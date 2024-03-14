Başkan Büyükakın’a nasip oldu...

Tam 50 yıl önce bu kentin yöneticileri “ Kartepe zirvesine gidecek teleferik projesi yapalım...”



Kentin gelişimi için düşünülen bu fikir çok güzel...



Ancak, o dönemlerdeki kıt imkânlar ve dönemsel yaşanan sorunlar yüzünden Kartepe Teleferik Projesi bir türlü hayat bulamadı...

Yıllarca sadece düşüncede kaldı!

Yıl 2019...



Kartepe Belediye Başkanı seçilen merhum Hüseyin Üzülmez, çocukluğunun hayali olan teleferik projesini gerçekleştirmek için iyi bir fırsat yakaladı.



Üzülmez ’in projeyi gerçekleştirmek için yaşadığı heyecana şahidim...

Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra mesaisini projeye harcadı.



Projenin yapılması ve izinlerin alınması için Turizm Bakanlığı ve Orman Bakanlığı gibi devletin en üst kesimindeki tüm bürokratik işlemlerle bizzat kendisi ilgilendi.



Teleferik projesi için tam 3,5 yılını harcadı.

Projeyi olgunlaştırdı.

Hatta o dönem Turizm Bakanlığı, projenin yapılması için 10 Milyon TL parayı belediyenin hesaplarına aktarmıştı.



31 Mart 2019 yerel seçim öncesi, 10 Aralık 2018 tarihinde teleferik projesinin başlangıç ayağı Kartepe Derbent’ te görkemli bir temel atma töreni gerçekleştirildi...



Törendeydim...





Dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2019 yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı resmi olarak açıklanan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, teleferik projesi için ilk harcı birlikte atmışlardı...



Tören konuşmasında Başkan Karaosmanoğlu, projeyi yapan firmanın sahibini yanına çağırarak, “2020 Ocak ayında teleferiğe bizi bindir...” demişti. Firma sahibi de söz verdi...



O gün büyük bir mutluluk vardı. En büyük mutluluğu ise, projenin yapılması için tüm enerjisini harcayan Hüseyin Üzülmez yaşıyordu...

Temel atma törenin hemen ertesi günü, projeyi üstlenen firma, işi sürdüremedi. Kaçıp gitti...



2019’da yerel seçimler yapıldı...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oldu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman seçilmişti...



O dönem Kocaman ile yaptığımız bir söyleşide; teleferik projesini mutlaka yapacaklarını söylemişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise, projenin büyük bir maliyet gerektirdiğini düşünerek, projeye mesafeli duruyordu...





YAPIMINA 2022 YILINDA BAŞLANDI



Başkan Büyükakın, pandemi nedeniyle kaynakları daha dikkatli kullanılması için ekonomik planlama yaparken, muhalefet kanadı teleferik projesinin iptal edildiği yönünde kamuoyunu yanıltmaya çabalıyordu...



Başkan Büyükakın, muhalefetin söylemlerini boşa çıkartmak için projeye başlama kararı verdi.



Hızlı bir şekilde planlama yapıldı.

Projeler çizildi.

Her şey çok tiziz bir şekilde hesaplandı.

İhale yapıldı.



Projeyi üstlenen firma, teleferik projesi yapımlarında dünyanın en iyi firmalarından...

Firma, 2022 yılı içiresinde çalışmalara başladı. Yaz-kış, kar-yağmur demeden proje yürütüldü ve hiç aksamadı. Teleferik projesi yapımında dünyanın en son teknolojisi kullanıldı.



Başta Uludağ olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde bulunan teleferik projelerinden daha teknolojik ve en gelişmişi...

Alanında Türkiye’de bir ilk ve en güvenli proje...



BÜYÜKAKIN’A NASİP OLDU...



50 yıl önce hayal edilen Kartepe Teleferik Projesi, yıllar içerisinde hemen her dönem siyasetçiler tarafında seçim malzemesi olarak kullanılarak gündeme taşındı.

Fakat yapılamadı.

Hep hayallerde kaldı...



Kocaelilerin hatta civar illerin bile özlemle beklediği Kartepe Teleferik Projesi’nin tamamlanıp hizmete açılması, mevcut Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a nasıl oldu...



Başkan Büyükakın, teleferik projesini yaparak muhalefete de çok büyük bir gol atmış oldu...

Küçümsenecek, burun kıvırılacak bir proje değil teleferik projesi. Yapılan proje alanında Türkiye’de tek...





KARTEPE ARTIK CAZİBE MERKEZİ



Kocaelilerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı dağlarının zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği, turizm açısından yaz-kış işleyen bir cazibe merkezi olacak.



Derbent- Kartepe Zirvesi Kuzuyayla arasında yapılan teleferik projesinin uzunluğu tek yönlü 4 bin 695 metre. Giriş Geliş 10 kilometre uzunluğunda. Toplam 73 kabinin çalıştığı teleferik hattından 18 dakikada zirveye çıkıyorsunuz. Kartepe Teleferiği yerden yüksekliği ise kimi yerlerde 35, kimi yerlerde 80 metre civarında...





50 YIL ÖNCE HAYAL EDİLEN

TARİHİ ANA TANIKLIK YAPTIM...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kentin 50 yıllık hayalini gerçekleştirerek, teleferik projesini 9 Mart Cumartesi projeyi hizmete açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından işletilecek olan teleferik, 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak binilecek. Bayram sonrasında ise belirlenecek biniş fiyatı ile teleferik hizmeti tamamen vatandaşlara açılmış olacak...

Kocaeli’nin bu tarihi projesine katılarak tanıklık yaptım...



Kentin 50 yıllık hayalinin gerçekleştirildiği gün yapılan açılış töreninden sonra zirveye; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, birkaç gazeteci büyüklerim ve arkadaşlarımla birlikte aynı kabinde seyahat ederek zirveye çıktım.



BÜYÜKŞEHİR HEYETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM...



18 dakikada Kuzuyayla bölgesine çıktık. Bizi zirvede başka bir sürpriz karşıladı. Büyükşehir Belediyesi teleferiğin varış noktasında çok güzel tesisler yapmış. Kafe, restoran, seyir terasları harikulade. Zirveye çıktığımız gün Kuzuyayla karlıydı. Böyle eşsiz bir manzarada bize sucuk ekmek ikramında da bulunuldu..



Bu tarihi anı bana kentin saygın isimleriyle birlikte aynı kabinde seyahat olanağı tanıyan, kusursuz bir açılış organizasyonu gerçekleştiren başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sadık Uysal, Basın Daire Başkanı Murat Yavuz, basın birimi şefi Recep Şeyhoğlu, bizi gazeteden özel olarak alan ve tekrar bırakan ulaşım sorumlusu Mustafa Çelik ve diğer birim çalışanı arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum...



Tabi en büyük teşekkürü de bu tarihi anı ve 50 yıllık hayali bize yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a yapmak gerek...



Başkan Büyükakın, bu önemli günde duygu yüklü bir konuşma yaptı. Gözleri ıslandı. Boğazı düğümlendi. Sözleri titredi:

“50 yıllık bir hayalin gerçek olmasının tarihi anına hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnsan gerçekten duygulanıyor. Ben kendimi bildim bileli bu şehirde teleferik konuşulur. Ama sonunda gerçek oldu. Şehrim adına hakikaten mutluyum gururluyum ve bundan sonra olacaklar için de umutluyum...



Uzun yıllardır yakından tanıdığım, büyük saygı ve sevgi duyduğum Başkan Büyükakın’ın hayat verdiği teleferik projesi artık bu kentin bir simgesi. 50 yıl hayal edilerek yapılması beklendi. Bundan sonra nice 50 yıllara hatta daha uzun yıllara sirayet edecek bir hizmet olarak kalacak...



Hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Başkan Büyükakın bu şehir için önemli bir şanstır. Yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla bu şehir her zaman Büyükakın’a minnettar kalacak...

Teşekkürler Hocam...





