayağa kalkmak umuduyla maçın başlamasına bir saat kala geldik stadyuma. Urfa’dan beklediğimiz haber gelmedi ama altımızdaki takımların tümü puan kaybedince üçüncülükteki yerimizi sağlamlaştırma şansı doğdu. Yollar boştu, stat çevresinde öyle gruplar halinde insan da göremedik. Stadyum açıldıktan sonra ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştım. Sanki içerde maç yok gibiydi. Basın tribününe girdiğimizde tribünde toplasanız 1000 kişi bile yoktu.

BEKLENEN DİZİLİŞ VE 11

Maçın başlamasında doğru tribünler biraz hareketlendi ama toplam sayı 4 bini bulmadı. Sezonun en az seyircili maçıydı. Tribündeki fotoğraf çok netti: Taraftar takıma olan inancını yitirmiş, adeta vazgeçmişti. Teknik direktör Mustafa Gürsel beklediğimiz diziliş ve 11’le takımı sahaya sürdü. 3-4-1-2 düzeniyle başladık maça. Geçen maça göre iki değişiklik vardı, Gökhan ile Oğuz’un yerine Harun ile Vukovic sahadaydı. Savunma üçlüsü belli. Orta dörtlünün sağında Candeias, solunda Atila ortada Vukovic ve Giorgi, forvet arkasında Amaral, ileride Davit ile Barış.

İLK 10 DAKİKADA 2-0 OLURDU

Maça beklendiği gibi istekli ve atak başladık. Henüz 2. Dakikada golü bulabilirdik. Giorgi’nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi. 9’uncu dakikada sağda Amaral yerden kesti, Barış’ın şutu kaleciden döndü Davit tamamlamak istedi, sonuç gelmedi. İlk çeyrek saat geçilirken Yusuf Abdioğlu’nun hatasında rakip etkili geldi, neyse ki son vuruş zayıftı. İlerleyen dakikalarda biraz tempomuz düşer gibi olduysa da ilk yarım saate doğru üçüncü kez gole yaklaştık, atamadık.35’de sakatlanan Giorgi yerini Yusuf Cihat’a bıraktı. İlk yarı golsüz bitti.

ŞOK GOLLE BAŞLADIK

İkinci yarıya şok golle başladık. Daha 1.dakika dolmadan Amaral’ın kısa düşen geri pasında Banguora takımını öne geçirdi. İlk 1 saate doğru kenar yönetim iki hamle birden yaptı, Abdioğlu ile Barış’ın yerine Beridze ile Mehmet Yılmaz girdi. Bu değişikliklerden sonra dörtlü savunmaya döndük. Taraftar kötü oynarken taraftar yönetimi istifaya davet etti, tam o sırada Amaral şık bir vuruşla beraberlik golünü attı. Ancak tepkiler devam etti, “ Başkan olsana başkan olsana Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratları yapıldı, “Engin dışarı” diye slogan atıldı.

PENALTI GOLÜNDEN SONRA ENGİN KOYUN ÇIKTI

Tam iyi oynadığımız, ikinci golü istediğimiz anlarda bir şok daha yaşadık. 70’inci dakikada Atila’nın pozisyonunda hakem VAR’ın uyarısıyla penaltı verdi. Tuzla yeniden öne geçti. Maç bizim için orada bitti. Golden sonra Engin Koyun stattan ayrıldı. Kalan dakikalar işkenceye dönüştü. Mücadele konuk ekinin 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Bir puana çoktan razı Tuzla güle oynaya 3 puanı aldı. Bu arada rezil bir hakem yönetimi olduğunu da belirtelim. Son yıllarda ben bu kadar kötü bir orta hakem görmedim.

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Sözün bittiği yerdeyiz. Bu işi daha fazla zorlamanın, inat etmenin anlamı da faydası da yok. Engin Koyun hemen gereğini yapmalı, olağanüstü kongre kararı alınmalı. Kocaelispor’da yeni bir sayfa açılmalı.