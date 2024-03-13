Ertuğrul Sağlam sonunda patladı…

Ertuğrul Sağlam ne zaman konuşacak diye bekliyordum.

Bu transfer sürecinde onun da anlatacağı çok şey olduğunu düşünüyordum.

Kendisine her kadar hata yapılsa da Ertuğrul Sağlam, çalıştığı bir kulüp hakkında konuşmayacağını biliyordum.

Taki Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın açıklamasına kadar…

… … …

Kocaelispor’da ne yazık kimse başarısızlığı ve sorumluluğu üstlenmiyor.

Başkan Engin Koyun, kendilerini istemeyenlerin siyasi olduğunu söylüyor.

Teknik Sorumlumuz Mustafa Gürsel de, taraftarın takımın maç kazanmasını istemediğini belirtiyor.

En sonunda da finali Tuncay Arıcan yapıyor.

Tuncay Arıcan, basın toplantısında, bu sezon transferin hepsini Ertuğrul Sağlam’ın yaptığını açıkladı.

Bu başarısızlıkta topu Ertuğrul Sağlam’a attı…

… … …

Ertuğrul Sağlam, Tuncay Arıcan’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada “Kocaelispor’dan ayrıldığımızdan bu yana takımın mücadelesine zarar vermemek adına bir açıklamada bulunmadım. Kocaelispor basın sözcüsü Tuncay Arıcan’ın bugün düzenlediği basın toplantısında ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki doğru olmayan açıklamasını ise üzülerek takip ettim. Gerek sezon başı gerekse devre arası transfer döneminde teknik ekibimizin istediği isimlerin yanında yönetim kurulunca belirlenen futbolcular da kadroya katılmıştır, bu durum kamuoyunca da bilinmektedir. Bununla beraber ısrarla istediğimiz bazı oyuncularla görüşme dahi yapılmamıştır. Gerekirse konuyla ilgili detayları da ilerleyen günlerde açıklayabilirim” dedi.

… … …

Ertuğrul Sağlam açıklamasında belirttiği gibi, “ Gerek sezon başı gerekse devre arası transfer döneminde teknik ekibimizin istediği isimlerin yanında yönetim kurulunca belirlenen futbolcular da kadroya katılmıştır, bu durum kamuoyunca da bilinmektedir”

Demek ki, transferin hepsini Ertuğrul Sağlam yapmadı.

Yönetimin yaptığı transferde var.

Burada hata varsa, her iki tarafta yapmıştır.

Ama en büyük sorumluluk yönetimindir.

Sonuçta parayı veren yönetimdir. Kulüplerde teknik adamlar geçicidir, son söz yönetimindir.

Camiasına ve üyelerine hesüp verecek yönetimdir.

Zaten, bir kulüp transferi teknik adama yaptırıyorsa, bu büyük hatadır. Demek ki, o kulübün profesyonel yöneticileri yoktur.

Bizde kulübün profesyonel yöneticisi yok ama menajeri var.

Transferi de o yapıyor…

… … …

Aslında Ertuğrul Sağlam’ın yaptığı açıklamada en önemli konu, ısrarla alınması gereken oyuncularla hiç görüşme bile yapılmadığıdır.

Demek ki, alınan bu oyunculardan çok daha iyileri vardı.

Bizim nokta tabir dediğimiz yerlere oyuncular alınmamıştır.

Zaten sezon başında hazırlık kamplarında Ertuğrul Sağlam, transferlerin ve kadronun yetersiz olduğunu anlatıyordu.

En çok da merak edilen konu Tanque’nin takımdan niye ayrıldığıdır?

Ertuğrul Sağlam konuşmaya başlamışken, bu konu hakkında da açıklama yapmalıdır.

Veya yönetim kurulu açıklasın.

Nasıl olsa herkes eteğindeki taşları dökmeye başladı.

… … …

Yönetim kurulunun ve Ertuğrul Sağlam’ın transferi kim yaptı açıklamalarından sonra, taraftarlar hangi tarafa inanacak?

Yönetime mi, yoksa Ertuğrul Sağlam’a mı?

Acaba kim haklı?