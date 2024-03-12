Gazze iftarına yardımlar yağmaya devam ediyor

Bu gün; evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-i şerif ayının ikinci günü.
Ramazanı anlamlı kılan, içinde kerim kitabımız Kur'an-i Kerim'in indirilmeye başlanmış olması ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin bu ayda gizli olmasıdır.
Böylesi mübarek bir ayda İslam coğrafyasının aziz bir köşesi olan Filistin, yaklaşık beş aydan beri aralıksız eşkıya devletçiği İsrail'in bombardımanı altında.
Çoğu masum ve savunmasız çocuk ve kadın olmak üzere 40.00'e yakın insan hunharca katledildi. Evleri ve yurtları darmadağın oldu. Mabet ve hastanelere varıncaya kadar bombalanmadık mekan neredeyse kalmadı. Yaşayanlar da, insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşamalarını bırakın; zorunlu fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamalarına bile izin verilmiyor, açlık ve susuzluğa mahkum bırakılıyorlar...
Türkiye genelinde Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak "Bir iftar da sen ver, Şimdi değilse, ne zaman" kampanyası çerçevesinde kişi başı 150 TL olmak üzere yardım kampanyası başlattık geçen hafta.
Hem sosyal medyadaki şahsi hesaplarımızdan ve hem de, dernek ve vakıflarımızın kurumsal hesaplarından kamuoyuna duyurduk.
Bu çerçevede geçen hafta bu köşeden konuya ilişkin bir makale kaleme almıştım, İdebir'imizce yardım yapılacak hesabı paylaşmıştım ve demiştim ki, yardım yapan kardeşlerimizi hem takdir etmek ve hem de yardım yapacak olanları teşvik etmek maksadıyla bu köşeden büyükten küçüğe doğru zikredip teşekkür edeceğim.
Teşekkür etmeden önce, ilgili muhasip kardeşimizin iban numarasını tekrar hatırlatmak istiyorum ki, bağışta bulunmak isteyenlere yardımcı olalım.
TR560006400000124003315731
Ayşegül Bakal Topçu
Şimdi yardım gönderen kardeşlerimi sırasıyla paylaşıp kendilerine teşekkür ediyorum.
GÜCÜ NİSPETİNDE HAYIRDA
YARIŞAN KARDEŞLERİMİZ
1- Muammer Feyzioğlu 10.000 TL
2- Süleyman Koçak 9.000 TL
3- İbrahim Elhas Yenice 7.500 TL
4- Özcan Karavar 7.500 TL
5- Ekrem Güney 7.500 TL
6- Yakup Ayvenli 6.000 TL
7- Lütfi Akbalık 5.000 TL
8. H. İbrahim Kahraman 3.000 TL
9- M. Zeki Canşi 3.000 TL
10- Öztekin Kaşukçi 3.000 TL
11-Hayri Çelik 2.500 TL
12-Şener Meral 2.250 TL
13-Veysel Gül 2.000 TL
14-Nilüfer Baydar 2.000 TL
15-Aydın Öz 1.500 TL
16-İsmail Bektaş 1.500 TL
17-Cengiz Bayram 1.500 TL
18-Erhan Canşi 1.500 TL
19-Nejla Adıgüzel 1.500 TL
20-Fehmi Arslan 1.500 TL
21-Nazır Esirci 1.350 TL
22-H.Hüseyin Taylan 1.050 TL
23-Çetin Dolay 1.000 TL
24-Volkan Kaynak 1.000 TL
25-İsmail/Hanife Topçu 900.TL
26-Mustafa Özdemir 750 TL
27-Hasan Karataş 600 TL
28-Salih Yarşıbaş 500 TL
29-Uğur Özdemir 500 TL
30-Neslihan Yıldırım 450 TL
31-Hasan Yel 300 TL
32-Abdullah Canşi 150 TL
33-Nesim Canşi 150 TL
Toplam: 90.950 TL yazıyı kaleme aldığım iki gün önce ( pazar günü) itibariyle toplanmış olup, pazartesi günü İHH'ın Gazze İftar Hesabına havalesi yapılmış olacaktır inşallah.
Mübarek ramazanınızı tebrik eder, hayri yardımlarımızın devamını dilerim.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.