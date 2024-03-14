Yönetim kurulu kongre kararını şimdiden almalı

Kocaelispor zor günler geçiriyor.

Son 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi aldık.

Ara transferlerden verim alamayınca Kocaelispor yönetim kurulu –bana göre erken- bir kararla teknik direktör değişikliği de yaptı. Ancak ekibimizde teknik adam değişikliği de toparlanmayı sağlamadı.

Hep yazdım ama söylemeye de gerek yok taraftar ile başkan Engin Koyun arasında güven sorunu var. Yönetim ve taraftar pamuk ipliği ile bağlı.

teknik adam değişikliğinden sonra alınan skorlara Tuzla karşısında alınan 2-1’lik iç saha yenilgisi de eklenince camia karıştı.

Tuzlaspor’un ilk golü sonrası Başkan Engin Koyun’a yönelik “istifa” protestosu maç boyunca devam etti. Başkan Koyun da stadı terk etti.

ENGİN KOYUN’UN ANLATTIKLARI

Olaylardan sonra o önemli yönetim kurulu toplantısının hemen öncesinde Engin Koyun’u aradım, İstifa edip etmeyeceğini sordum. Uzun uzadıya yazmayayım ama özetle şunları anlattı:

Bir- Puan cetveline baktığımızda ilk iki şansımızın azaldığı bir gerçek ama 3.lük için en güçlü adayız. Hala hedeflerimiz için şansımız var. Eğer gerekli toparlanmayı sağlarsak hedefimize ulaşacağız.

İki- Transferlerin tamamı Ertuğrul Hocanın isteği ya da onayı ile yapıldı. Bu takımı o kurdu. Transferleri eleştirmek doğru değil.

Üç- Bu yönetim sandıktan çıktı. Ben sandıktan çıktım. Neyin istifasını istiyorlar? Amaçları seçim üstü ortalığı karıştırmak. Organize ve siyasi protestolar bunlar.

Dört- Bu kulübü borçsuz hale getirdik. Kasamızda paramız var. Yapmamız gereken sabretmek.”

Bunları duyunca toplantıdan istifa kararı çıkmayacağını anladım.

Öyle de oldu.

ARICAN’DAN BASIN TOPLANTISI

Ertesi gün basının karşısına çıkan basın sözcüsü Tuncay Arıcan, “Takımımız üçüncü sırada olmasına rağmen haklı olarak taraftarımız ve bizler memnun değiliz. Bu sürecin değişmesi için çalışıyoruz. Göreve Mustafa Gürsel hocamızı getirdik. Hocamız yeni bir sistem ve oyun anlayışı için oyunu düzeltmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Hem alınan sonuçlar hem de puan farkının kapanmasından dolayı taraftarımız Kocaelispor’u istifaya davet etmiştir. Bugünlerden daha kötü günler yaşadık. O gün duygusal davranmadık ve aklıselim bir tavır aldık. Görevde kalarak Kocaelispor’un gelecekte yaşayacağı muhtemel kaos engellendi. Bugün de görevimize devam etme kararı aldık. Bugün yönetim kurulu olarak istifa etsek bile kongreyi en erken 1 ay önce yapabiliriz. 1 ay sonunda da sezonun sonu oluyor. Yönetim değişse de yeni yönetim gelse de 1 ayda büyük zorluklar yaşayacaklar. Yüklü bir ödeme yüküyle karşılaşacaklar. Zor bir tablo ile karşılaşacaklar. Gelenlerin elinde sihirli değnek olmayacak. Duygusal davranmamak ve devam etmek gerektiğini düşünüyoruz. Sezon sonunda kongre kararı alacağız. Süper Lig’e çıkamazsak bırakacağız, yoksa devam edeceğiz” dedi.

KARAR ŞİMDİDEN ALINMALI

Makul cümleler…

Doğrusu ben de acele alınan bir kararın Kocaelispor’a zarar vereceğini düşünüyorum. Ancak sadece “sezon sonunda kongre yapacağız” denmesi de yeterli değil. Kocaelispor yönetimi fikstüre ve takvime bakarak kongre kararını almalı, bu tartışmaların uzamasını engellemelidir.

Herkes bilmeli ki falanca tarihte kongre var. Niyeti olanlar varsa da hazırlık yapabilmelidir.

SÖYLEDİKLERİNİZLE GÜVEN BUNALIMINI DERİNLEŞTİRMEYİN

Söylemek istediğim birkaç şey daha var…

Belki aralarında kötü niyetli gruplar da olsa taraftarın genelinde bir umutsuzluk ve olumsuzluk hakim. Ve her koşulda protesto eden taraftar sayısı az. Ama büyük fotoğrafa bakmak gerekir. Orada da mutsuzluk var. Başkan Koyun bunu bilmeli.

Ayrıca eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam da ilk kez açıklama yaparak “Arıcan’ın bugün düzenlediği basın toplantısında ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki doğru olmayan açıklamasını ise üzülerek takip ettim. Gerek sezon başı gerekse devre arası transfer döneminde teknik ekibimizin istediği isimlerin yanında yönetim kurulunca belirlenen futbolcular da kadroya katılmıştır ve bu durum kamuoyunca da bilinmektedir. Bununla beraber ısrarla istediğimiz bazı oyuncularla görüşme dahi yapılmamıştır” dedi.

Yani “Yanlış transferlerin faturasını bana kesmeyin” dedi.

Uzatmayayım, yönetim, içinden geçilen sıkıntı durumlarda hedef şaşırtmak için gerçekçi söylemlerden uzaklaşmamalı.

Bu camia ile yönetim arasındaki güven bunalımını büyütmekten başka bir işe yaramıyor.

Yapmayın!