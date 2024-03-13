4 maçta 10 puan almış teknik adamı göndermeye çalışmak

Ertuğrul Sağlam’ın gönderilişinin zamansız, erken olduğunu düşünenler, onsuz çıktığımız üç maça bakıldığında haklı çıktılar. Sağlam gönderildiğinde Kocaelispor, Göztepe’nin 3 puan gerisinde, Play-Off’un altının 8 puan üzerindeydi. Oyunsal sıkıntılar vardı ama bir şekilde takım iyi sonuçlar alıyor, zirvede tutunuyordu.

BOLU MAÇI ÖNCESİNDE

Bolu maçındaki kötü oyun ve alınan beraberliğin üzerine, içerde Şanlıurfa’ya yine rezil bir futbolla kaybettikten sonra, yani iki maçtaki 5 puanlık kaybın ardından geleceğe dair ışık göremediğiniz için kan değişimi bir yerde kabul görebilir. Ama sen Şanlıurfa maçı oynanmadan, Bolu beraberliğinin ardından teknik adamla yolları ayırmayı düşünürsen bu olmaz, olamaz. Hepimiz öğrendik yönetim Bolu maçından sonra Sağlam’a teşekkür etmek istemiş, sonra olmamış, “Şanlıurfa maçında da kötü bir sonuç gelirse kararımızı uygularız” demişler.

GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL

Bolu maçına gelinceye kadar Eyüpspor, Altay ve Adanaspor’u yenmiş bu takım. Bolu ile birlikte son 4 maçta 10 puan almış. Allah aşkına son 4 maçında sadece 2 puan kaybetmiş bir teknik adamı göndermeyi düşünmek hangi mantığa sığabilir. Dünya üzerinde 4 maçta 10 puan yapmış teknik adamın gönderildiği veya düşünüldüğü başka bir kulüp olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Başta belirttiğim gibi aklım almıyor. Gittiği gün de yazmıştım. Sağlam’a hiç değilse 1-2 maç daha sabredilmeliydi diye. Kalsaydı bugün farklı bir tablo olabilirdi karşımızda. Yönetim pişmandır ama iş işten geçti.

Uzmanlara sordum: Tuzla maçı tekrarlanır mı?

Birbirimizi yemekten Tuzlaspor maçında hakemlerin skandal kararını, kural hatasını fark etmedik. 1-0 geriye düştüğümüz maçta çabuk reaksiyon gösterdik, eşitliği sağladık. İkinci gol için çaba gösteriyorduk ki, VAR’ın uyarısıyla çalınan penaltının golle sonuçlanmasıyla gardımız düştü.

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

TRT Spor’da Bünyamin Gezer, pozisyonun uzaktan yakından penaltıyla ilgili olmadığını söyledi ve üst üste ciddi yanlışlar yapan VAR hakemi Mustafa Öğrenmenoğlu’na verdi veriştirdi. Hakem pozisyona yakındı, oyunu devam ettirdi. Ama VAR’dan ısrarla davet gelince bakmak durumunda kaldı. Ne maksadı varsa artık Öğretmenoğlu orta hakemi adeta penaltı kararı almaya zorladı. Tabi, orta hakem yine de hatalı, emin olamadık ki defalarca izledin pozisyonu, çok net penaltı değil gördün, oyunu başlat. Birinci derecede suçlu, sorumlu elbette VAR’daki Mustafa Öğretmenoğlu, orta hakemi de suçuna ortak etti. Ne diyeyim yazıklar olsun.

EMRE CÜCE MESAJ GÖNDERDİ

Şu kural hatası konusuna gelelim. Benim gibi birçok kişi maçta fark etmedi. Fark eden birileri vardı tabi. Onlardan biri Kocaelispor’un seçkin taraftarlarından sevgili Emre Cüce. Sosyal medyadan mesaj göndermiş penaltı pozisyonunda kural hatası var diye. İnternet sitemizde, gazetemizde detayları okumuşsunuzdur. Bu işin uzmanlarına sorduğumda, kural hatası olduğunu, mutlaka başvuruda bulunmak gerektiğini söyleyenler de oldu, kitabına uydurulup hakem hatası kararı alınabileceğini söyleyenler de. Biz başvuruyu yapalım da, artık ne çıkarsa. TV programı çıkışında gece yarısına doğru idari direktör Abdurrahman Başkır’ı aradım.

BUGÜN BAŞVURU YAPILACAK

Başkır, bilgi sahibi olduklarını, başvuru için hazırlık yaptıklarını söyledi. Kulüplere maçtan sonra itiraz için 72 saat süre veriliyor. Başkır, son gün olan bugün için başvuruyu yapacaklarının bilgisini verdi. Bu gibi durumlarda TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun görüşünü alarak itirazla ilgili kararını veriyor. Hepimizin bildiği, futbolda anayasa gibi bir kural vardır, oyun başladıysa geriye dönük karar verilemez diye. Bizim iddiamız bu. Görüntüleri, yani delilleri var. Sonuçta skora etki eden bir kural hatası. Hakem geri dönüp penaltı veriyor, skor 1-1’ken 2-1 oluyor.

ADİL OLAN MAÇIN TEKRARI

Yine bildiğimiz kadarıyla kural hatasında skora etki edecek bir durum varsa maçın tekrarı söz konusu oluyor. Örnekleri var bunun. Kural hatasının yapıldığı dakikadaki skorla, kalan sürenin oynatılması da ihtimal. Zaten haksız bir penaltı kararıyla maç 2-1 bitmiş. Tekrarlanması veya kalan sürenin oynatılması adil olur. Merakla kararı bekleyeceğiz. Diyenler olabilir tekrarlansa ne olur, bizim takımın kazanacak hali mi var diye. Öyle değil tabi. Bu işler belli olmaz. Bir anda değişebilir. Maç tekrar edilirse ben kazanma şansımızın yüksek olduğu inancındayım.

Tabi, camiaya çok fazla umut vermek de istemiyorum, işin ucunda itirazın kabul edilmemesi, maçın 2-1 tescil edilmesi durumu da var. Kural hatasının hakem hatasına döndürüldüğü çok örnek var ülkemizde. Zaten kaybettiğimiz maç, bu itiraz bir umut oldu. Hayırlısı diyelim, sonucu bekleyelim.

Bahri Yavuz’u en çok üzen olay

Geçen gün Kocaelispor eski başkanı Bahri Yavuz X’de ses odası yayınına katıldı. Canlı olarak katılamadım ama daha sonra dinledim yayını. 2 bin dolayında katılımcı vardı, 4 saat falan sürdü.

“DÜŞÜNMÜYORUM, ENERJİM YOK”

Malum kötü sonuçların üst üste gelmesinin ardından camiada yeniden olağanüstü kongre rüzgarları esmeye başladı. Herkes o sorunun yanıtını merak ediyordu. Yavuz, bir taraftarın, “Adaylık düşünüyor musunuz ?” sorusuna, “Hayır, ne böyle bir düşüncem var, ne enerjim” yanıtı verdi. Yavuz, başka bir soru üzerine Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesini doğru bulmadığını söyledi. Bahri Yavuz ses odasında son dönemde kendisini en çok üzen, hayal kırıklığına uğratan olayın ne olduğuyla ilgili soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Sanıyorum herkes, “Küme düşmemiz” diyeceğini düşünüyorduk. Bakın Yavuz bakın bu soruya ne yanıt verdi:

“O DÖNEMDEN ÇOK KİNLİYİM”

“Beni çok üzen olay takımın küme düşmesi değil, kulübün sosyal medya hesaplarının kapatılmasıydı. O dönemden çok kinliyim, mevcut yapıya da taraftarlara da. Kıyamet kopartacağımızı, şehri tersi çevireceğimizi sanmıştım. Arkadaşlar hiç kimsenin umurunda olmaz mı ya İstanbul takımlarıyla mukayese ediyoruz ya kendimizi, bizim rakibimiz bunlar diye. Aklınız kesiyor mu onların sosyal medya hesaplarını bir saniyeliğine kapatabilsin birisi, ne olur mesela? Kapatamasın kardeşim. Buna öyle bir reaksiyon vermeliydi ki şehir. 5 bin kişi aynı anda tweet gönderseydi, Valiyi, Engin Koyun’u etiketleseydi 10 dakika açılırdı.”