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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Bu durumdan çıkmak zorundayız…
Murat Köprücü

Murat Köprücü

 Urfa’dan sonra küme düşme hattındaki Tuzla da İzmit'te bizi yendi. KOCAELİSPOR inanılmaz kötü, isteksiz ve etkisiz oynuyor…

Ertuğrul Sağlam'ın gidişinden sonra göreve gelen Mustafa Gürsel'in geldiği günden beri takıma hiçbir katkısı gözükmüyor.

Tuzla maçı Mustafa Gürsel için önemli bir sınavdı.

 Maalesef bu sınav hiç iyi bitmedi.

Çıkardığı kadro çok eleştirilemez. Ama oyuncu değişiklikleri çok tartışılır. Gürcü santrafor David’e maçın sonuna kadar nasıl tahammül edebildi?

Bu oyuncudan somut bir katkı nasıl bekleyebiliyor?

 Gerçekten merak ediyorum….

… … …

Tuzla maçının 2’inci dakikasında Karaishvili’nın, 8’inci dakikada Barış 'ın şutları biraz ümit verse bile oyunun ilerleyen dakikalarında yine iç karartan bir futbol seyrettik.

 Takımda Amaral ve Emir dışında göze çarpan başka oyuncu yok.

Candeias, Vukovic, Karaishvili, Barış, Atilla, Gürcü David sahada yok gibilerdi.

 Bu  kadar çok oyuncu etkisiz olunca da sonuç almak kolay değil…

… … …

İkinci devrenin baında tıpkı Urfa’dan yediğimiz gole benzeyen inanılmaz şanssız bir gol yiyip mağlup duruma düştük.

O dakikaya kadar kalemize gelen ilk pozisyon gol oldu. 15 dakika sonra Amaral'ın güzel golüyle beraberliği yakalayıp umutlansak da M.Yılmaz'ın hiç gereksiz kornere attığı topun, kornerde Atila’nın çok açtığı koluna çarpması ile  VAR Hakemi Mustafa Ögretmenoğlu sayesinde aleyhimize penaltı verildi.

Maç da orada bitti.

… … …

Bu akşam itibarıyla Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasi gerektiğini düşünüyorum.

Kendisi bizim için ikinci bir Mehmet Altıparmak vakası oldu.

Zaten iki sezon önce küme düştüğümüz sezonla benzerlikler çoğalıyor. Dino/ Tangue’nın ayrılması, alınan yabancıların çok kalitesiz olmaları ve yanlış Hoca seçimleri.

 O sezon yaşanan olumsuzluklar aynen şu anda da yaşanıyor…

… … …

Kocaelispor’un tepetaklak olmasının bence üç sebeple bağlantısı var.

Rahmetli Ekrem Can’ın kaybı ile başlayan çöküş süreci, Tangue’nin sürpriz ayrılığı ve akabinde Ertuğrul Sağlam’ın yolların ayrılmasıyla hızlandı.

Mustafa Gürsel tercihi de sürece olumsuz katkı yaptı.

… … …

Tuzla maçında tribünlerde Engin Koyun’a ve yönetime çok büyük tepki vardı. Süreci yönetemeyen Yönetim sanki herşeyi bırakmış gibi bir hava yaratıyor. Camianın bunu kabul etmesi mümkün olmadığı için yönetime ve Başkana tepki büyük.

En kısa zamanda kamuoyu önüne çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor. Bu kötü gidişin önlenmesi için en büyük sorumluluk onlarda. İnşallah bu sorumluluğun hakkını verirler..

Sosyal medyada kötü gidişin esas sebebi olarak Ertuğrul Sağlam'ın gönderilmesini görenler var. Gelinen bu durumda Ertuğrul Sağlam'ın da payı olduğu unutulmasın. Harun, Atabey, Onur transferleri, Amaral ile girdiği tartışma vb Ertuğrul Sağlam'ın da çok hataları oldu.

Ama gönderilme zamanı erkendi diyenlere katılabilirim. Ancak gelinen durumun esas sebebi olarak Ertuğrul Sağlam'ın gönderilmesini  görenlere katılmıyorum. Kocaelispor onun döneminde de bir veya iki maç hariç iyi futbol oynamadı. Ama sonuç almayı başardı…

… … …

Hâlâ puan sıralamasinda 3.durumdayız

.Ama o kadar kötü görünüyoruz ki, kimse gelecek haftalar için umut besleyemiyor.

Herhalde şu anda en büyük sorun bu…

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Yazar Murat Köprücü - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Osman. Sivacilar - Hocanın suçu yok ara transferlerde tam bir bomba ne bekliyorsunuz küme düşmeyelim yeter bu sene tecrübe yili

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 10 Mart 23:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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