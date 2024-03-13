Büyükakın, Yıldıztekin kazanıyor, Bilgin ve Doğan Aydal kaybediyor

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29 Şubat günü yani seçime bir ay kala “Beğendiğim ve Beğenmediğim Aday Performansları” başlıklı köşe yazımda adayları değerlendirmiştim.

“ Büyükşehir’de Büyükakın Tek Başına Yarışıyor” ara başlığıyla verdiğim Büyükşehir yarışında önde gördüğüm dört adayın performanslarını şöyle değerlendirmiştim:

Tahir Büyükakın: Lider. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan markasından sonra yereldeki en önemli kozu. Çok çalışıyor. Belediyeye hakim, Kente hakim. İhtiyaç duyulan yerlerde ittifak adayının en büyük gücü pozisyonunda… Ramazan ayında ivmesinin daha da yükseleceği kesin.

Atasoy Bilgin: Henüz görmedim. Seçim vaatlerini de açıklamadı. Başlarken sinerji yaratamadı ama gün geçtikçe daha da geriye giden bir görüntü sergileniyor. Eğer son bir ayda toparlanmazsa CHP’nin oylarını da konsolide edemeyecek.

Doğan Aydal: Hızlı girdi, çabuk yoruldu. Yeniden Refah içindeki tartışmaların da etkisi olabilir ama asıl mesele Aydal’ın keskin siyaset anlayışında… Tutmadı. O da geriye düşüyor.

Gencay Yıldıztekin: İYİ Parti’nin kozu. Yavaş ve sakin başladı ama iyi gidiyor. Vaatlerini de açıkladı. Daha sıkı bir saha çalışması dönemine giriyor. Başarıyla çıkarsa istediği oy miktarını da yakalayabilir.”

MAK DANIŞMANLIK’IN ANKETİ

Aradan sadece iki hafta geçti. Ankara merkezli tanınan bilinen kamuoyu araştırma firması MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Yani benim analiz yazımın da yayınlandığı dönemde İlimizde 1510 kişi ile yüz yüze anket yapılmış. Seçmenlere, "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Başkan adayına oy vereceksiniz" diye sorulmuş.

Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın’ın yüzde 47 oy aldığı görülüyor. Tahir Büyükakın en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Atasoy Bilgin’e yüzde 26 fark atmış. Ankette Atasoy Bilgin yüzde 21’de kalmış. İYİ Parti’nin adayı Gencay Yıldıztekin yüzde 8, YRP’nin adayı Doğan Aydal ise yüzde 7 oy aldığı görülüyor. DEM Parti adayı Hasan Özgüneş’in yüzde 5, Zafer Partisi adayı Nermin Tol ve TİP adayı Hakan Koçak’ın yüzde 2’şer oyu var. Saadet Partisi adayı Nurettin Çelik ve DEVA Partisi adayı Ensar Baturman’ın oyları da yüzde 1…

Kararsızların oranı da yüzde 5…

TAHİR BÜYÜKAKIN RAKİPLERİNİN TOPLAMINDAN FAZLA OY ALACAK

Benim yorum yaptığım dönemde yapılmış bir anket öyleyse adayları MAK Danışmanlık’ın anketine göre bir daha yorumlamak isterim:

Tahir Büyükakın: En yakın rakibinin iki katından fazla oy alıyor görünüyor. Ama bana göre kararsızlar da AK Parti ve Cumhur İttifakı kararsızı. Onların da geri dönmesi ile yüzde 50’nin üzerine çıkacak ve tüm rakiplerinin toplamından fazla oy alacak. Bana göre bu rakam yüzde 55’i de zorlayacaktır. Tablo bu. Tahir Büyükakın kendisiyle yarışıyor demiştim. Rakamlar da öyle söylüyor.

BİLGİN PARTİSİNE BİR ŞEY KATMADI

Atasoy Bilgin: Kendisi seçime ve partisine hiçbir şey katmamış görünüyor. Serdar Kaman’ın 2019’da aldığı yüzde 32’den muhtemel İYİ Parti oyları çıktığında biraz da DEM ve TİP’e oy kaydığı düşünüldüğünde alacağı oy bu kadar. Yüzde 20-22 dolayında kalacaktır.

GENCAY YILDIZTEKİN YÜKSELİYOR

Gencay Yıldıztekin: İYİ Parti’nin oyları yüzde 3-4’e kadar düşmüştü. İYİ Parti’de son dönemde yükseliş var. Türkiye genelinde de yüzde 6- 7 dolayına geldiler. Kocaeli’deki yüzde 8 rakamında Gencay Yıldıztekin’in de emeği var. Başarısı var. Bana göre CHP tabanından da oy alma ihtimali yüksek. Zafer Partisine giden milliyetçi oyları da ikna ederse yüzde 10 gibi inanılmaz bir rakama da çıkabilir.

AYDAL BAŞARILI OLAMADI

Doğan Aydal: Hızlı başladı ama düşüyor demiştim. Türkiye genelinde anketlerde Yeniden Refah’ın ciddi bir yükselişi var. Birçok yerde oylarını ikiye katlamış. Kocaeli’de ise yüzde 5.75 olan oyları sadece yüzde 7’ye çıkmış. Aydal lokomotif olamadı. Bunun üç nedeni var.

Birincisi, muhafazakar taban Tahir Büyükakın’ı başarılı buluyor ve oy veriyor.

İkincisi, YRP teşkilatları burada birbirine girmiş durumda. Aydal ve milletvekili Mehmet Aşıla arasında adı konmamış bir gerginlik var. İl teşkilatı ise ilçelerde ikinci liste vererek krize yol açtı. Oysa öncelikle ilçelerin liste yapması istenmiş. Sonrası elbette istifalar ve krizler.

Üçüncüsü, Doğan Aydal’ın ben merkezli politik duruşu…

Kısacası YRP Kocaeli’de hayal kırıklığı yaşayacak.