Bıyık: Yüzde 52’nin üzerine çıkarım

Çok yazdım ama tekrarlamakta sakınca görmüyorum; bu seçim öncesi bana sorsaydınız hangi başkanın koltuğu garanti diye, başka belediye başkanı söylerdim elbette ama ilk dillendireceğim isimlerden biri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık olurdu.

Muzaffer Bıyık, AK Parti teşkilatlarından geliyor, uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptı. Esnaf…

Hemşerilerine nasıl davranacağını biliyor.

Büyük projeler konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibi ile uyumlu çalıştığı gibi, “ sosyal belediyecilik” konusunda da çok iyi örnekler veriyor.

KAR AMACI GÜTMEDEN İŞLETMECİLİK YAPIYOR

Darıca, bu kentin sahille buluşan en güzel ilçelerinden biri…

Bildiğiniz denizi yaşıyorlar. Ama herkes yaşıyor. Çünkü sahillerde çok sayıda mekan açan Darıca Belediyesi kar amacı gütmeden herkesin ödeyebileceği fiyatlarla işletmecilik yapıyor.

Üstelik kamuda en çok karşılaştığınız hizmet soğukluğu da yok. Güler yüzlü bir kadro size hizmet ediyor.

Ürün kalitesi de çok yüksek.

DARICA’DA DURUM NASIL

Son 5 yıl içinde defalarca Darıca’ya gittim. Açılışları izledim, başkan Bıyık ile sohbet etme fırsatı buldum. Samimi, gerçekçi bir bakış açısı olduğunu biliyorum. Seçime kısa bir süre kala kazanması konusunda hiç kuşku olmasa da Darıca’da durum nedir diyerek bir kez daha bu güzel ilçenin yolunu tuttuk. Geçtiğimiz hafta sonu cuma günü Sevgili Cemalettin Öztürk ve Süriye Çatak Tek ile birlikte Darıca’nın yolunu tuttuk.

BIYIK’A BÜYÜK İLGİ VARDI

Bu kez Kale Park’taki Müstesna tesislerinde buluştuk. Belediye bir yıl önce bu tesisi geri almış kendi işletiyor. Biz gittiğimizde müthiş bir kalabalık vardı. Girişte görevliler bizi müşteri sandı ve boşalacak masalar için beklememiz gerektiğini söylediler. Sonradan öğrendim ki belediyenin diğer mekanlarında da durum böyleymiş. İnsanlar masalar boşalsın diye bekliyorlar. İlgi o kadar fazla. Biz girdikten kısa bir süre sonra başkan Muzaffer Bıyık da geldi. Tüm masaları gezdi. Bıyık’a da büyük ilgi vardı. Baktığınızda farklı bir partinin seçmeni olduğunu düşündüğüm birçok vatandaş Bıyık’a olan memnuniyetini anlattı. Sonrasında ise Muzaffer Bıyık ile uzun bir sohbet yapma şansımız oldu.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM ULAŞIM

Sohbette gördüm ki sosyal belediyecilik açısından çok mesafe kat edilen Darıca’da en önemli gündem ulaşım.

Tahir Büyükakın ile el ele veren Muzaffer Bıyık sorunu çözmek konusunda kararlı olduklarını söylüyor:

“Darıca’nın en büyük sorunu olan özellikle giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaratan trafik ile ilgili 7 önemli ana projemiz var. Bu projeleri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5 yıllık dönemde tamamlayacağız. Ana hedemiz ulaşımı çözmek. Darıca ile İstanbul Tuzla arasında trafik sorununu kökten çözecek olan Darıca-Tuzla bağlantı yolunu yapacağız. Bu yol kapsamında 21 kilometre yol, köprülü kavşak, 5 köprü ve 30 hemzemin kavşak üreteceğiz. Cengiz Topel Caddesi-Eskihisar Feribot Yeni Bağlantı Yolu, Darıca Feribot Yolu Kavşak Ve Otopark Projesi ile iki ana akstan feribot bağlantısını rahatlatacağız ve buradaki trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Sanayi Mahallesi D-100 bağlantı yolu, Okul-Battalgazi ve Atatürk Caddesi trafik düzenlemesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi-Atatürk Caddesi bağlantı yolu, Karaaslan Caddesi-Özbay Sokak Bağlantı yolu projeleri ile Darıca’nın giriş ve çıkışlarında ulaşım sorunun çözeceğiz.”

Harita üzerinde de baktık. Çok kilit çalışmalar bunlar…

Diğer bir önemli konu kentsel dönüşümde de 10 siteyi dönüştürme fikri var.

bu da kıymetli…

2019’UN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Gelelim işin iddiasına…

yani sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak?

Muzaffer Bıyık seçimi rahat kazanacaklarını düşünüyor, “En son yapılan anketlerde bizim oyumuz yüzde 49 ile 50 bandında kalıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise bizim oyumuz yüzde 58 bandına çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde biz yüzde 52 oranında oy ile seçildik. Şimdi bu oranı koruyarak yüzde 52’inin üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu rakamlar doğru çıkarsa şaşırır mıyım?

Asla…

Çünkü geçen seçimde muhalefeti bir araya getiren bir Yakup Törk vardı ve yüzde 42 gibi bir oya ulaşmıştı. Bıyık ise yüzde 52.20 oy almıştı.

Bugün Bıyık, sözlerini tutmuş, kendini ispat etmiş bir belediye başkanı olarak seçmenin karşısında. Başarılı da bulunuyor. Muhalefet ise paramparça. En güçlü isim kabul edilen Törk Dilovası’na gönderilmiş. Biraz Darıca’da dolaştık. Bu durumun etkilerini gözlemledik. Gördük ki seçimi rahat kazanacak olan Bıyık bir önceki seçimdeki oy oranının da üstüne çıkabilir.