Kendisine bağıran 4777 taraftarı tek tek tanıyor mu?

Tuzlaspor maçının sonucu, oynanan futbol ve maç içindeki gelişmeler Kocaelispor adına üzücüydü.

Kağıt üzerinde rahat kazanmamız gereken bir maçtı, tıpkı Urfaspor karşılaşması gibi.

Ama olmadı.

Futbol sahada oynanıyor, sahada kazanılıyor.

Çok para harcayıp, çok transfer yapmak da yeterli olmuyor.

Kocaelispor, son 5 maçtır kazanamıyor.

Kazanamadığımız ilk iki maç sonunda yönetim kurulu Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırma kararı aldı, kendisini kurtardı…

… … …

Takımın başında Mustafa Gürsel var ama değişen fazla bir şey yok.

Mustafa Gürsel, çıktığı 3 maçta sadece 2 puan aldı.

Şimdi yönetim kurulu yeni anlaştığı Mustafa Gürsel’i de gönderemiyor.

O zaman kendileri bırakması lazım.

Beklenti bu yönde…

Tuzlaspor maçında da taraftarlar hem Başkan Engin Koyun’u, hem de olmayan yönetimi istifaya davet etti.

Kocaelispor beraberlik golünü attığında bile Başkan Engin Koyun’a istifa tepkisi devam ediyordu.

İnanıyorum ki, kazansaydık da taraftarın tepkisi aynı olacaktı.

Yediğimiz penaltı golünden sonra Başkan Engin Koyun ve en yakınındaki insanlarla statdan ayrıldılar.

Başkan, maç bitmeden ayrılınca herkes istifa edecek diye düşünüyordu.

Pazartesi tüm gün kulüpten gelecek haberi bekledik.

Yönetim kurulunu toplayan Başkan Engin Koyun, büyük ihtimallle devam edecek.

Bunu nereden anladık.

Başkanımız Engin Koyun, gazetemiz genel yayın yönetmeni Adem Turgut’a açıklamalarda bulundu.

Kendisine tepkilerin siyasi olduğunu, taraftarın bir kısmının bağırdığını bunları da tek tek tanıdığını söyledi.

Başkan Engin Koyun açıklamasında“Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Aslında bir toparlanma sürecine girdik. Kondisyon açısından ilk kez sahada 11- 12 kilometre koşan oyuncularımız var. Ancak seyir zevki ve skor açısından henüz kötü gidişe dur diyemedik. Puan cetveline baktığımızda ilk iki şansımızın azaldığı bir gerçek ama 3.lük için en güçlü adayız. Hala hedeflerimiz için şansımız var. Eğer gerekli toparlanmayı sağlarsak hedefimize ulaşacağız. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer kalan haftalarda takımın başında kalırsam sözümü tutacağım, Kocaelispor’u mutlaka Süper Lig’e taşıyacağım.Toplantı yapacağız. Arkadaşlarıma danışacağım, onlar istifa et derse, ederim. Sadece şahsıma dönük protesto var. Yapılan istifa protestosu, organize bir grup tarafından yapılıyor. Siyaset yapıyorlar. Daha yeni kongre yaptık. Bu yönetim sandıktan çıktı. Ben sandıktan çıktım. Neyin istifasını istiyorlar? Amaçları seçim üstü ortalığı karıştırmak. Ama kimler yapıyor, nasıl yapıyor biliyorum. Tek tek tanıyorum. Kim ne yapıyorsa kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

… … …

Bence Başkanımız çok sağlıklı düşünemiyor.

Üç yıldan beri kendisini bir grup taraftarın istemediğini, olaya siyasi baktıklarını söylüyor.

Aslında Kocaelispor’a şuan siyasi olarak bakan kendisi ve yönetimi.

Şuan siyasi iktidarın desteğini alarak bu görevi yürütüyorlar.

AK Parti iktidarı olmasıydı, bu yöneticilerin hangisi Kocaelispor yönetimine girebilirdi.

Pazar günü Kocaeli Stadı’nda öyle Başkanımızın dediği gibi 3-5 kişi bağırmadı.

Biletli 4777 seyirci vardı, büyük çoğunluk Başkan ve yönetimi istifaya davet etti.

Peki Pazar günü istifaya davet eden 4777 seyirci arasında hiç AK Partili yok muydu?

Kocaelispor’u gerçekten seven insanların bu işe siyasi baktığını düşünmüyorum.

Kocaelispor her zaman siyaset üstü bir kurum olmuştur.

İstifa diye bağıran taraftarlar, Kocaelisporlu çoğu yöneticiden takım daha çok maddi ve manevi katkı sağlıyorlar.

Bu yönetimden hiç para vermeyip, maça bedava girip şeref tribününde oturanlar var. Bir de yetmeyip, yanların 3-5 getiriyorlar.

Başkan Engin Koyun’un kızdığı o taraftarlar ise her maça 250-300 TL verip giriyor.

Takımın formasını, atkısını alıyor…

Bu taraftarların Kocaelisporluluğu sorgulanamaz…

… … …

Bence Engin Koyun artık taraftarın ve spor kamuoyunun sesine, tepkisine kulak vermeli.

Kaldığı sürece Kocaelispor’a çok büyük zarar vermeye başladı.

Kendisine zarar veriyor.

Ailesine zarar veriyor.

Niye bu kadar inat ediyor, gerçekten de anlamış değiliz…

Zaten orta da Kocaelispor diye bir takım kalmadı.

Yönetim kurulu uzun zamandır yok.

Belki gelenler takımı toparlar da, bu kaostan çıkarız…