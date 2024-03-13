Kocaeli’ de 125 bin konut dönüşecek

Dün bu sütunda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın

19 Şubat günü seçim beyannamesini açıkladığında “Kocaeli’de 10 yılda 150 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz ”açıklaması yapmıştı.



Başkan Büyükakın, açıklamasının devamında ise yapılacak 150 bin konuttan 25 bin konutu Büyükşehir Belediyesi’nin yan iştiraki olan Kent Konut tarafından yapılacağını, kalan 125 bin konutu da kamu- özel sektör işbirliği, özel sektör ve TOKİ tarafından yapılacağını açıklamıştı...





Dün bu sütunda, “Kocaeli Büyükşehir 25 bin konut yapacak” makalesini yazmıştım.



Bugünkü makalem, dünkü makalemin devamı...

Dönüştürülecek 150 bin konuttan 25 bin tanesini büyükşehir yapacaksa geride kalan 125 bin konutu da kamu-özel sektör işbirliği ve TOKİ tarafından yapılacak...



Bu şu demektir;



Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı inşaat maliyetlerinde artan yükseliş nedeniyle büyük sorun yaşayan müteahhitler, Kocaeli’de kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 125 bin konut ile yüzleri gülecek..

Bir yerel yöneticinin görevi aynı zamanda imkân ve olanak yaratmak değil mi?

Başkan Büyükakın bunu başarıyor...



Kent Konut’un kentsel dönüşüm uygulamaları için yeniden yapılanmasını en çok isteyen kişi Hasan Zerdi... Zerdi, Kent Konut’ta arsa ofisinin başındaki bürokrat. Değerli işlere imza atmıştır, saygıyı fazlasıyla hak etmektedir.



Geçmiş dönemlerde kentsel dönüşüm uygulamalarının Kent Konut üzerinden yapılmasına yönelik fikirlerini idareye çokça dillendirmiş ama bu gerçekleşmemiş...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm projelerine öncülük tanıdı.

Seçim beyannamesinde de 25 bin konutun Kent Konut tarafından yapılacağını açıkladıktan sonra tüm dikkatler Kent Konut’a çevrildi...



Başkan Büyükakın’ın bu paradigma değişimi en çok Kocaeli’ deki özel sektörü ilgilendiriyor. Büyükakın özel sektör- kamu işbirliğinden bahsederek onlara yeni işbirliği alanları açılabileceğini söylüyor...



KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KİTABINI YAZDI...



Elbette ki bu konuda pek çok rehberim var. Önemli olan doğru rehberi bulmanız. Kentsel dönüşümle ilgili pek çok kitap makale okuyorum.

Zor bir meslek...



Öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu konuda en çok rehberliğine başvurduğum kişi kişi, 15 yıldır dost olduğum değerli ağabeyim Mücahit Beşikçi’dir...



Beşikçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şubesi’nde görev yaparken emekliye ayrıldı. Kentsel dönüşüm konusunda bu kentte kitap yazan tek kişidir.



“Şans Hazırlıklı olanı sever” isimli kitabı Türkiye’nin en saygın yayın evi olan Nobel Akademik Yayınlar Bilim Kurulu tarafından yayınlanmaya değer bulundu.





Bilimsel eser olarak 2023 Haziran ayında yayınlandı. Bütün masrafları Nobel Akademik yayıncılık tarafından karşılandı.



Mücahit Beşikçi, kentsel dönüşüm konusunda Türkiye’nin en saygın örgütü olan kısa adı KENTSEV olan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi.



Beşikçi, vakfın çalışmalarına yoğun olarak katılıyor. Türkiye’nin her yerinde yerel yönetimlerle kentsel dönüşüm konusunda ortak çalışmalar yapıyorlar. Beşikçi ile kentsel dönüşüm konusunda sürekli istişare yaparım...

Bilgi dağarcığımı zenginleştiriyorum.





EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR...



Değerli ağabeyim Beşikçi’nin genç yaşta emekliye ayrılmasına şaşırıyorum.

Dönüşüm konusunda en üretken ve verimli döneminde emekliliği istedi.



Bugün ekonomik olarak emeklilerin hali ortadayken, Beşikçi, hayatından son derece mutlu ve huzurlu...

Ben onun kadar emekliliği seven birini tanımadım.

Özel şirketler dâhil pek çok yerden teklif aldı ama kabul etmedi. Hayır deme alışkanlığı çok yüksek biri. Pazarlama stratejisinden nefret eder.



Beşikçi, kitabını ilk hediye ettiği kişiyim.

Kitabını bu şehirde başka birçok dostuna hediye ettiğini de biliyorum.

Bu kitabı iki kez okudum, rehber olarak kullanıyorum. Başka kaynaklardan da yararlanıyorum.



Kartepe zirvesinden Dirençli Şehirlerle ilgili Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı 5 ciltlik müthiş yayını da rehber ediniyorum. Akademisyen dostlarım da var.



Değerli okurlarım, şimdi Mücahit Beşikçi’nin 2018 yılında yazdığı “Şans hazırlıklı olanı sever” kitabından bir bölümü yayınlayacağım.



Mücahit ağabeyden neden söz ettiğimi daha iyi anlamanız için...



Kitabın 135-136 sayfasında Mücahit ağabey gibi 2018 yılında belediyelerin iştirak şirketlerinin kentsel dönüşüm konusunda sorumluluk almaları gerektiğine dair şu bilimsel öngörüde bulunuyor...

Kentsel dönüşümün örgütsel yapısını incelerken uygulama ve Ar-Ge Şube Müdürlüğünden bahsetmiştim. Yani üretimi ve uygulamayı yapacak organizasyon modeli.



Belediyelerin yapısında, yerelde iştirak şirketleri mevcut. Bunlar kentsel dönüşüm uygulama projeleri için aktif kullanılabilir.



İşte bilimsel öngörüler...



Bir- Belediyelerin, kentsel dönüşüm müdürlüğünün hedeflerinin ulaşılabilir olması için iştirak şirketlerine operasyonel sorumluluk, yani uygulama yapma yetkisi verilmelidir.

İki- İştirak şirketlerine yeni bir kimlik kazandırılmalıdır. Yani işbölümü esasına göre...

Üç- İştirak şirketleri kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmış yöneticilerle zenginleştirilmelidir. Yönetim kurullarında, alanında deneyimli kişilerden oluşmalı.

Dört- İştirak şirketleri siyasetin nüfuz ve etki alanından uzaklaşmalı. Yönetim kurullarına siyasi kimlikler atanmamalı. Profesyonellerden oluşmalıdır.

Beş- İştirak şirketlerinin, kurumun yaptığı hatalara ve kişilerin yaptığı hatalara karşı körleştirici bir bakış açısına sahip olmamalıdır. Bu şirket kültürünü tehdit altında bırakır. Kurumsal imaj zedelenir. İştirak şirketlerini yönetenlerin bu konuda hassas olmaları siyasetin nüfuz alanından uzak durmaları gerektiğini bilmeleri gerekir.

Altı- İştirakler kentsel dönüşümde fonksiyon üstleneceklerse kazanç getirmeyen ürün serisinin kaldırılması gerekir. Yapılan işte kamu yararı yapacağım derken kurumu zarara uğratılmamalıdır.

Yedi- İştirak şirketleri aracılığıyla kentsel dönüşüm uygulaması yaparken yönetim, kendi gerçeklik algısı yerine, hak sahiplerinin gerçeklik algısı ile hareket etmelidir.

Sekiz- İştirak şirketlerinin örgütsel yapısı, yerel yönetimlere ortak dönüşüm yapma fırsatı verir. Organizasyon yapıları buna uygundur. Piyasa ekonomisine uygun kuruluşlardır. Uygulama araçları açısından özel sektör iş birliğiyle ortak proje geliştirme stratejisinin uygulanabileceği alanlardır. Örneğin, Esenler Belediyesinin Eskon şirketi buna güzel bir örnektir.

Dokuz- Bu tür iştirak şirketlerinin bünyesinde ölçme değerlendirme yapan Ar-Ge kanalları mevcut olduğundan elinizde stok konut tutmanız gerekmez. Tam zamanlı stok uygulaması tercih edilir. Buda yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Ayrıca bu yolla konut satış baskısı hissetmezsiniz.

On- İştirak şirketlerinde mutlaka bir eğitim departmanı olmalı, mümkünse danışmanlık hizmetleri kapsamında müşavirlik hizmetleri sunmalıdır...

İşte bu öngörülere bilimsellik adını veriyorum.



2018 yılında iştirak şirketlerine kentsel dönüşüm konusunda operasyonel sorumluluklar verilmesini ve örgütsel yapılarını buna göre dizayn etmeleri gerektiğini, kitabında bilimsel bir veri olarak yazmış.



Mücahit ağabey her zaman kentsel dönüşümde liderliğin önemini vurguluyor, başarı için adanmış liderlik ve bürokrasiden bahsediyor. Çok haklıymış.



Evet,



Kocaeli’nde son 10 yılda 150 bin konutun dönüştürme hedefinde ortaya koyduğu kentsel dönüşüm öngörüsünden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Son 5 yılda ve gelecek 5 yıl için kentsel dönüşüm konusunda yoğun bir mesai harcadı...



Mücahit ağabeyden sıkça duyduğum bir söz var;

“Vazgeçmenin insanları özgürleştirdiğine dair düşüncelere saygı duyarım ama ‘asla vazgeçmemeliyiz’ diyor...

Şu bir gerçek ki, Başkan Büyükakın, 31 Mart’tan sonraki ikinci döneminde ve gelecek sonraki dönemde Kocaeli’nin tamamında toplam 150 bin konut dönüştürülerek, kenti depreme dayanıklı hale getirmek için kolları sıvamış...



Müteahhitler için önümüzdeki süreçte Kocaeli bir üretim kenti olacak.

Konut yapımında özel sektörün önü açılıyor. 10 yıllık bir sürece ysyılsrak 125 bin konut yapacaklar.

Bu rakam, hem Kocaeli ekonomisine önemli bir katkı demek hem de binlerce kişiye iş istihdamı demek...

