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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Kiminin parası, kiminin duası
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

Herkesin Ramazanını kutlayarak başlamak istiyorum yazıma.

İnşallah bu mübarek ayın bir yenisini daha idrak edecek, yine hayat terazi izin kefelerine birikimlerimizi koyacağız. Ancak bu kutsi ayın rahmetini bekleyen ve çok uzun yıllar onlarla yoğrulduğum insan topluluğuna da değinmeden bu yazıyı yazamam. Haydi yine biraz dertleşelim. İnsanlar kaderlerinde ne yazılıysa onu görürler diye bir söz vardır ya. Bu söze artık iyice inanıyorum.

Çünkü bu tezi doğrulayacak o kadar çok hayat hikayesi var ki dağarcığımda, her biri diğerinden dramatik ve düşündürücü. İşin beni bu söze iyiden iyiye inandıran kısmı, ben bu aileleri tanıdığım günden bu güne dek yaşam kalitelerinde en ufak bir değişiklik olmaması. Bakınız, yıllar önce. Çocukları küçücük bebekti çoğunun. Aradan geçen uzun zaman içerisinde hepsi büyüdü. Erkekler askere gitti. Kızlarınsa çoğu evlendi. Bilhassa çoğunun anlamlı günlerinde elimden geldiğince aralarında bulundum. Acılarına da, tatlı günlerine de eşlik ettim. Gelgelelim o  çocuklarında kaderleri  değişmedi  ne yazık ki.. Kızlar kocalarından ya dayak yediler, ya dernek kapılarına el açmaya itildiler, ya da terk edildiler. Sonra kendi analarının kaderine büründüler. Erkeklerinse çoğunun rol modeli maalesef babaları oldu. Çok üzülerek düşünmekten alamıyorum kendimi.

Acaba diyorum, gelecek bu kadınlara ne gösterecek. bilemem ki. Emine, Meral, Sevim, Seval, Sibel, Fatma, Nuran, Sultan, Filiz. Maziye, Eylem vs vs. Saymam ve yaşadıklarını anlatmam kolay değil inanınız. Sık sık yanıma geliyorlar. Onlarla birçok şey paylaşıyorum. Kimisi huzur istiyor, kimisi soba. Kimisi bir lokma ekmek. Ya da başını dayayarak dertleşmek   istediği güçlü bir omuz. Halinden anlayacak koca bir yürek. Sıcacık bir tebessüm. Bu yaklaşımlara o kadar  çok ihtiyaçları var ki. Küçümsenmeden, yan  bakış atmadan, sizden bıktık  tavırlarla derin bir “off”  çekmeden, içlerini  dökebilmek, dertlerini  paylaşmak. Sonra ne mi yapıyorlar? Dua. Bol bol,  içten gelen dua..

Onlara el uzatsana verebildikleri tek hediye bu. Ona dostça yaklaşana yürekten kopan bir dua. Bazı insanlara göre değeri hiç bir şeyle  ölçülemez. Bazılarını ise ne derece etkiler bilemem. İşte şimdi, Ramazan ayının huzur ve bereket lütfundan faydalanmanın tam zamanı.

Duanın, dua almanın en büyük kabulünü vakti. Lütfen ulaşın o insanlara. Ha ulaşamadın diyelim. Beni bulun. Sizin hayrınızı seve, seve köprüsü olurum. Eh malumunuz. Ne derler. Kiminin parası, kiminin duası. Evet sevgili okurlar. Baya bir dertleştik yine.  Bana çok iyi geliyor  inanınız. Hadi gelin bu yazıyı beğenerek okuduğum bir kıssadan hisse ile sonlandıralım.

Adı “Duanın  Fazileti”. Çok anlamlı inanınız. Allah hiç kimseyi duasız bırakmasın dilerim.  

* Orta yaşlı kadın mahallede bir manava giderek kocasının çok hasta olduğunu, çalışamaz  duruma düştüğünü ve  yedi çocukla aç  kaldıklarını, yiyeceğe  ihtiyaçları olduğunu  anlatır. Manav ona ters ters bakarak derhal  dükkanımı terk et diye  bağırır. Ama kadın çok zor durumdadır besbelli. “Lütfen efendim, paramız olur olmaz getireceğim” diye boynunu büker.

Manav tekrar eder. “Hanın yok dedik ya. Sana bir şey  veremem, hem hesabında  yok bende” cevabını verir.. O sırada dışarda duran bir müşteri bu konuşmayı duyar. İçeri girerek manava yaklaşır. “Ben o kadının almak istediklerine kefilim. Gerçekten ailesinin ihtiyacı var. Ona ver istediklerini” der.

Bunun üzerine manav isteksiz bir şekilde kadına döner ve “Alışveriş listen var mıydı”  diye sorar. Kadın “Hayır efendim” der. Manav “Şimdi yazacağım listeyi terazinin bir kefesine koy, onun ağırlığınca diğer kefeye istediklerinden koyacağım o zaman” diyerek güler. Kadın bir an duraklar. Manavın ne demek istediğini anlayamaz fakat manavın verdiği kağıda kalemle bir şeyler karalar ve manavın gösterdiği kefeye özenle bırakır. Çok utandığı başını kaldıramamasından o kadar bellidir ki.

Manavın ve diğer müşterinin gözleri terazinin kefesine dikilirken hayretle büyür. Manav müşteriye dönerek  kısık sesle  “İnanamıyorum” der.. Gerçekten inanılacak gibi değildir. Manav hayretle kefeye gıda maddelerini koymaya devam ederken diğer küçük kağıtlı kefe yerinden bile oynamıyordu. Terazinin kefesi artık üzerindekileri alamayacak kadar  dolmuştu. Manav çaresiz ve şaşkın kefeyi bir torbaya doldurarak garip kadına verir.

Sonra kefedeki kağıdı alır ve merakla okur. Bakar ki orada alışveriş listesi falan yoktur. Kağıtta sadece bir DUA yazılıdır.                                              

“Allah’ım, neye ihtiyacım olduğunu ancak sen  bilirsin”.“Kendimi senin ellerine  teslim ediyorum”. “Bana yardım elini  uzatanları da koru Ya Rabbim”..   

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Yazar Sevcan Tamer - Mesaj Gönder --- Okunma

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