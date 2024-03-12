Gazze iftarına yardımlar yağmaya devam ediyor

Bu gün; evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-i şerif ayının ikinci günü.

Ramazanı anlamlı kılan, içinde kerim kitabımız Kur'an-i Kerim'in indirilmeye başlanmış olması ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin bu ayda gizli olmasıdır.

Böylesi mübarek bir ayda İslam coğrafyasının aziz bir köşesi olan Filistin, yaklaşık beş aydan beri aralıksız eşkıya devletçiği İsrail'in bombardımanı altında.

Çoğu masum ve savunmasız çocuk ve kadın olmak üzere 40.00'e yakın insan hunharca katledildi. Evleri ve yurtları darmadağın oldu. Mabet ve hastanelere varıncaya kadar bombalanmadık mekan neredeyse kalmadı. Yaşayanlar da, insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşamalarını bırakın; zorunlu fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamalarına bile izin verilmiyor, açlık ve susuzluğa mahkum bırakılıyorlar...

Türkiye genelinde Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak "Bir iftar da sen ver, Şimdi değilse, ne zaman" kampanyası çerçevesinde kişi başı 150 TL olmak üzere yardım kampanyası başlattık geçen hafta.

Hem sosyal medyadaki şahsi hesaplarımızdan ve hem de, dernek ve vakıflarımızın kurumsal hesaplarından kamuoyuna duyurduk.

Bu çerçevede geçen hafta bu köşeden konuya ilişkin bir makale kaleme almıştım, İdebir'imizce yardım yapılacak hesabı paylaşmıştım ve demiştim ki, yardım yapan kardeşlerimizi hem takdir etmek ve hem de yardım yapacak olanları teşvik etmek maksadıyla bu köşeden büyükten küçüğe doğru zikredip teşekkür edeceğim.

Teşekkür etmeden önce, ilgili muhasip kardeşimizin iban numarasını tekrar hatırlatmak istiyorum ki, bağışta bulunmak isteyenlere yardımcı olalım.

TR560006400000124003315731

Ayşegül Bakal Topçu

Şimdi yardım gönderen kardeşlerimi sırasıyla paylaşıp kendilerine teşekkür ediyorum.

GÜCÜ NİSPETİNDE HAYIRDA

YARIŞAN KARDEŞLERİMİZ

1- Muammer Feyzioğlu 10.000 TL

2- Süleyman Koçak 9.000 TL

3- İbrahim Elhas Yenice 7.500 TL

4- Özcan Karavar 7.500 TL

5- Ekrem Güney 7.500 TL

6- Yakup Ayvenli 6.000 TL

7- Lütfi Akbalık 5.000 TL

8. H. İbrahim Kahraman 3.000 TL

9- M. Zeki Canşi 3.000 TL

10- Öztekin Kaşukçi 3.000 TL

11-Hayri Çelik 2.500 TL

12-Şener Meral 2.250 TL

13-Veysel Gül 2.000 TL

14-Nilüfer Baydar 2.000 TL

15-Aydın Öz 1.500 TL

16-İsmail Bektaş 1.500 TL

17-Cengiz Bayram 1.500 TL

18-Erhan Canşi 1.500 TL

19-Nejla Adıgüzel 1.500 TL

20-Fehmi Arslan 1.500 TL

21-Nazır Esirci 1.350 TL

22-H.Hüseyin Taylan 1.050 TL

23-Çetin Dolay 1.000 TL

24-Volkan Kaynak 1.000 TL

25-İsmail/Hanife Topçu 900.TL

26-Mustafa Özdemir 750 TL

27-Hasan Karataş 600 TL

28-Salih Yarşıbaş 500 TL

29-Uğur Özdemir 500 TL

30-Neslihan Yıldırım 450 TL

31-Hasan Yel 300 TL

32-Abdullah Canşi 150 TL

33-Nesim Canşi 150 TL

Toplam: 90.950 TL yazıyı kaleme aldığım iki gün önce ( pazar günü) itibariyle toplanmış olup, pazartesi günü İHH'ın Gazze İftar Hesabına havalesi yapılmış olacaktır inşallah.

Mübarek ramazanınızı tebrik eder, hayri yardımlarımızın devamını dilerim.