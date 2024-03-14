Sağlam kimleri istedi ki, görüşme bile yapılmadı?

Kocaelispor Başkanı ve yönetimi en başından beri transferleri Ertuğrul Sağlam’ın bilgisi, onayı dahilinde yaptıklarını söyledi. En son Tuncay Arıcan basın toplantısında bir soru üzerine, “Tüm transferleri Ertuğrul Sağlam yaptı” deyince sıkıntı çıktı.

ASIL SORULMASI GEREKEN

Bugüne kadar takıma zarar gelmemesi adına sustuğunu söyleyen Sağlam, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlam, bazı transferleri yönetimin yaptığını dolayısıyla tüm transferleri kendisinin yaptığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bazı transferleri yönetimin, bazılarını hocanın yapması, bu işin birlikte yapılması doğaldır, o noktada sorun yok. Burada asıl sorulması gereken soru şu: Ertuğrul Sağlam’ın bilgisi ve onayı dışında yapılan transfer var mı? Başka açıdan Sağlam’ın istemediği bir futbolcu alınmış mıdır? Ertuğrul Sağlam’ın bu sorulara vereceği yanıt önemli.

YÖNETİM CEVAP VERMELİ

Ki, ben böyle bir durumun olabileceğini düşünmüyorum. Zira Sağlam kariyerli bir isim izni, onayı dışında transfer yapılamaz, hadi yapıldı diyelim Ertuğrul Hoca orada durmaz. Sağlam’ın açıklamalarındaki asıl dikkat çekici nokta, “İstediğim bazı oyuncularla görüşmediler bile” kısmı. Hoca bir futbolcu istiyor ama yönetim o futbolcuyla görüşmüyor bile. Nasıl olabilir ki bu? Sağlam’ın bu açıklamalarının ardından Başkan Engin Koyun veya futbol şube sorumlusu Selçuk Kösemen kafalarda oluşan soru işaretlerine, belirsizliğe yanıt vermek durumundadır.

ARADIM, KONUŞTUK

Sağlam’ın izni olmadan futbolcu aldılar mı, Sağlam’ın istediği futbolcularla neden görüşme dahi yapmadılar? Kuşkusuz Ertuğrul Sağlam’ın da daha detaylı bir açıklama yapması, bazı noktaları aydınlatması gerekiyor. Özellikle kimleri istediğini açıklamalı. Ki, önceki akşam ayrıntı almak için kendisini aradığımda, “Şu an için daha fazlasını söyleyemem, yönetimden bir açıklama gelirse o doğrultuda yeniden açıklamalar yapabilirim. Şu bilinsin, istediğim şartlarda çalışamadım, hiç hak etmediğimiz bir şekilde gönderildim” dedi. Şimdi gözler, dikkatler yönetimde. Sağlam’a bir yanıt vermek zorundalar.

Bir yandan lig devam ediyor, bu tartışmanın zamanı değil diye düşünülüyor olabilir. Ancak bazı gerçekleri taraftarın bilmeye hakkı var. Bugünlerde olmasa bile, sezon sonunda bu konular masaya yatırılmalı, neler olup bittiği ortaya koyulmalı.

Şu Hyundai haciz olayı

Yöneticiler hep bundan korkuyordu, başlarına geldi. Hatırlanacağı gibi Hyundai ile kısa bir süre önce önemli bir sponsorluk anlaşması yapılmıştı. Haberi duyan Kocaelispor’dan alacaklı olanlar hemen harekete geçti ve Hyundai’ye Kocaelispor’a aktaracağı para için haciz gönderip tahsilatını yaptı. Abdurrahman Başkır’ın verdiği bilgiye göre Kocaelispor’a gelecek rakamın yüzde 80’i haciz yoluyla alacaklılara gitti. 20 dosya temizlendi.

BU YÜZDEN AÇIKLAMIYORLAR

Kuşkusuz ki, eski borç dosyalarından 20’sinin daha temizlenmiş olması önemli ama Kocaelispor buradan gelecek kaynağı bu sezonki ödemeler için kullanacaktı. Nereden bakarsanız ciddi bir rakam eski borçlara gitti. Yönetim mecburen farklı kaynaklardan gelir edip ödemeleri yapmak durumunda. Hep kamuoyunda yönetime yönelik şeffaf değiller, hangi sponsordan ne kadar geldiğini açıklamıyorlar diye tepki gösterilir ya, işte bu haciz korkusu yüzünden paylaşılmıyordu. Bunu yöneticiler sıkla söyledi ama anlayan olmadı.

SARAN’A 1.8 MİLYON

Daha önce bu gibi durumlarda yönetim parayı anında tahsil edip kullanıyor, hacizcilerden kaçırıyordu, bu kez olmadı. Bana gelen bilgiye göre haciz gönderen alacaklılardan biri Saran Grup, yani Sadettin Saran. Sefa Sirmen döneminden faizleriyle birlikte 15 milyon TL dolayında alacağı vardı bu firmanın. 1.8 milyonunu tahsil ettiler diye duydum.Diğer 19 dosya da eski dönemlere ait.

PARA BOŞA GİTMEDİ AMA

Mevcut yönetim bu sezona dair ödemeler için nasıl kaynak bulacak, ne yapacak bilemiyorum ama dediğim gibi bu yönetimin sadece kendi dönemleri değil, gelmiş dönemin borç ödemelerini yapma, kulübü borçsuz bırakma gibi bir iddiası, hedefi vardı. Engin Koyun ara ara bunu söylüyordu. Sonuçta para boşa gitmedi, eski döneme ait olsa da kulübün genel borcu azaldı. Burada en önemli endişe, bu haciz olaylarının ardından Hyundai’nin Kocaelispor ile ilişkilerini gözden geçirip yeni sponsorluk anlaşmalarından kaçınabileceği. İnşallah öyle bir durum olmaz.

Yuh olsun!

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel, Tuzla maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Sahada işlerin kötü gitmesini isteyenler var” cümlesini kullanmış, biz de tribünlerden gelen protestoları kast ettiğini varsayarak yanlış düşündüğünü belirtmiştik. Ancak meğerse Gürsel o sözleri maçtan önce kendisine ve futbolculara bir grup tarafından küfür edilmesinden dolayı söylemiş. Bunu Tuncay Arıcan’ın basın toplantısında öğrendik. Arıcan, “Sahaya yeni gelen hocaya, kaleciye küfür etmişler. Bazı kesimler kasten takımın kötü olmasını istiyor” dedi.

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Mustafa Hoca bunu söylemiş olsaydı kendisine yönelik bir tepkimiz olmazdı. Böyle bir olay yaşandıysa teknik adamın, “Sahada işlerin kötü gitmesini isteyenler var” sözlerine hak verirdik. Neyse. Kimdir bu maç öncesinde hocaya, kaleciye küfür edenler, orada polis, güvenlik yok muydu? Neden hemen gereken müdahaleyi yapmadılar. Maça çıkacak hocasına, futbolcusuna küfür edene taraftar nedir mi Allah aşkına. Asla. Bunların ya akıldan zorları var, ya da Gürsel’in dediği gibi takımın kötü gitmesini istiyorlar. Yuh olsun diyorum. Gerçek taraftarın sorumluluğudur bu kişileri uzaklaştırmak, içlerinden atmak.