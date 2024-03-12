Kocaeli Büyükşehir 25 bin konut yapacak...

Yasama bilimsel bakmakla hamaset dolu bakmak arasında farklar var, bir gazeteci olarak tercihim hep bilimden yana olmuştur.



Yazılarımın toplum kesimlerine faydalı olmasını kişisel vizyonumun bir parçası sayıyorum.



Kentte yapılan proje ve yatırımlarla ilgili bu sütunda çok yazı kaleme alıyorum...

Özellikle de “kentsel dönüşüm” yazılarım hep farkındalık yarattı. Bundan da mutluyum...



Bir örnek vermek gerekirse, “ ilçe belediyelerimizde kentsel dönüşüm müdürlüğü yok” yazımı 4 Kasım 2020’de yazmışım.



İşte o yazım bugünlerde ete kemiğe büründü. Haklı çıktım. Fark yaratan bir gazeteci olmak istiyorsanız öğrenme açlığınız olmalı, öğrenme araçlarına sahip olmalısınız ve çok okumalısınız.



Bakın 4 yıl önce yazdığım yazımdan kısa bir alıntı yapmak istiyorum:

“Belediyelerin kentsel dönüşüm kapsamında kendi iştirak şirketleriyle iş birliğine gitmeleri dönüşüm projelerinin başarısı için hayatı önemdedir. Bunu ete kemiğe bürümem gerekirse pek çok belediye ve kamu kurumu kentsel dönüşümü uygulama araçları açısından kendi iştirak şirketleri üzerinden yürütmektedirler.

Şimdi buna örnekler vermek istiyorum. TOKİ’nin iştirak şirketi emlak konuttur. Emlak konut üzerinden özellikle hasılat paylaşım yoluyla pek çok kentsel dönüşüm uygulama projesi hayata geçirilmiştir. Özellikle bu iştirak şirketi daha çok özel sektörü sistemin içine çekerek ortak projeler geliştirmektedir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi KİPTAŞ’ tır. Esenler Belediyesinin iştirak şirketi ESKON’dur. Esenler Belediyesi bu şirket üzerinden Esenler ’de pek çok dönüşüm projesi gerçekleştirmiştir Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri yine iştirak şirketleri üzerinden kentsel dönüşüm uygulama faaliyetlerini sürdürmektedirler...”



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kentsel dönüşümde pek çok paradigma, değişim getirdi.





Nedir bunlar?



Bir- Dönüşümü daire başkanlığı şeklinde örgütledi.

İki- Sistemi hareket ettirmek için uygulama şube müdürlüğü kurdu.

Üç- 1999 depreminden önce yapılan binaların risk analizlerini yaptırdı.

Dört- Alansal dönüşüm parsel bazlı dönüşüm konusunda yönünü alansal dönüşümden yana çevirdi. Bütüncül bir bakış açısı sundu,

Beş- Cedit Kentsel Dönüşüme sahip çıkarak Kocaeli’nin tek uygulama projesini tamamladı.

Altı- Kartepe zirvesinde ilk defa kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler konusunda uluslararası bir zirve düzenledi. Şimdi ise kentsel dönüşümde iştirak şirketi Kent Konut’a yeni bir kimlik kazandıracağının mesajlarını verdi.



Bunu iki konuşmasından çıkarabiliriz...

Bir- 30 Ocak 2024 tarihli Kocaeli Yapı Envanter çalışmasına dönük yaptığı konuşmada, “kentsel dönüşüm için çok önemli olan bu çalışmayı, büyükşehir olarak Dirençli Şehir Kocaeli yolunda kentsel yenilenme fırsatı olarak görüyoruz...” demişti.



Başkan Büyükakın, aynı konuşmasının devamında şunları söylemişti: Dönüşümü mümkün olan alanların fizibilite etütlerinin de ayrıca devam ettiğini belirtmişti. “Kamunun, özel sektöre liderlik ederek, mesela Kent Konut şirketimizle veya TOKİ ile yapılacak projelere dair çalışmalar da ayrı bir kapsam dâhilinde yürütülüyor. Bu çalışmalar mayıs ayı gibi büyük ölçüde tamamlanmış olur. Ondan sonraki süreçte parsel bazlı değil, ada bazlı, hatta bölge bazlı çalışmalar tamamlanmış bir şekilde tüm paydaşlarla iletişim çalışmaları yürütülecek. Sonra da kentsel dönüşümle ilgili aslında kentsel yenilenmeyle ilgili bir çalışma yapılacak. Parsel bazlı düzenlemeler yaparsanız, eski olan binalar yenilenir ama şehrin siluetinde bir değişiklik olmaz...” demişti...

İki- Tahir Büyükakın, 19 Şubat 2024 tarihinde benimde hazır bulunduğum seçim beyannamesini tanıttığı toplantısında ise 10 yılda 150 bin konutu dönüştüreceklerini söyledi ve dönüşüm modelinin nasıl olacağını anlatmıştı.

“Geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan taramalar sona erecek. Bu taramanın tamamlanmasıyla birlikte öncelikli dönüşüm gereken yerler netleşecek ve her ilçede çalışma başlayacak. Aynı zamanda bu süreçte dönüşüm modelleri ve ekonomisi üzerine de çalışma yapılacak...”



25 BİN KONUT’U, KENT KONUT YAPACAK...



Kentsel dönüşüm konusunda en can alıcı çıkışı ise şu oldu: “10 yılda 150 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 25 bini Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Kent Konut aracılığıyla yapılacak. 125 bin konut ise kamu özel sektör, özel sektör ve TOKİ eliyle yapılacak. Başlanacak bu büyük dönüşümün tamamında vatandaş rızası alınarak yapılacak...”





Başkan Büyükakın’ın işte bu iki konuşması yeni paradigma değişiminin işaretleriydi...



2020 yılında yazdığım yazı, bugün gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm ile öngörülerimdi...



Haklı çıktığımı düşünüyorum.

Bu değişim için bir liderlik gerekiyormuş onu da Başkan Tahir Büyükakın yaptı.



Kent Konut, yıllarca kentsel dönüşüm konusunda atıl kaldı. Rezerv alanlarda binlerce konut yaptı. Bir başarı hikâyesi çizdi ancak kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kaldı.



Bunun için ne örgütsel yapısı uygundu ne liderlik anlayışı.

Hâlbuki 4 Kasım 2020 tarihinde yazdığım yazıda pek çok belediyenin kentsel dönüşüm uygulamalarını iştirak şirketleri üzerinden yaptığını yazmıştım...



Değerli okurlar, duran bir cismi hareket ettirmek için gereken itme gücüyle hareket ettirdikten sonra ivme kazandırmak için gereken enerji farklıdır. Başkan Büyükakın, duran bir cisme hareket ettirmek ivme kazandırmak istiyor. Gelecek vizyonunu buna göre kurmuş...