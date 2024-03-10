Kocaelispor, son dört maçını da kazanamadı…

Lig ikinciliğini kaybetti…

Haftaya üçüncü sırada başladı…

Pazar günü Tuzlaspor maçını kazanıp, camia olarak ayağa kalkıp, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyorduk…

… … …

Ama olmadı…

Aslında iyi başladığımız bir maçın sonunu getiremedik.

Hele maçın sonu bizim adımıza felaketti. İki kez geriye düştüğümüz maçta skoru çevirecek bir oyun gücümüz yoktu.

Takım sahada rezildi.

Başkan Engin Koyun ve yöneticilerin bir bölümü stadı terk etti.

Maçın son bölümleri bizim adımıza utanç vericiydi.

2-1 geriye düştükten sonra üçüncü golü de yiyebilirdik.

Takımı olarak biz kötüydük ama sahada rezil bir hakem vardı.

Rakip takımın kalecisi Kurtuluş Yurt yerden kalkmadı, oyuncuları da aynı şekilde.

Maçın hakemi iki kez VAR’a gitti, neredeyse 10 dakika maç durdu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında topun oyunda kalma süresi inanın 10 dakikayı geçmemiştir.

Pazar akşamı her yönüyle rezil bir maç oynadık.

90 dakikada futbolu yazacak, yorumlayacak, hiçbir şey yoktu.

Genelde maçı izleyip, eve gelene kadar kafamda yazacaklarımı düşünüyordum.

Bu maçta oyunla ilgili ne yazacağımı da bilemedim.

Maçtan sonra çıkıp, arabaya giderken bir taraftar, “Abi ne yazacaksın” dedi.

Bu maça ne yazılır ki…

Bizim adımıza utanç verici rezalet bir maçtı…

… … …

Mustafa Gürsel de ilk kez Kocaelispor taraftarının önünde, takımın başında sahaya çıkacaktı.

Maça da çok hızlı başladık.

İlk 10 dakikada orta sahada paslarla, hızlı hücuma çıktık.

İlk kez göze hoş gelen bir futbol oynuyorduk.

Doğrusu kazanmak için umutlanmıştık.

Giorgi ve Barış Alıcı’nın şutları vardı, gol olabilirdi.

Heyecan verici bir oyun oluyordu.

Hepsi o kadar…

Sadece 15 dakikalık futbol…

… … …

Sonrasında ne oynadığını bilmeyen bir takım.

Orta sahada eksik yakalandık, kontrolü kaybettik.

İlk yarıda 15 dakikadan sonra etkisiz oynamaya başlamıştık.

İkinci yarı Mustafa Gürsel bir hamle yapar diye bekledik.

İkinci yarının hemen başında saçma bir gol yedik. Amaral’ın hatalı pasında, Harun da çıkmakta geçikti, bu golle 1-0 geriye düştük.

Mustafa Gürsel, geç bir kararla üçlü stoperlerden Yusuf Abdioğlu ve forvetten Barış Alıcı’yı çıkarıp, Beridze ve Mehmet Yılmaz’ı aldı.

Amaral ile beraberlik golünü de bulduk.

Maçta geri dönüş yapabilir miyiz diye düşünürken, penaltıdan ikinci golü yedik.

… … …

2-1 geriye düştükten sonra oyunun içinde hiç kalamadık.

Kimin nerede oynadığı belli değil.

Sahada ne yaptığını bilmeyen bir Kocaelispor vardı.

Bu sezonki en kötü oyunumuzdu.

Pazar günü sahada sadece 3 puan değil, takım ruhunu da kaybettik.

Bu takımın bir daha toparlanıp, lige döner mi bilemiyorum.

İyiki ligin ilk yarısında bu kadar puan toplamışız…