Maç bitmeden gitmek hiç olmadı

Öncelikle Kocaelispor ile dertlenip, şartlar ne olursa olsun yanında olan, Tuzla maçına gelen 4 bin dolayındaki taraftara tek tek teşekkür ediyorum. Sayıları az olsa da, yediğimiz gole kadar takıma inanılmaz destek verdiler. Hem maratondan, hem numaralıdan coşkulu bir tezahürat geldi.

KÜFÜRSÜZ TEPKİ

Takıma edata ittiler. Ne zaman ki bireysel hatadan golü yedik, Başkan ve yönetim aleyhine tezahürata başladılar. Takım yönetim istifa sesleri yükselirken beraberlik golünü attı. Ancak tepkiler attığımız gole rağmen bitmedi. Taraftarın yönetime öfkesi sonuçlarla ilgili değildi çünkü. Takım gol atmış, öne geçmiş, kazanmış ona bakmıyorlardı. Yediğimiz ikinci golden sonra öfke daha da büyüdü. Hatırlayın düştüğümüz sezonun son haftasında Adanaspor maçında başkan ve yönetime yönelik çok ağır küfürler edilmişti. Bu kez taraftar küfürlü tezahürattan kaçınarak doğrusunu yaptı.

MAÇI BIRAKIP GİDİNCE

Başkan Engin Koyun geçen sezonun başında daha ağır hakarete, küfre rağmen

stadyumda kaldı, maçları bitirdi. Ancak Tuzla maçında ikinci golü yedikten sonra stattan çıktı. Birkaç yönetim kurulu üyesinin de peşinden gittiği bilgisini aldık. Engin Koyun yanlış yaptı. Ne olursa olsun, kalıp maçı bitirmeliydi. Ki, ben bu gidişin ardından artık bırakma kararı alacağını, kulübü olağanüstü kongreye götüreceğini düşündüm. Dün öğlen saatlerinde yönetimi acil koduyla toplantıya çağırmasının ardından kararını paylaşacağını sandım. Toplantı öncesinde genel müdürümüz Adem Turgut’a, “Yönetici arkadaşlarım isterse, bırakırım” demiş.

DEVAM EDECEKLER GİBİ

Toplantı bitiminde bir açıklama yapılmadı. Bugün saat 15.00’de basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. İstifa olsaydı muhtemelen dünkü toplantının ardından ilan edilirdi. Demek devam edecekler. Ki, aldığımız duyumlar da bu yönde. Kısa bir süre önce yazmıştım bu süreçteki kongrenin takıma bir faydası olmayacağını. Aynı düşüncedeyim. Ancak pazar akşamki tabloyu gördükten sonra taraftarla-başkan arasında daha kötü olaylar yaşanabileceği, bunun kulübe zarar vereceği düşüncesiyle istifa ve kongre çağrısı yaptım. Bu düşüncemin de arkasındayım. Hele bekleyelim toplantıdan yapılacak açıklamayı, bakarsınız sürpriz olur.

Ne işin var senin Kelkit maçında ?!

Takım Erzurum’da kazanamamış, kötü gidişat sürmüş. Başkan ve camianın lideri olarak yapman gereken takımla birlikte İzmit’e dönüp teknik ekip ve futbolcularla konuşmak, camiaya birlik beraberlik mesajlar vermek. Ama sen kalkıyor Erzurum’dan memleketine geçmekle kalmıyor, birde Gümüşhane Kelkit’in Batman Petrolspor maçını izleyip maddi ve manevi destek veriyorsun. Takım Tuzlaspor ila oynayacağı maça hazırlanırken 5 gün süreyle ortalıkta yoksun.

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Selçuk Kösemen dışındaki yöneticiler de öyle. Engin Koyun daha önce en başta, “Verin paramı gideyim” sözleriyle, 5-1 kaybedilen Denizlispor maçının ardından okey oynamaya giderek taraftarın adeta sinir uçlarıyla oynamıştı. Böyle bir durumda atacağın adımlara dikkat etmeniz gerekmez mi? Ne işininiz var sizin Gümüşhane’de, Kelkit’in maçında. Zamanı mı Allah aşkına. Ondan sonra taraftar çıkar, “Gümüşhane’ye başkan olsana” diye bağırır tabi. Bunda kızacak bir şey yok.

Gürsel yanlış düşünüyor

Teknik direktör Mustafa Gürsel maç sonu açıklamalarında, “Statta sanki işlerin iyi gitmemesini isteyen bir hava vardı” şeklinde talihsiz diyebileceğim sözler kullandı. Gürsel’in kast ettiği başkan ve yönetime yönelik istifa çağrıları, tepkiler.

TÜM TRİBÜNLER KATILDI

Kuşkusuz ki, şehirde siyasi nedenle Kocaelispor’un başarılı olmasını istemeyen bir zihniyet var. Bunun aksini kimse söyleyemez. Sosyal medyada falan onların varlıklarını görüyoruz. Ancak Tuzla maçına gelen taraftarların tek bir tanesinin bile takımın yenilmesini isteyeceğini sanmıyorum. Dikkat edilirse tepki öyle tribünlerin belli kısımlarından değil, tamamına yakınından geldi. Tüm tribünlerin takımın başarısız olmasını isteyebileceğini, böyle bir hava oluşturabileceğini düşünmek son derece yanlış bir düşünce olmanın ötesinde, taraftara yönelik ağır bir suçlamadır. Teknik direktörün görevi takıma futbol oynatmak, iyi sonuçlar aldırmak. İlk 10 dakika dışında takım yine sahada yoktu. Hem de ligin en zayıf ekiplerinden birine karşı. Senin sorumluluğun buna cevap vermek, kendini sorgulamak, taraftarı suçlamak değil.

Haydar..Haydar..



Geçen gün Haydar Koç katıldığı bir yayında, Kocaelispor’un Azeri transferi Ramil ile ilgili, “Kumaşı iyi diyorlar. Kumaşı dikip pantolon yapalım, yazın tatile gidelim” cümlesi kullanmış, ben de eski bir futbolcu olarak meslektaşıyla ilgili kullandığı alaycı üslubu kendisine yakıştıramadığımı yazdım. Haydar Koç Tuzlaspor maçı sonrasında katıldığı programda benim yazıma öyle bir cevap vermiş ki, şaştım kaldım. Sen adam olsaydın diye başlamış sözlerine, köfte ısmarlayanlara kendimce haber yaptığımdan bahsetmiş. İnanamadım gerçekten. Üslubunu eleştirdiğim bir yazıydı alt tarafı.

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Geçmişteki bir yazımla ilgili mi acaba bu öfkesi diye kafa yordum. Düşündüğümde aklıma alacaklarıyla ilgili imza vermediği, zorluk çıkardığı için eleştirdiğim yazım aklıma geldi. Onun dışında hakkında hep olumlu şeyler yazmışımdır. Demek o yazımdan geliyor bu kini. Bir de sanıyorum sosyal medyada öne çıkmak, izlenir olmak istiyor. Bana saldırıp, benden cevap alarak gündeme gelme düşüncesinde. Ki, başarılı da oldu. Kızgın değilim. Böylesine ağır ithamların kardeşim değim, en yakınlarımdan birinden gelmiş olmasına üzüldüm.