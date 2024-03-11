Onlara “VAR” bize yok…Onlara “VAR” bize yok…

Şu var hakemlerini anlayamıyorum.
Hakem isterse VAR’ı kullanıyor istemezse kullanmıyor.
Bunu geçmiş haftalarda yaşadık.
Çok puanlarımızı ÇALDILAR.
10 dakika "VAR"a bakılır mı?
Rakibin istediği de zaten bu SOĞUTMA.
Maçın başından beri kaleci Kurtuluş, ismi gibi kurtulma peşindeydi.
Maçın her bölümünde yattı, ve de değiştirmeyin ikazları yaptı.
Hakemin de buna göz yumması SORU İŞARETLERİ BIRAKTI…
… … …
50 seneden fazla maçları izliyorum.
İnanın İstanbul takımları bizi üst ligde istemiyor.
Kocaelispor-Sakaryaspor-Bursaspor-Eskişehirspor.
Bu takımları Süper Lig’de istemiyorlar.
Çünkü onların en belalı takımlarıydık.
Hakem Ferudun Daldaş tam bir felaket hoca.
Oyunu nasıl isterse öyle oynattı, YÖNETTİ...
Dürüst bir hakem "Maçın skoruna etki etmemeli"
………………………………………………………………………………………………………………..
GELELİM BİZE
Bir insan 2 defa aynı hataya düşmez diyor Peygamberimiz.
Dino faciasını yaşadık ve küme düştük.
Tanque gibi golcüyü aldık.
Yine sezon ortasında gönderdik.
Nasıl sözleşmeler yapıyoruz... YAZIK BİZE...
… … …
Daha iyisini alacağız, çok iyi para kazandık dediler.
Alamadık zaman yoktu - satılık iyi oyuncu da yoktu.
Dino gittiğinde 6 hafta gol atamadık, puan kaybettik.
Şimdide 5 hafta kazanamıyoruz.
Bu fatura Engin Koyun ve yöneticilere kesilecek.
Bunu bilmiyorlar mıydı?
Taraftarında büyük hatasıyla Ertuğrul hocayı gönderdik.
TARAFTARDA YÖNETİMDE SINIFTA kaldı…
… … …
Neden hep İYİ GOLCÜ alın diyorduk.
Tanque yede yerinde paslar veremiyorduk.
Adam bizim sahadan top alıp gole gidiyordu, bitiyordu.
Amaral gibi canlı akıllı oyuncu bulamadık.
Emir i bile bozduk artık gol atamıyor.
BU LİG İÇİN YETERYİ OLMAYAN OYUNCULARI ALDIK.
BİZ BU KADROYLA KÜME DÜŞMEYİZ İNŞALLAH...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.