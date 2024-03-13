Değişen CHP ve DEM siyaseti

Türkiye siyasetini etkisi altına alarak baskılayıp yönlendiren siyasi ikliminin sahiplenilip mücadelelerinin verilebilmesi, perdelenemez ve ertelenemez hale geldi.

CHP Siyasetinde belirleyici etkiye ulaşan değişim yaklaşımları siyasi bir tespitle ve hedeflenen amaca yönelik demokratik dönüşüm yapılanmalarıyla ulaşılan siyasi temsille ve mücadelelerle ortaya çıkarılamamıştı.

Belirleyici siyaset haline gelen iktidar siyasetinin aşılamaması nedeniyle oluşan toplumsal baskılar sonucunda zorunlu olarak ortaya çıkan arayışlar kendiliğindenliklerle örtüşen kararlılıklarla gelişip şekillenerek sürdürülemez hale gelen iktidar siyasetinin belirleyiciliğini etkisizleştirmeye başladı.

Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde ana muhalefet konumunu yeterince temsil edip mücadelelerini verememesiyle ortaya çıkan toplumsal zorlamaların ilk belirtisi, kendiliğindenlik refleksi kapsamında adalet yürüyüşü olarak ortaya çıkmış ve kabul edilebilir hale geldiği için arayışları cesaretlendirmişti.

2019 Yerel seçimlerindeki başarılar ve sonrasında 14/28 Mayıs seçimlerinde iktidara ulaşmaya çok yaklaşmayı, kazanılan yerel yönetimlerde toplumsal değişim ihtiyaçlarının dayanışmacı ve demokratik anlayışlarla şeffaf ve eşitlikçi yaklaşımlarla sorunların çözülmesine ve alternatif iyileştirici yaklaşımlara taşıyabilmesi sağlamıştı.

Toplumun değiştirici ve dönüştürücü dinamiklerinin etkisi ve baskısı ertelenemez hale geldiği için 14/28 Mayıs sonrasında CHP’nin üst yönetimi değişmiş ve değişen üst yönetim toplumsal değişim ihtiyaçlarının yerel yönetimlerde ulaşılan kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla karşılanması anlayışını merkeze alarak 31 Mart 2024 seçimlerinde başarılı olmayı hedefleyebildi.

Toplumsal değişim ihtiyacının baskısı ana muhalefet partisince sahiplenilip yerel yönetimlerde ulaşılan alternatiflikler demokratik kurumsal yaklaşımlarla genel geçerli hale getirilmeye çalışılınca sergilenen siyaset önemli oranda karşılık bulmaya başladı.

CHP yerel adaylıklar kapsamında toplumsal değişim ihtiyaçlarının demokratik mücadelelerle karşılamaya çalışması eski alışkanlıklarla konumlarını sürdürmeye çalışan siyasi etkinleri etkisizleştirse bile aşılamayan eski alışkanlıkların neden olduğu sorunlar yaşanabiliyor.

En son Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı üzerinden yaşanan tartışmalarda görüldüğü gibi eski konumlanmalarına tutunarak siyaset yapmaya çalışanlardan bazıları sorumluluk yüklenmiş olmalarına rağmen eski alışkanlıklarını aşmakta zorlanıyor.

Eski alışkanlıkların ortaya çıkardığı yanlışlığın Genel Başkan tarafından ve en anlaşılır haliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından açık bir itiraz kararlılığı olarak ortaya konulması, parti içinde yaşanan tartışmaların iktidar birlikteliğinin siyaseti belirleyen ve yönlendiren etkisinden kurtulmaya başladığını hissettirdiği gibi toplumsal değişimin yönünü temsilini ve mücadelelerini de belirginleştiriyor.

DEM SİYASETİ TARTIŞMALARI

Kürtlerin sorunlarının çözümünün toplumcu yaklaşımlarla temsil edilip çözülebilmesi mücadelelerini DEM (Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ) temsil etmeye çalışıyor ve bu birikim Türkiye’nin toplumcu siyasi birikimlerini de yansıtıp temsil etmeye çalışan kabul edilebilirliğiyle siyasi temsilin ve mücadelelerin dışında bırakılamayacak konuma ulaşmış durumda.

DEM Siyaseti, Türkiye’nin toplumcu siyasi birikimini sahiplenmeye ve gözetmeye çalışarak, çözülemediği için bedeller ödenen sorunlarımızı Kürtlerin sorunlarının çözümüyle bütünleşmiş olarak merkeze alıp temsil ederek mücadelelerinin verilebilmesi kapsamında sürdürülebiliyor.

Kürtlerin sorunlarının çözülmesi kapsamında deneyimlenen “ çözüm süreci “ doğrularıyla, yanlışlarıyla ve eksikleriyle, demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşınamayan girişimler ve uygulamalar olarak Kürt sorunlarının çözümünü bütün yönleriyle ortaya çıkardı.

Kürtlerin sorunlarının çözülmesinin bütün farklılıklarla, gelişimin ve değişimin dışında bırakılan toplum kesimleriyle birlikte demokratik toplumsal dönüşümü temsil edebilecek ve mücadelelerini verebilecek yaklaşımlarla, toplumsal muhalefetle bütünleşerek ve halk hareketi haline gelebilecek etkiyle başarılabileceği ortaya çıktı.

İktidar birlikteliğinin DEM üzerinden Kürtlerin sorunlarının çözümünü araç olarak değerlendirmesi ve içerisinde bulunan süreçte CHP’ ye verilen desteğin azalması için kullanması aksi halde beka sorunu kapsamında ötekileştirip baskılamasının toplumsal kabul edilebilirliklerle etkisizleştirilebileceği belli oldu.

CHP’ de ortaya çıkan tartışmaların geçiştirilmez, perdelenemez ve yönlendirilemez hale gelip etkisizleştiğinin hissedilmesi ve ayrıca iktidar birlikteliği tarafından pati içi kargaşa veya yetersizlik olarak değerlendirilmeye çalışılmasının dahi iktidar siyasetinin sürdürülmesine katkı yapamaz hale gelmesi toplumsal değişimin zorunluluk haline geldiğini gösteriyor.

CHP’nin toplumsal sorunlarla bütünleşmiş olarak Kürt sorunlarının çözümünü kabullenen yaklaşımlarının her geçen gün kabul edilebilirliğini artırması DEM siyasetini toplumsal muhalefetle bütünleşebilecek ve halk hareketi kapsamında etkiye ulaşabilecek demokratik dönüştürücü dinamiklerle birlikte hareket etmeye zorluyor.

Kürtlerin sorunlarının demokratik toplumsal dönüşümün içerisinde yer alarak ulaşılan temsiller ve mücadelelerle çözülebilmesi yönünde ağırlık kazanmaya başlaması CHP’de yaşanan eski alışkanlıkların aşılmasına benzer tartışmaları DEM’ in bünyesine de taşıyor.

31 Mart 20204 Yerel Seçimleri sürecinde belirleyici hale gelen siyasi iklimin etkisi sadece bu iklime uyum göstermeye çalışan demokratik değişim yaklaşımlarını değil kendi konumlarını merkeze alan bütün siyasetleri etkilediği için eski alışkanlıkları etkisizleştiriyor.

DEM Siyasetinin sürdürülebilirliğinde belirleyici olanların önemli bir kısmı Kürtlerin sorunlarının çözülmesinde ulaşılan kabul edilebilirlikle örtüşen değişime duyarsız kalınamayacağını kabullenebildiklerinden seçimler sonrasında Kürtlerin toplumcu demokratik yaklaşımlarla temsil edilerek mücadelelerinin verilmesi arayışları yoğunlaşacak.